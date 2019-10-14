 Скалецька запросила чотирьох нових радників

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МОЗ.

"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування. Перед радниками поставлене завдання напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.

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