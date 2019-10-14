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Все про:День захисника України (64) Кравченко Володимир (8)

 Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко привітав військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та бойових побратимів із Днем захисника України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Панове офіцери, сержанти та солдати! Шановні працівники Збройних Сил України! Дорогі бойові друзі!

Від себе особисто та від командування Об’єднаних сил щиро вітаю Вас з Днем Захисника України! Це свято, що єднає усіх оборонців нашої землі – від часів козацтва до сучасних воїнів-героїв Об’єднаних сил.

Цей день асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського характеру, сили духу та відданістю Батьківщині. Ми вклоняємось перед пам’яттю українських воїнів, які віддали своє життя за краще майбутнє рідної країни.
Сьогодні ми також вшановуємо мужність усіх військовослужбовців України, небайдужих громадян, патріотів, які за покликом серця стали на захист своєї землі та спільними зусиллями яких збережено історичні традиції наших предків і незалежність української держави", - йдеться в привітанні командувача ОС.

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Також Кравченко висловив упевненість у тому, що завдяки спільним зусиллям мир і спокій українського народу, територіальна цілісність країни будуть відновлені ​​і надійно захищені.

"Бажаю усім Вам та Вашим близьким миру, міцного козацького здоров'я, успіхів та довголіття, а також нових професійних звершень на благо Вітчизни.

Слава Україні. Слава її захисникам!" - додав командувач ОС.

Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153741
 
 
 Топ коментарі
 
СЛАВА Україні! Героям Слава! Воїни, захисники Батьківщини, будьте гідні пам'яті борців за незалежність України, з Вами народ України. Разом поборемо нашестя московії, та опір п'ятої колони зрадників медведчуків, шуфричів, волошиних, рабіновичів, бойок... та їх посіпак. Смерть ворогам України. Свята Богородиця нехай захищає Вас.
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Пагубий вже в камуфляжі. Хоч сьогодні до війська.
"Ні капітуляції"!Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 5931
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СЛАВА Україні! Героям Слава! Воїни, захисники Батьківщини, будьте гідні пам'яті борців за незалежність України, з Вами народ України. Разом поборемо нашестя московії, та опір п'ятої колони зрадників медведчуків, шуфричів, волошиних, рабіновичів, бойок... та їх посіпак. Смерть ворогам України. Свята Богородиця нехай захищає Вас.
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Пагубий вже в камуфляжі. Хоч сьогодні до війська.
"Ні капітуляції"!Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 5931
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А я хочу привітати гражданіна зєлєнського з днем Покрови, і побажати йому мирної землі над його головою.
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С ДНЕМ СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ

Спільними зусиллями мир і територіальна цілісність країни будуть відновлені, - командувач ОС Кравченко привітав захисників України зі святом - Цензор.НЕТ 9235
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