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Все про:обстріл (5597) Золоте (46)

 Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС

Ворог із гранатометів обстріляв ділянку розведення поблизу Золотого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"13 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (7 мін) та міномети калібру 82 мм (22 міни).

Також НЗФ РФ, імітуючи до цього готовність провести розведення сил і засобів, вчора підступно здійснили обстріл із гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти в чергове демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

"Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів у подальшому загостренні конфлікту", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

У штабі також нагадали, що Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

"Варто зазначити, що українською стороною вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада в жодному разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - убезпечити людей", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153746
 
 
 Топ коментарі
 
а як же ж зелень раділа, що вчора обстріли були не в зоні розведення!
зіпсували бубочкам таке свято!
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это нужно оставить для истории-))
Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 768
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моника - твой выход - маты.............
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Они хоть на метр от своих позиций отошли ?
Или наоборот - подошли ?
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Це ще не все. Частину надважливої інформації влада приховала. Дізнаємось.
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Капитулянты возлагают надежды на фейсбучные писульки Зеленского с опровержениями зрады.
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А як же стрільба білими з ракетниць? Чи не розвод це?
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Фашистко-кацапской орде дана команда из кремлевского улуса не прекращать войну -это очевидно
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Как тяжело на душе,что разведениеопять сорвалось
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Та нєєєєєє.... ОбсЄшники кажуть Шо то вони бЄлиє ракЄти пускали, тіпа к отводу гАтови.... Млять....
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а як же ж зелень раділа, що вчора обстріли були не в зоні розведення!
зіпсували бубочкам таке свято!
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ху-ло дало ЗЕ указку, шо обстрелы Золотого то не помеха для отвода.
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он сегодня поехал на ,,ДОМБАС", мины летящие будет перехватывать.
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не здивуюсь, що з ним там щось і трапитись може!!
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Не переймайся, памперсами обмотали з усіх боків, так що саме страшне (коли обісрався) , вже врахували.
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И даже не надейся! Там,где будет верховный главком,сепарам в ту сторону козломордый запретил даже дышать,а не то,что(не дай бог)стрельнуть!
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а ему докладывают про устойчивое и продолжительное...
и про готовность онитожелюди типа отвести-развести...
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та да, сцарь хороший, то все бояре плохие.
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естественно! а Вы что по другому.... задумались?
(это сарказм))))
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так тож для ЗЕкоманды, у них же сцарь хороший.
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вы не правы - Василий, у нас ,все правильно всегда понимает ,иногда просто не все пишет до конца
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от вроде бы и похвалил))) а вроде и.... постромил)))

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похвалил - то я просто - индеец и думаю на другом языке,.по этому так
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Странно, порохоботы говорили что сепары только и ждут разведения чтобы занять новые позиции, а они сами же его срывают. Опять соврали, видимо.
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Давай ти щось розповіси про "зірване" "розведення" у Станиці, зєлупєнь?
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Вітаю тебе з Міжнародним днем стандартизації! Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3939
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Ось іноді читаю твої висери, дурнику, і відвідує мене якесь дежавю. І у 2004, і у 2010, і у 2013 такі собі істотки під назвою "данецькі" (підрижники, антимайдан, сєпари) кричали щось схоже і вважали себе єдиними і беззастаражними носіями "правди". Замислися де вони зараз і скільки з них ПОДОХЛИ з тих чи інших причин (безумовно це полегшення для Україні та українців).
І ти вперто несешся їхнім шляхом. Вперед, зелена плісняво!
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А це що ж, хтіли бубочку вцілити? Воно ж десь, кажуть, поближче до руснявої армії втекло сьогодні з Київа.
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Враг из гранатометов обстрелял участок разведения вблизи ЗолотогоИсточник: https://censor.net.ua/n3153746

_______________________________________________________________________________ Обстріли були для кращої капітуляції зевлади.
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а мож то они беленькими ракетами стреляли? ну типа - готовы к разводу-отводу-разведению
или рашаговносми уехали и ОБСЕ опять ослепло-оглохло и можно уже по-настоящему требовать разведения - принуждение к разведению...типа
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Враги Украины и агенты Кремля утверждают, что в Минских угодах нет ни слова про 7 дней тишины, мол все это выдумки комедианта и его сценаристов из 95-го квартала.
Более того, эти зрадники говорят, что Дебальцево - это даже по-Минску должна быть подконтрольная Украине территория.
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Тю.. та шо воно такє? Развод не памагаеть? Може нада в Данецк сьездить и на пианине мурку слабать?
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Це ті, про яких вчора писали, що подавали знаки ОБСцЄ про відведення?
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нічого дивного я тут не бачу, просто це є уся суть рабсіянської душонки!!!! зе посіпаки вас що це дивує, чи ще про Петра будите матри тут промекувати... маскавітам не можно довіряти, треба просто захищати інтереси Країни, а не плешивого та його кобла!!! Слава Україні!!!
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"Из-за украинско-бендеровских правокаторов, которые не отшли на 20 км , сорвалось договор зелени с братюнями из ОРДЛО и Россиюшки."
Как-то так. Найманці РФ із гранатометів різних систем обстріляли ділянку розведення поблизу Золотого, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5469
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Дебилы из ОБСЕ этого не видят. Они видят какие-то "белые ракеты" у террористов.
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"Стоит отметить, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке" какое унижение какой хрен отвод сил мы на своей територии, мы должны наоборот отвоевывать захваченные територии
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При зеленом капитулянте новостей о том "
сегодня освободили село такое то и 3 кв.км украинской земли" не будет.
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Я думаю все адекватные понимают, что обстрела не было. Простой повод для неотвода. Ещё немного таких действий и поддержка закончиться очень быстро.
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ЗЕленский или наивный или дурак-третьего не дано.Ключи от мира в пуйла в кармане.Срока одного тебе мало будет,чтобы закончить войну,не сдав национальных интересов.Сдавать тебе же украинцы уже никогда не дадут.По этому стратегию в отношении раши строить нужно по другому
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