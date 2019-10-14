 Скалецька запросила чотирьох нових радників

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МОЗ.
"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування. Перед радниками поставлене завдання напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.
Медиков или юристов, как сама Скалецкая?
Эй, ЗЕбобики, а ничего у вашей Скалецкой нет медицинского образования даже на уровне санитарки?
А то вас очень образование Супрун не устраивало.
Эй, бобики, а как вы собиратесь управлять государством, когда у вас в правительстве все одни юристы? У вас ведь ни одного хозяйственника нет
.Працюючи на посаді міського голови Житомира вже тоді прокручував свої *гешефти * з медобладнвнням ...Та і свого брательніка ********** з бурштином він підставив ..за що і получав по іпалу . ..Хуцла ..чистої води .
"Ну шо чувак ZelenskyyUa
далі таке терпіти вже не можна! Горезвісна міністерка МОЗ Скалецька, як юристка за освітою, внесла з голосу на закритому засіданні КМУ про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який зараз у відпустці по догляду за дитиною. І дебіли, його звільнили!" ЗеБєня