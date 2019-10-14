 Жоден правоохоронний орган не стверджував, що син Байдена здійснював які-небудь правопорушення за роки роботи в Burisma, - адвокат Месірес

Зробити це довелося для того, щоб не давати приводів висувати претензії з приводу конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Гантера Байдена, опубліковану адвокатом Джорджем Месіресом. Син політика обіцяв, що не працюватиме на іноземні фірми, якщо батько переможе на президентських виборах у 2020 році.
"Гантер завжди розумів, що за його батьком завжди пильно стежитимуть. Він не думав, що опиниться під шквалом фальшивих обвинувачень з боку президента США", - йдеться в заяві.
Також у документі є коментар про роботу Гантера Байдена в раді директорів української енергетичної компанії Burisma.
"Гантер залишив пост у Burisma у квітні 2019 року. Попри ретельну перевірку, жоден з правоохоронних органів, ні вітчизняних, ні закордонних, не стверджував, що Гантер здійснював правопорушення в будь-який момент протягом свого п'ятирічного терміну", - зазначив Месірес.
За його словами, Гантер Байден займався цією бізнес-діяльністю самостійно. "Він не вважав за доцільне обговорювати свою діяльність з батьком, і він цього не робив. Гантер завжди розумів, що його батько повністю і однозначно буде керуватися тільки американською політикою, незалежно від його впливу на професійні інтереси Гантера", - повідомив у заяві його адвокат Джордж Месірес
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Достаточно посмотреть на даты и ничего не нужно утверждать.
Ох і палатимуть пукани сьогодні у сєпарів і козлорилих 😆
так що його прізвище тепер Пітушинський...
Пусть российский Леша Миллер с Хантером воюет.
Голос из зала: - «А где можно купить билеты на эту замечательную ракету?»
Байден старший дал барыге один лярдик на личный офшор, замаскированный под "помощь Украине"
барыга в ответку дал Байдену-старшему откат, замаскированный под зарплату Байдена-младшего
теперь Трамп пытается вытащить эти аферы на свет Божий для опускания Байдена-старшего и просит Зеленского помочь
что делать Зеленскому? будет выкручиваться, хотя все очень непросто, Петрусь в свое время сильно подставил Украину, сделав однозначный выбор на одну из партий в США, но победила другая и требует крови первой...
Тут дело даже не в том нарушал ли Байден-младший какие-либо законы. Просто сидеть на бороде компании, ни хрена не делать и получать по 50 штук баксов в месяц это не преступление. Но когда твой папа при этом вице-президент то и ежу ясно что это завуалированная взятка и все это очень дурно пахнет.
просто числился в совете директоров на космической зарплате и все
не факт, что он вообще посещал этот совет директоров
завуалированная взятка в особо крупных
за что? Эт конечно любопытно, но вряд ли станет достоянием общественности
И Будапештский меморандум чет вспомнился...
Ребята вы все пробиваете дно и окажетесь в аду.