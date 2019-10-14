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Все про:Мінздоров'я (989) реформи (1695) Зоряна Скалецька (30)

 Скалецька запросила чотирьох нових радників

Міністерство охорони здоров'я повідомило про призначення чотирьох осіб на посади радників міністра: Олексія Яременка, Віктора Ляшка, Матвія Хренова і Серго Кітіашвілі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МОЗ.

"Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування. Перед радниками поставлене завдання напрацювати проєкти рішень та законопроєктів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Скалецька запросила чотирьох нових радників 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153733
 
 
 Топ коментарі
 
Кого пригласила то?
Медиков или юристов, как сама Скалецкая?
Эй, ЗЕбобики, а ничего у вашей Скалецкой нет медицинского образования даже на уровне санитарки?
А то вас очень образование Супрун не устраивало. Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 2908

Эй, бобики, а как вы собиратесь управлять государством, когда у вас в правительстве все одни юристы? У вас ведь ни одного хозяйственника нет Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 509
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ЗЕбобик выполняет обещание -- никаких кумов сватов, всё па конкурсу, и сокращение штата чиновников. Кстати кого там с Шапито 95 ещё не пристроили -- уборщицы, охранники хотите помошниками министра??? Ну есно строго па конкурсу..как же иначе.
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Маникюрщица, визажист, массажист...
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ЗЕбобик выполняет обещание -- никаких кумов сватов, всё па конкурсу, и сокращение штата чиновников. Кстати кого там с Шапито 95 ещё не пристроили -- уборщицы, охранники хотите помошниками министра??? Ну есно строго па конкурсу..как же иначе.
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Ляшко и Хренов....ну да, эти насоветуют.
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Тобто про обіцянки радиться з народом влада забула. Я не здивуюся, якщо виявиться те, що за цими радними стоять родинні зв'язки з владою.
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Кого пригласила то?
Медиков или юристов, как сама Скалецкая?
Эй, ЗЕбобики, а ничего у вашей Скалецкой нет медицинского образования даже на уровне санитарки?
А то вас очень образование Супрун не устраивало. Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 2908

Эй, бобики, а как вы собиратесь управлять государством, когда у вас в правительстве все одни юристы? У вас ведь ни одного хозяйственника нет Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 509
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Вова від армії відкосив, а диви- цілий головнокомандувач.
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Ну если у неё лысый татарин Раимов в советниках-то дело пойдёт)
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А для чого ти підкреслюєш, що він татарин?
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Если бы я хотел подчеркнуть, то выделил бы жирным или подчеркнутым, а так я просто констатирую факт
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Особливо *цінний кадр *..Мотя Хренофф.. Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 7241
.Працюючи на посаді міського голови Житомира вже тоді прокручував свої *гешефти * з медобладнвнням ...Та і свого брательніка ********** з бурштином він підставив ..за що і получав по іпалу . Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 7241 ..Хуцла ..чистої води .
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Та щось на кшталт цього у тебе й вийшло...
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Трохи подивився чим же таким цікавим вже відзначилися ці "радники" за попередні роки в галузі охорони здоров'я і однозначно стало зрозумілим - тішитися нічому. Якщо припустити поза увагою анонсовані всілякі там бла бла бла на кшталт "продовження реформ, лікарське самоврядування, програма державних гарантій, система громадського здоров'я" то залишається головна ціль для "слуг урода- - фармполітика. А це щоб всі розуміли є колосальні кошти з державного бюджету , які через корупційні схеми будуть просто тупо вкрадені у хворих. Це те, проти чого успішно боролася Уляна Супрун і що викликало шалену ненависть фармацевтичної мафії. В цьому світлі повернення в Україну бувшого міністра Раїси Богатирьової багато що пояснює... Так що, "вітаю" всіх зєбілів - ВИ це зробили 😕
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***,сколько названий у этих ненужных должностей,и каждый считает своим долгом пристоиться и доить скудный бюджет до посинения.
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Цей радник (кгм !) по кунілінгусу.Соромлюся спитати ,в чому інші -специ ?
Скалецкая пригласила четырех новых советников - Цензор.НЕТ 6686
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І !
"Ну шо чувак ZelenskyyUa
далі таке терпіти вже не можна! Горезвісна міністерка МОЗ Скалецька, як юристка за освітою, внесла з голосу на закритому засіданні КМУ про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який зараз у відпустці по догляду за дитиною. І дебіли, його звільнили!" ЗеБєня
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На фига было идти в министры, если не умеешь работать без громенного числа советников?
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