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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:адвокат (669) Байден (159) США (5645) Burisma (4)

 Жоден правоохоронний орган не стверджував, що син Байдена здійснював які-небудь правопорушення за роки роботи в Burisma, - адвокат Месірес

Син колишнього віцепрезидента і кандидата на пост президента США Джо Байдена Гантер вирішив звільнитися з посади керівника компанії фонду прямих інвестицій, яку підтримують державні структури КНР.

Зробити це довелося для того, щоб не давати приводів висувати претензії з приводу конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Гантера Байдена, опубліковану адвокатом Джорджем Месіресом. Син політика обіцяв, що не працюватиме на іноземні фірми, якщо батько переможе на президентських виборах у 2020 році.

"Гантер завжди розумів, що за його батьком завжди пильно стежитимуть. Він не думав, що опиниться під шквалом фальшивих обвинувачень з боку президента США", - йдеться в заяві.

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Також у документі є коментар про роботу Гантера Байдена в раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

"Гантер залишив пост у Burisma у квітні 2019 року. Попри ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ні вітчизняних, ні закордонних, не стверджував, що Гантер здійснював правопорушення в будь-який момент протягом свого п'ятирічного терміну", - зазначив Месірес.

За його словами, Гантер Байден займався цією бізнес-діяльністю самостійно. "Він не вважав за доцільне обговорювати свою діяльність з батьком, і він цього не робив. Гантер завжди розумів, що його батько повністю і однозначно буде керуватися тільки американською політикою, незалежно від його впливу на професійні інтереси Гантера", - повідомив у заяві його адвокат Джордж Месірес

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153734
 
 
 Топ коментарі
 
Усю чесну і вільну громаду вітаю зі святом Покрови!!!
Ох і палатимуть пукани сьогодні у сєпарів і козлорилих 😆
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У день Покрови Пресвятої Богородиці від чистого серця хочу побажати адекватним форумчанам всіх благ життя і радості душі, не згасаючої віри і доброї надії, щирої любові і вірного щастя, міцного здоров'я і улюблених близьких поруч!
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"Хантер покинул пост в Burisma в апреле 2019 года. Несмотря на тщательную проверку, ни один из правоохранительных органов, ни отечественных, ни иностранных, не утверждал, что Хантер совершал правонарушения в любой момент в течение своего пятилетнего срока", -

Достаточно посмотреть на даты и ничего не нужно утверждать.
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Ну так и не утверждайте- смотрите себе на даты МОЛЧА.
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По-моему, такой совет Вам любой американский судья даст. Там же надо заполнить графу в бланке- доказательства. Он скажет: - "Ты что- меня за дурака принимаешь? Ни в каких законах этого нет".
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Краще порівняйте дати в далі стверджуєте, бо інакше ніхто нічого не зрозуміє.
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Усю чесну і вільну громаду вітаю зі святом Покрови!!!
Ох і палатимуть пукани сьогодні у сєпарів і козлорилих 😆
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ну если сына распистяя нагнали из армии за употребление кокса то на сладкой должности в $100к в мес за границей ему сами правхрнитлеи снабжать будут ....
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Доброго ранку , Україно без брехуняки і ворюги порошенка і дурника януковича !
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У день Покрови Пресвятої Богородиці від чистого серця хочу побажати адекватним форумчанам всіх благ життя і радості душі, не згасаючої віри і доброї надії, щирої любові і вірного щастя, міцного здоров'я і улюблених близьких поруч!
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До речі, багато неформальних підтверждень, може хто не чув, але вірного порохобота Пашинського в СІЗО трішки того... мордою в унітаз і того...
так що його прізвище тепер Пітушинський...
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Дали. Но с дыркой, просверленной в стволе.
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Да какое нам дело до разборок нефте-газо-мафий?
Пусть российский Леша Миллер с Хантером воюет.
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Путин: «Мы разработали гиперзвуковую ракету, которая долетит до Вашингтона за 14 минут»
Голос из зала: - «А где можно купить билеты на эту замечательную ракету?»
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кароче,
Байден старший дал барыге один лярдик на личный офшор, замаскированный под "помощь Украине"
барыга в ответку дал Байдену-старшему откат, замаскированный под зарплату Байдена-младшего
теперь Трамп пытается вытащить эти аферы на свет Божий для опускания Байдена-старшего и просит Зеленского помочь
что делать Зеленскому? будет выкручиваться, хотя все очень непросто, Петрусь в свое время сильно подставил Украину, сделав однозначный выбор на одну из партий в США, но победила другая и требует крови первой...
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Не знаю про личный оффшор но в целом оценка ситуации близка к правде.
Тут дело даже не в том нарушал ли Байден-младший какие-либо законы. Просто сидеть на бороде компании, ни хрена не делать и получать по 50 штук баксов в месяц это не преступление. Но когда твой папа при этом вице-президент то и ежу ясно что это завуалированная взятка и все это очень дурно пахнет.
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имхо Байден-младший ниче не нарушал
просто числился в совете директоров на космической зарплате и все
не факт, что он вообще посещал этот совет директоров
завуалированная взятка в особо крупных
за что? Эт конечно любопытно, но вряд ли станет достоянием общественности
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При таком подходе сынку вице-президента надо на бирже труда безработным регистрироваться. Потому что, куда не устройся на приличную работу - везде будет завуалированная взятка дурно пахнуть.
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Странно шо сынок предводителя светоча демократии взял и приехал в рассадник мировой коррупции заниматься инвестициями...совпадение?...
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Верхушка демократической партии насквозь коррумпирована. Там клейма негде ставить. Вот и приехали туда где можно порешать дела.
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Кстати в той же конторке таким же "свадебным генералом" работал Александр Квасневский, бывший президент Польши, причем сам лично. Но по этому поводу кипиш почему-то никто не поднимает.
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Байден в перегонах на пост Президента США, а Квасневскі - ні.
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Папаша Байдена младшего участвует точнее говоря. Почему-то никто не интересуется, в каких делишках участвует например Иванка Трамп или тех же Клинтоны-младшие, не помню как их там зовут.
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про верность США своим союзникам Ни один правоохранительный орган не утверждал, что сын Байдена совершал какие-либо правонарушения за годы работы в Burisma, - адвокат Месирес - Цензор.НЕТ 2700
И Будапештский меморандум чет вспомнился...
Ни один правоохранительный орган не утверждал, что сын Байдена совершал какие-либо правонарушения за годы работы в Burisma, - адвокат Месирес - Цензор.НЕТ 3878
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Оказалось, что международные нормы о человеческой жизни в качестве главной ценности не распространяются на некоторые страны. Оказалось, что в некоторых странах - если они признаны экономической "периферией" и, хуже того, "сферой традиционного российского влияния" - можно без всяких последствий убивать хоть сотни, хоть тысячи, хоть даже десятки тысяч людей под обеспокоенность Брюсселя и Вашингтона. Трагедия в том, что Запад и сам постепенно становится "сферой российского влияния" - и
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Хотів було виписать усіх ботів Rt та ордловських бариг на компі,щоб іх не поздоровляти з Покровою,бо до цього свята вони не мають жодного відношення,та передумав. Хіба в цей день можна ЛАЙНО (з вел.букви) згадувати. З святом і захисту Вам усім украінцям руським,хто любить і береже сам свою Украіну!
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Степан Андрійович умів чітко розбиратись із такими як Ахметов та Медведчук.
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"Опубликованные газетой The News York Times аудио-переговоры российских пилотов, бомбящих сирийские госпитали - это символ того мира, в котором мы теперь живем. Российские людоеды побеждают не из-за технологического превосходства: прогулки чеченского спецназа в Норвегии, танки Кремля на Донбассе, Су-34 в сирийском небе - вся эта машинерия светится на радарах НАТО еще до того, как успевает добраться до ключевых рубежей. Они видны из космоса. Их слышно в радиоэфире. Им не скрыться от видеокамер, которые фиксируют эти физиономии на всем протяжении пути - от лондонского аэропорта до дома Скрипалей и обратно. Их ловят - и затем отпускают - при попытке взломать базу данных ОЗХО в Гааге. Их "секретные" ядерные испытания становятся известны всему миру на следующий день после провала. Российская разведка стала предметом похабных частушек в исполнении Семена Слепакова. Почему, тем не менее, России удается безнаказанно творить зло столь невообразимых по современным меркам масштабов во всех уголках мира - в Украине, Грузии, Сирии, Африке, Европе, США? Ответ заключается в том, что у власти в западных странах - тех самых, на которые возложена ответственность за весь земной шар - оказались политические кастраты, откровенные мошенники и просто непрофессионалы, которые либо идут на поводу у инфантильного избирателя, либо умело им манипулируют. Такого избирателя - вот такого, с твиттер-лоботомией, которой страдает нынешний американский президент и его последователи - просто физически невозможно убедить в том, что его безопасность зависит не от "растущих рынков", а от работающих международных институтов. Правые популисты, левые сумасшедшие, продажные центристы - при всех отличиях они, все эти трампы, меркели и макроны, схожи в одном: в неспособности и нежелании защищать вверенный им мир из-за тотального отсутствия политической воли. Ровно поэтому американской газете остается лишь бессильно констатировать: железные доказательства того, что Москва систематически совершает против сирийцев военные преступления, фактически легли в "стол" международной бюрократии. Россия и Китай заблокировали решение Совбеза ООН о передаче дела в международный суд, а внутренние структуры ООН, как выяснилось, с неохотой занимаются этим делом - лишь потому, что речь идет о виновности России, которая владеет ядерным оружием и делает хорошие отчисления. Сегодняшнее появление в публичном доступе этих аудиозаписей - это последняя попытка расшевелить правосудие в отношении одного из самых варварских и бесстыжих преступлений современности. Я имею в виду уничтожение российскими вурдалаками сирийского народа. Украина и Грузия хотя бы получают формальную военную, финансовую и санкционную поддержку. В оккупированную Россией Молдову хотя бы иногда заглядывают вашингтонские посланники для проверки пульса. Но Сирия! Сирию бросили на растерзание России, Ирана и кровавого режима Башара Асада. Путинским выродкам позволили в буквальном смысле тренироваться на убийстве женщин и детей, испытывать на них "современные" вооружения и оттачивать "новейшую" военную тактику. Казалось бы, если не прямым военным вмешательством, то хотя бы инициированием судебного процесса против России можно было бы избежать окончательного позора - и даже этого оказались не способны сделать купленные Путиным трусливые западные функционеры. Оказалось, что международные нормы о человеческой жизни в качестве главной ценности не распространяются на некоторые страны. Оказалось, что в некоторых странах - если они признаны экономической "периферией" и, хуже того, "сферой традиционного российского влияния" - можно без всяких последствий убивать хоть сотни, хоть тысячи, хоть даже десятки тысяч людей под обеспокоенность Брюсселя и Вашингтона. Трагедия в том, что Запад и сам постепенно становится "сферой российского влияния" - и это его, кажется, вполне устраивает", - пишет блогер Кушнарь.
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Правильно я понимаю что американская газета опубликовала переговоры пилотов со списком координат больниц переданных Сирийцами в ООН как обьектов подлежащих защите и который был передан пилотам российских бомбардировщиков?
Ребята вы все пробиваете дно и окажетесь в аду.
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С украинцами свяжешься, украинцем станешь. А у нас самый честный народ. Даже Янукович с Пэтрыком утверждают. Так что ВЕРИМ.
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К сыну Байдена никаких претензий и не было. Были претензии к его недалекому папаше.
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Те претензии выглядят натягиванием совы на глобус, причем крайне неумелыми, с явной личной мотивацией.
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как раз претензии на 100% обоснованы. Байден-старший сам облажался. Теперь пожинает скандал.
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До того, как в начале этого года, соцопросы не показали рейтинг Байдена, о нем вообще никто и не вспоминал. Потому попытки "борьбы с коррупцией" на самом деле явно выглядят грязной попыткой очернить политического оппонента с использованием служебного положения. Трамп сам своей тупизной и сильно нетрадиционной моральной ориентацией подвел себя под монастырь.
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Ну все правильно, Байден попытался влезть в президентскую гонку, с грязными руками. Чем не приминул воспользоваться Трамп. Однако грязные ручонки Байдена - это вина Байдена, а не Трампа. Или Трамп должен был молчать, имея на руках такой шикарный козырь?
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"Грязные руки" Байдена - чисто хотелки Трампа, которым он пытался найти подтверждение, используя свое служебное положение явно не в том виде, которое предусмотрено американскими законами.
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Подозрительным является сам факт нахождения этого наркомана в совете директоров Burisma! Жоден правоохоронний орган не стверджував, що син Байдена здійснював які-небудь правопорушення за роки роботи в Burisma, - адвокат Месірес - Цензор.НЕТ 4431
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