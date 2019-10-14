 Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року Указом Президента "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".
Нагальна потреба у загальнодержавному святі, яке б замінило радянське 23 лютого, особливо гостро постала після незаконної окупації Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей, коли в українському суспільстві як реакція на збройну агресію РФ посилилися тенденції декомунізації — відмови від радянських символів і свят.
Дату 14 жовтня обрано не випадково, адже саме цього дня в Україні відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також річниця створення УПА. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. На свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі.
День захисника України є державним святом і неробочим днем.
треба в цей день вибирати Гетьмана
Ну , ты бы хоть смотрел , кому эти картинки отправляешь .
Всім Миру, Щастя, Радості та натхнення!
Спитаю таки:
Ситуація:
Ви маєте дурного вічно п'яного сусіда, одного разу ваш сусід почав трощити вам паркан, спиляв вашу яблуньку, повісив собаку, спалив сарай!
Ваші дії як громадянина України? Правильно! Ви телефонуєте копам, копи дають мемелю волоцюзі далі по закону, ви стягуєте з сусіда через суд, завдані матеріальні та моральні збитки. Так? Тобто - матеріальні збитки - суд - стягнення з дебошира матеріальних збитків. Так?
Що ми маємо на сході України? Війну, так? Матеріальні та людські втрати. Так? То чому влада не стягує в судах матерільні щоденні збитки з окупанта за кожен обстріл?
То він їде щоб нагадать донбасцям, що 6 років нас вбивають, калічать, а влада, за ваш та наш рахунок відшкодовує матеріальні збитки, які вчинив агресор? Вам не здається дивним таке дійство?
А ти підеш на Антимайдан?
Вітаю вас і щиро дякую за те, що ви бороните наш спокій, сон і мирне життя.
За посмішки наших дітей, за те, що ми можемо неквапливо блукати вуличками і метушитися у повсякденних клопотах.
Хай Покрова оберігає вас і захищає.
Низький уклін. Здоров*я і добра.
Світла і невмируща пам*ять тим, хто поклав життя за Україну.
рекомендую к прослушиванию: Марш Нової Армії
Всем отличного настроения!.. Пусть сгорит в Аду Рашка, кацапы, и наши подкацапники!
https://www.youtube.com/watch?v=U0vhvlXdNRo
Нехай Господь Бог береже Україну