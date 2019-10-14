 Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"13 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (7 мін) та міномети калібру 82 мм (22 міни).

Також НЗФ РФ, імітуючи до цього готовність провести розведення сил і засобів, вчора підступно здійснили обстріл із гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти в чергове демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

"Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів у подальшому загостренні конфлікту", - наголошується в повідомленні.

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У штабі також нагадали, що Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

"Варто зазначити, що українською стороною вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада в жодному разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - убезпечити людей", - додали в пресцентрі ОС.