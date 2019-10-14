EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  1721  77
Все про:свято (412) День захисника України (64)

 Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці

Українці 14 жовтня відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

День захисника України офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року Указом Президента "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості".

Нагальна потреба у загальнодержавному святі, яке б замінило радянське 23 лютого, особливо гостро постала після незаконної окупації Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей, коли в українському суспільстві як реакція на збройну агресію РФ посилилися тенденції декомунізації — відмови від радянських символів і свят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Дату 14 жовтня обрано не випадково, адже саме цього дня в Україні відзначається День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також річниця створення УПА. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. На свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі.

День захисника України є державним святом і неробочим днем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш опору капітуляції відбудеться в Києві в День захисника України. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153737
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І проводять Марш Зупинемо капітуляцію. Дожилися до сєпара Зєлі.
 показати весь коментар
 
 
Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.
 показати весь коментар
 
 
С Покровами и Днем защитника Украины, форумчане! Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! Нехай згинуть ті, хто замишля щось недобре проти моєї Неньки...
 показати весь коментар
 
 
Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

треба в цей день вибирати Гетьмана
 показати весь коментар
 
Сагайдачного..Дорошенка..Наливайка.....а ось і немає
 показати весь коментар
 
Та ні... такого собі щіровського українського зеленського
 показати весь коментар
 
Всех с Праздником !!! Рыгов и зебилов это не касается.
 показати весь коментар
 
 
уклонистов вычёркиваем, их не мало и им хрен на палочке
 показати весь коментар
 
 
Не надо преувеличивать. И напомню, Петя в свое время, победил в пером же туре
Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 4805
 показати весь коментар
 
 
Для зебилов это не праздник . День защитника Украины учредил Петро ,а значит он порохобоцкий . Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 1500 .Вот , на фб приходится читать и такое Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 724 .. И при том , это пишут не малолетки вовсе .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да пеця і капітулював перед рашкою
Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 4106
 показати весь коментар
 
 
Та ТЫ ШО Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 6114 ..!! Прям таки - копытулював ?? Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 7660 ....

Ну , ты бы хоть смотрел , кому эти картинки отправляешь .
 показати весь коментар
 
 
фактор і спосіб розпізнання зебіла: Кожен зебіл бреше нагло і цинічно
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не путай государство с церквой, где за откуп прощаются грехи . Шоколадник делал таки вещи для создания образа, в который верил когда выступал, что не мешало делать преступления против государства и украинцев .
 показати весь коментар
 
 
с Вашим праздником вас Защитники Украины.
 показати весь коментар
 
 
Вітаю!
Всім Миру, Щастя, Радості та натхнення!
 показати весь коментар
 
 
І жодного зебобіка Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 33. Свято захисників України це не про них. Який кумир така й отара
Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы - Цензор.НЕТ 7737
 показати весь коментар
 
 
Побажання і їм скоріше покритись нашим УДПС(управління державної пентенціарної служби) від усіх негараздів... Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 6443
 показати весь коментар
 
Шановний! А ви хоч раз чули від нашого презідента "Слава Україні"? Я жодного
 показати весь коментар
 
 
Було? Коли? Було та загуло... Не бреши, шутолох
 показати весь коментар
 
 
Коли Вовік ще до виборів вийшов до розлючених львів'ян перед безкоштовним концертом, то була дуже відверта розмова. Потім поступово було доведено, що ці панове прийшли до Вовіка від кримінального ватажка Пупса за гроші путінського олігарха Фрідмана. Панове думали, що Вовік не вийде до такої кількості вороже налаштованих людей, але Вовік вийшов. Звісно наслухавсь він багато чого, але в кінці Вовік змусив панство скандувати "Путін - пуйло" і "Героям Слава!", після того, як він проволав "Слава Україні!". Ось відіо. На другій хвилині.
 показати весь коментар
 
Зеленський в такий день додумався з Києва втекти...
 показати весь коментар
 
 
Не втекти а привітати самих захисників України на Сході України де йдуть бойові дії Сьогодні українці відзначають День захисника України і свято Покрови Пресвятої Богородиці - Цензор.НЕТ 3108
 показати весь коментар
 
 
Це там, де він відступ запланував?- Ну-ну...
 показати весь коментар
 
 
Та воно бреше як дихає. Жодних відомостей про те де буде сьогодні зелена шмарля немає
 показати весь коментар
 
 
"а привітати самих захисників України на Сході України де йдуть бойові дії "

Спитаю таки:
Ситуація:
Ви маєте дурного вічно п'яного сусіда, одного разу ваш сусід почав трощити вам паркан, спиляв вашу яблуньку, повісив собаку, спалив сарай!
Ваші дії як громадянина України? Правильно! Ви телефонуєте копам, копи дають мемелю волоцюзі далі по закону, ви стягуєте з сусіда через суд, завдані матеріальні та моральні збитки. Так? Тобто - матеріальні збитки - суд - стягнення з дебошира матеріальних збитків. Так?
Що ми маємо на сході України? Війну, так? Матеріальні та людські втрати. Так? То чому влада не стягує в судах матерільні щоденні збитки з окупанта за кожен обстріл?
То він їде щоб нагадать донбасцям, що 6 років нас вбивають, калічать, а влада, за ваш та наш рахунок відшкодовує матеріальні збитки, які вчинив агресор? Вам не здається дивним таке дійство?
 показати весь коментар
 
якщо вже по-правді, то в Гаазі йдуть такі судові процеси... Да, але їх розпочинала ще попередня влада. А як в них зараз діє нинішня влада - ще не повідомлялось...
 показати весь коментар
 
Начальник паники, так ты сегодня будешь Зеленского вешать или вновь пропердишь целый день на "Цензоре" с громкими лозунгами?
 показати весь коментар
 
 
Виїду в місто, подивлюся що там. А буде щось хороше в Києві- буду виїздити туди. Мені просто до Києва не одну годину їхати.
А ти підеш на Антимайдан?
 показати весь коментар
 
Тобто це я тут, а не ти, про "мені ще Зеленьського вішати" писав та пишу?
 показати весь коментар
 
 
Та кого вішати?- Він злякався народу і втік з Києва.
 показати весь коментар
 
Дорогі Захисники !
Вітаю вас і щиро дякую за те, що ви бороните наш спокій, сон і мирне життя.
За посмішки наших дітей, за те, що ми можемо неквапливо блукати вуличками і метушитися у повсякденних клопотах.
Хай Покрова оберігає вас і захищає.
Низький уклін. Здоров*я і добра.

Світла і невмируща пам*ять тим, хто поклав життя за Україну.
 показати весь коментар
 
 
Покриємо лінію розділення між Україною і Лугондоном "Парканом до Неба". Аж поки лугандони не визнають свою помилку і не запросяться назад в Україну. Тоді українці, певен, пробачать все, що колись було, і будуть раді повернути "блудних дітей" додому. Коли це станеться? Це вже інше питання. А поки - СТІНА
 показати весь коментар
 
 
Украинцы виновны что живут под оккупацией ? Если проводит политику нетерпимости то к оккупантам, и их пособникам в Крыму, ПМР, Абхазии, Чечне и т.д.
 показати весь коментар
 
Нє, нє, нє! Українців Україна має прихистити! Українцям(які підуть з Лугандона) Україна має надати можливість відчувати себе людиною, і можливості стати на ноги на новому місті. Але ненавидіти паРашу, російську і любити Україну - обов'язково.
 показати весь коментар
 
Это красивые слова, вряд ли реализуются для переселенцев, если даже для не переселенцев это не осуществляется.
 показати весь коментар
 
поздравляю Всех украинцев с Праздником Защитника Отечества а верующих из Украинской Православной Церкви поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы..
рекомендую к прослушиванию: Марш Нової Армії
Всем отличного настроения!.. Пусть сгорит в Аду Рашка, кацапы, и наши подкацапники!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко привітав українських воїнів з Днем захисника України!

https://www.youtube.com/watch?v=U0vhvlXdNRo
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю всех с праздником! PS Не хотелось об этом говорить в такой день,но это нужно было когда нибудь сказать. Я стал на сторону Украины в дни Майдана,не смотря на все осложнения и последствия этого моего шага. Гадили мне "МЫШИ-БРАТЬЯ" очень много в жизни,в том числе в компьютере,телефонах и др. И вдруг около месяца назад мой компьютер перестал "тяжелеть",антивирус перестал "краснеть",не было более всяких DDOS проблем и всякое другое. А в последнее время вдруг мой телефон начал очень долго держать зарядку при том же использовании.Думаю,абсолютное большинство поняли в чем дело- "мыши-братья" перестали гадить!.Я начал теряться в догадках,и вдруг понял. Все начало налаживаться после того как один ВЫРОДОК под ником "амфаш" начал свои нападки,абсолютно ничем не спровоцированные,и обоснованные лишь своей тупостью и своим гонором,-другими словами начал заниматься разжиганием вражды и межнациональной розни,тут на цензоре.То есть не было ссоры-мне гадили,началась ссора между украинцем и молдованином,-мне перестали гадить! А почему? Да потому что "мыши-братьям" выгодна эта ссора! Другими словами-пусть ругаются,мы им не будем мешать!И поскольку этот украинский подонок никак не уймется,то раССейским выродкам такое положение дел нравится и они ее поощряют! И тогда я себя спрашиваю,-НА ЧЬЮ МЕЛЬНИЦУ ЛЬЕТ ВОДУ ЭТОТ ПОДОНОК? Разве он не ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА? Тут ответ ясен,ШЛЮХА ОН,ПУТИНСКАЯ! Еще раз извиняюсь,за то что выставил эти рассуждения тут.
 показати весь коментар
 
 
"амфаш" - "мыши-братья"??? Та ні, не помічав...
 показати весь коментар
 
Війна - потворна. Низький уклін нашим захісникам. Низький уклін тим, хто їх підтримує своїм не зайвим.
 показати весь коментар
 
Всім доброго дня. Зі святами. Особливий день - три свята разом. І всі дорогі серцю украінця.
 показати весь коментар
 
 
СЬОГОДНІ НАШЕ СВЯТО! Свято всіх тих, хто життя та душу повністю віддавав і віддає справі захисту Батьківщини. Від малих, які після школи допомагали плести маскувальні сітки для Армії, до старих, які останнє віддавали для Армії і фронту. Воїнам-Слава!
 показати весь коментар
 
 
Зі Святом Вас, Українці
Нехай Господь Бог береже Україну
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору