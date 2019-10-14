 Нашу армію боїться агресор, а капітулянти з острахом на неї озираються, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, вітаючи українських воїнів із Днем захисника України.
"Важко навіть уявити, але ще в 2014 році, коли "зелені чоловічки" вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем 23 лютого", – зауважив він.
"За п’ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам’ять. Отже, рішення про нове свято було абсолютно правильним", – наголосив Петро Порошенко.
"Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти", – підкреслив п’ятий президент України.
За його словами, українська армія "виставила для них жирні червоні лінії, – і горе тому, хто їх перетне".
"Бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець – той здобуває світ. Ці слова з "Маршу нової армії", нашої нової армії – найкраще передають атмосферу сьогоднішнього дня", – зауважив він.
Интересно, а до какого года сам Порошенко отмечал 23 февраля?
Львов ГОТОВЯТ К ОТДЕЛЕНИЮ.
https://youtu.be/bwQbC0zBh0A
значит, народ Украины - плохо объяснил поросенко в апреле 2019, и оно не поняло, и снова рвется к корыту..
тупые ибо.
Вся ця брехлива демагогія і ледь закамуфльована совкова метушня має своєю єдиною метою збереження умов для існування в політичній сфері розвитку суспільства таврованих пройдох і аферистів.
У людей в 14-15 лет напрочь отсутствует система координат,народ не знает ни географии,ни истории,ни языков - и убедить их через несколько лет,когда они смогут голосовать,что Украине нужен Симпсон или Губка Боб в качестве Президента - с весны 2019 года уже не является фантастикой..
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Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!