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 Політика України
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Все про:Порошенко (9785) День захисника України (64)

 Нашу армію боїться агресор, а капітулянти з острахом на неї озираються, - Порошенко

За п’ять років дата 14 жовтня закарбувалася в українській історичній пам’яті і наш народ відзначає нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників. Ми пишаємося своєю армією, яку боїться агресор.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, вітаючи українських воїнів із Днем захисника України.

"Важко навіть уявити, але ще в 2014 році, коли "зелені чоловічки" вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем 23 лютого", – зауважив він.

"За п’ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам’ять. Отже, рішення про нове свято було абсолютно правильним", – наголосив Петро Порошенко.

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"Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти", – підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, українська армія "виставила для них жирні червоні лінії, – і горе тому, хто їх перетне".

"Бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець – той здобуває світ. Ці слова з "Маршу нової армії", нашої нової армії – найкраще передають атмосферу сьогоднішнього дня", – зауважив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153743
 
   
 Топ коментарі
 
Президен привітав, іншого можна і не чикати. Дякую Вам пане президенте!
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Порох і надалі залишаеться моїм Президентом! крапка
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с праздником УКРАИНСКОЙ АРМИИ

Нашу армию боится агрессор, а капитулянты со страхом на нее оглядываются, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3372
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новый скоро в ростов ито если повезет и на арке не вздернут)
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"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда" зеленые человечки "уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля", - отметил он.

Интересно, а до какого года сам Порошенко отмечал 23 февраля?
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кнур вчепився до формули яку сам у 2016 виправдовував і сам розкачує будку про яку вискотів як свиня недорізана,коли патріоти торгівлю блокували,забули?але саме огидніше,що на все це соєвий викидає гроші які в народу України були вкрадені...воно творило набагато огидніші справи за 5 років каденції,а тут не встигли слово "формула" промовити і бац,багатотисячні мітинги,ось так люди без совісті і честі за 1000 грн продають Україну
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Порохатому Шоколатье вместо болты болтать сподручней бы распорядиться, шоб на "Рошене" наладили производство сухариков - уже б Очкастой Плешивой Выхухоли на крытке было б чем баланду подсластить.
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Вот к чему ведёт шокладная параша с одной лишь целью - уйти с наворованными миллиардами от ответственности.

Львов ГОТОВЯТ К ОТДЕЛЕНИЮ.
https://youtu.be/bwQbC0zBh0A
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Основная масса комментов показывает настоящее отношение украинцев к соевому мародеру, вору и военному преступнику пораженку, как бы местная порохомразь не пыталась их заспамить
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порохомразь - Это ты про 25% проголосовавших за Порошенко? Видно как воспитывали родители что получилась такая дрянь.
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поросенко всегда будет гадить и мстить украинцам, за то, что народ пинками - отогнали хряка от кормушки..
значит, народ Украины - плохо объяснил поросенко в апреле 2019, и оно не поняло, и снова рвется к корыту..
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дайте петюне ружжо и в окоп без памперсов гниду
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Ти чи придурок ,чи фсбешна брехлива істота. ? Коли Порошенко став Президентом,коли вже фашистська московія напала на Україну.
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вальцман, как агент кремля "лолита" будет и дальше сеять хаос, нищету и разруху в Украине, пока народ Украины - не остановит этого толстого жадного брехливого мародера))
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Якщо Україна збережеться як незалежна держава, то те, що дегенерат був її, так званим, президентом стане значною психологічною проблемою для майбутніх поколінь. Цю проблему можна частково вирішити, якщо дати об'єктивну оцінку цьому явищу з усіма необхідними діями правового і політичного характеру. В іншому випадку, в нації продовжиться процес патологічних змін в екзистенціальній свідомості, що закріпиться в її геномі і катастрофічно вплине на перспективи її цивілізаційного розвитку.
Вся ця брехлива демагогія і ледь закамуфльована совкова метушня має своєю єдиною метою збереження умов для існування в політичній сфері розвитку суспільства таврованих пройдох і аферистів.
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Дело в том,что у майбутних поколинь общеобразовательный уровень ниже плинтуса,в основной своей массе,на вопрос почему вы за Зе, типичный ответ - нуууу,патамушта он весёлый..
У людей в 14-15 лет напрочь отсутствует система координат,народ не знает ни географии,ни истории,ни языков - и убедить их через несколько лет,когда они смогут голосовать,что Украине нужен Симпсон или Губка Боб в качестве Президента - с весны 2019 года уже не является фантастикой..
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Уймись,барыга! Тебе если открывать рот -то начни про коррупцию твоей банды
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барыга уже не у власти, а корупции не убавилось. одно из двух: либо барыга не воровал, а вазелиновые 5 лет *******, либо вазелиновые воруют в два раза больше...
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Скажіть, хто Президент Украіни і стане зрозуміло хто ВИ !!!
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Президентов сейчас много, Ахметов, Пинчук, Коломойский, Медведчук Пока эти гниды спокойно оббирают страну и вещают с своих СМИ Украина не будет свободна
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"Украине не нужен мир на условиях Путина - Андрей Илларионов - krym"
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ссышь в армию идти, признайся никто тебе слова не скажет. но нехер придумывать себе оправданий выглядит просто жалко.
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Хочу напомнить, какие "инсталляции" устанавливал Пэдро мародерович в своё время, чтобы люди не могли собраться на Михо-Майдан.

Нашу армію боїться агресор, а капітулянти з острахом на неї озираються, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5145
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Да пох всем, зебил, ваши кацапские потуги) КАПИТУЛЯЦИЯ -вот от чего вы сдохните... Судя по вчерашним воплям о прощении, заметь -перед нами, а не перед вами, зебилы, зешобла это четко поняла)
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Зєля пролізла у владу на брехні.
Брехав що війна триває тому що Порх на ній наживається, а Зєєєєля "тучі развєдьот рукамі"!
Він розвів, але лохівІ
Спробуйте тепер його витурити!
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80 відсотків українців в діяльності Президента Зеленскького все влаштовує, думка 8 відсотків соєвих смоктунців нікому не цікава.
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За твоего зебила голосовали 25%от всей Украины) так что сметем говно на раз
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Это факт) и ваш зебил, судя по вчерашнему вою, это прекрасно знает...
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десь всі порохоботи пропали, мабуть в чергах у військомати )))
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Якби ж то! Сьогодні в штабі ПЕCиків ботам святкові пайки видають, всі там в черзі стоять Нашу армію боїться агресор, а капітулянти з острахом на неї озираються, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7572
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Как это мило. Пять лет армию обворовывал, а теперь он ей восхищается. Ну еще бы, столько денег на армии поимел, как не восхищаться
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В Придністров'я він відмічав 23 а потом просунувся фабрика ікони із зображенням тьху узбогойся вже
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