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Все про:МЗС (1919) Пристайко (203) Єрмак Андрій (30)

 "Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, яким є розподіл функцій між ним і радником президента Андрієм Єрмаком, який останнім часом брав участь у міжнародних переговорах, зокрема в останньому звільненні "в'язнів Кремля".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, радник залучається для виконання конкретних "чутливих" доручень, тоді як міністр займається координацією роботи міністерства і посольств по всьому світу. Пристайко запевняє, що за попередньої влади діяв схожий алгоритм: переговори "нормандського формату" координував заступник Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"У різні часи, в адміністрації президента я працював і до цього, були різні конфігурації. В принципі нічого такого нового в цій структурі немає. Вона зручна іноді для виконання конкретних доручень. Ви ж бачите, що пан Єрмак дійсно залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", – сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний

21 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив юриста та кінопродюсера Андрія Єрмака своїм помічником. Серед іншого, відомо, що він відповідає за координацію переговорних процесів щодо обмінів та звільнення громадян України, які утримуються з політичних мотивів у Росії та на підконтрольній їй території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153742
 
   
 Топ коментарі
 
С одной лишь разницей - Елисеев это дипломат, бывший замглавы МИД, а Ермак - кинопродюсер из квартала
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Особливо, коли потрібно опустити нижче плінтуса перед іноземними партнерами. Просто потрібно усвідомити, що всі зарубіжні ммм... гастролі Зєлєнского готував Єрмак. Результат цих гастролі в, втрата поваги і виставлення на сміх найвищого чиновника, який представляє не лише себе, а й Україну свідчить або про некомпетентність Єрмака, або про злий умисел у його діях.
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Я не бачу позитиву в звільненні (як не прикро). Наш клоун (зрадив) і спас путіна від подальших санкцій по морякам. ,яких і так звільнили б по рішенню суда. Це не політик і стратег--це прдажний сцикун--требу було зачекати декілька днів--побачити санкції А міняти цінного свідка по збитому самольоту--це вже злочин--бо тепер Нідерланди зроблять нас винуватими в трагедії. А міняти придурковатого пацана який поїхав до шлюшки на вбивця і терориста --це подвійний злчин. Так що цей ."помічник" такий же мудак як і його клоун.
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"Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах" (Завжди! "Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака - Цензор.НЕТ 5054 )
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Ні, не завжди. Тільки коли парєньок жидко сере. Треба ж комусь чопика забити!
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ІМХО: зараз у ЗЕ! постійно "специфічні та критичні" моменти! (відсторонивши від себе професіоналів-державників на кшталт Безсмертного та оточивши себе шоблою "відданих-своїх" він сам себе загнав у цунгцванг!)
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Привлекается, когда недонаполеона надо полизать и самомнение у тела поднять

"Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 6243
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"Привлекается в чисто критических моментах" Что тут неожиданного? Моника ЗЕлински ежемесячно, как и Натаха Поклонская "мироточит", стало быть Ермак, это прокладка "олдейз"...
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Мне тоже кажется,что ермак просто живёт в офисе.
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Работайте на результат! А кто где большого значения не имеет. НЕ ПОВЕДИТЕСЬ НА КАЦАПСКОЕ ПОДЗУЖИВАНИЕ-обоссанцам дана команда стравливать.Старая кгбшная песня
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Путинский холуй Пригожин долетался в Конго. Пошёл на концерт к Кобзону. "Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака - Цензор.НЕТ 83
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С одной лишь разницей - Елисеев это дипломат, бывший замглавы МИД, а Ермак - кинопродюсер из квартала
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Особливо, коли потрібно опустити нижче плінтуса перед іноземними партнерами. Просто потрібно усвідомити, що всі зарубіжні ммм... гастролі Зєлєнского готував Єрмак. Результат цих гастролі в, втрата поваги і виставлення на сміх найвищого чиновника, який представляє не лише себе, а й Україну свідчить або про некомпетентність Єрмака, або про злий умисел у його діях.
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у самого Пристайко критические дни уже в прошлом и он с этим смирился : Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко
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Для Монікі Зелінскі все її життя суцільні "критические дни". От приходилося їй приймати з усіх сторін в необмеженій кількості 😕
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Я не бачу позитиву в звільненні (як не прикро). Наш клоун (зрадив) і спас путіна від подальших санкцій по морякам. ,яких і так звільнили б по рішенню суда. Це не політик і стратег--це прдажний сцикун--требу було зачекати декілька днів--побачити санкції А міняти цінного свідка по збитому самольоту--це вже злочин--бо тепер Нідерланди зроблять нас винуватими в трагедії. А міняти придурковатого пацана який поїхав до шлюшки на вбивця і терориста --це подвійний злчин. Так що цей ."помічник" такий же мудак як і його клоун.
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"Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака

Когда у моники критические дни.
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А я думал для всех "критических ситуаций" есть Мендель...
"Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 1595

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У Зели сейчас ВСЕ дни Критические, ибо не по Зели шапка....
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Пристайко-"Серьезными вещами занимается Ермак. Министр занимается координацией работы представительств за рубежом". Это апофеоз! Таким образом Пристайко- зиц председатель Фунт!
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Пристайко при Зе - полный НОЛЬ "Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 6394
«Центр ухвалення рішень в питаннях зовнішньої політики перебуває не в МЗС, а в ОПе».

https://lb.ua/world/2019/10/14/439677_valeriy_chaliy_skandal_iz_trampom.html
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Привлекается в критические моменты... Зачем? Напугать кого-нибудь? Лично у меня эта куча шерсти и сала ничего, кроме отвращения, не вызывает.
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"специфических, часто критических для президента моментах" "Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 2865

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зельцман президент України,йо@баний позор для православних
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"Помагайчик". "Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера". "Мирное урегулирование Киев и Москва обсуждают не через советника Владимира Путина Владислава Суркова, курирующего нормандский формат, а через вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, который организовывал обмен пленными и который имеет контакт с Ермаком. Через канал Козак-Ермак сейчас идут все переговоры между Киевом и Москвой"
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Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах-другими словами"месячные"??? "Залучається в специфічних, часто критичних для президента моментах", - Пристайко про роль радника Зеленського Єрмака - Цензор.НЕТ 3522
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