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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
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Все про:Боголюбов (25) Коломойський (601) МВФ (588) націоналізація (106) НБУ (503) Порошенко (9785) Гонтарева (337) Дубілет (6) Рожкова Катерина (38) Приватбанк (324) Милованов Тимофій (28)

 Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ

Переговори з Міжнародним валютним фондом тривають. Цього тижня міністри фінансів і економіки, а також голова правління НБУ у Вашингтоні зустрічатимуться з МВФ.

Про це у Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цитата заступника голови НБУ Катерини Рожкової, що з'явилася в Reuters , "обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми "Приватбанку"" - неправда.

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"Переговори не припинені. Цього тижня міністр фінансів, я і голова правління НБУ у Вашингтоні зустрічатимуться з МВФ. Більше того, в питанні "Приватбанку" немає жодних порушень домовленостей з МВФ. Тривають суди між державою і колишніми власниками. Держава захищає свою позицію і гроші платників податків. Жодних рішень або дій не на користь держави не ухвалено. Прошу всіх формувати власну думку на підставі фактів і стежити за інформаційною гігієною", - зазначив Милованов.

Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ 01

Міністр також додав посилання на пост Рожкової, в якому йдеться, що переговори тривають.

"Невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі - вже незабаром потужна команда урядовців та НБУ поїде до Вашингтона для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз саме триває підготовчий процес до цієї поїздки.

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Але - і це важливо - МВФ уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору і що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті. А це - і про реформу судів, і про верховенство права, і про повагу до незалежності НБУ ухвалювати рішення стосовно банків, необхідні для забезпечення фінансової стабільності", - пише Рожкова.

Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ 02

Також читайте: МВФ нахабно втручається в справи нашої держави, а представник фонду в Україні є шкідником, - нардеп від "Слуги народу" Дубінський

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153729
 
 
 Топ коментарі
 
Мілованов!
Зебіл! Не бреши!
Бо Рожкова не написала, що переговори призупиненні! Вона лише дала зрозуміти, що київський раунд переговорів закінчився нічим! Зеро! Тепер будете це "зеро" наповняти в Вашинготоні; але що у вас там вийде?
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Как говорила бородатая бабушка Беня: Ви хочите дефолта? Их есть у миня.
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Нет, так не годится.
73% лохов таки ждут, что МВФ будет послан Голобородько на три буквы, как клятый "кровосос" (С). Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 8304
Тарифы по ЖКХ не понизили, зарплаты по 4000 денег в месяц не сделали, а теперь еще и на три буквы пошлют вовсе даже не МВФ, а ЗЕбобиков?
"Так дела не делаются"(С)
Это злостное нарушение предвыборных обещаний ЗЕбобикам Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 9843
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МВФ не дасть грошей новій владі, бо вже нова влада наробила фінансових дурниць.
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Кредиты нужно брать кошерно, попередник говно, он неправильно брал кредиты а мы "зеленые" решительно от них избавимся (из предвыборных обещаний)
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Він за вас "зуб вівддав"! А ви, невдячні ... Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 4566
Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 5966
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Мілованов!
Зебіл! Не бреши!
Бо Рожкова не написала, що переговори призупиненні! Вона лише дала зрозуміти, що київський раунд переговорів закінчився нічим! Зеро! Тепер будете це "зеро" наповняти в Вашинготоні; але що у вас там вийде?
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С Вашингтоном пока шо Моника тоже того...обделалась.
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Обделаться с Вашингтоном Трампа это сейчас доблесть. Выбрали клоуна - терпите это гавно.
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Мы Орангутана переварим, нет проблем. Не у нас же главнокомандующий имеет позывной ОтсосМоника. Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 6385
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Переваривайте, выбрали рыжее гавно - переваривайте, что вам ещё остаётся? Может таблетки какие прислать?
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Лучше еще раз расскажи мне русскую народную сказку для дебилов за скорый крах США Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 7618
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Сказку тебе пусть рыжая тварь расскажет. Ты ж американец, а не украинец.
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Чем тебе Орангутан не угодил, русский? У него с твоим ****** любовь, я ты так некрасиво его ругаешь...
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Ой мамадорогая! Мурза защищает Трампа! Заскриньте это пожалуйста, а то мне не поверят!
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Ты смешной, русский. Ты же сам жутко хочешь жить в московитской помойке, пригласив русский мир в Украину. А я не захотел, поэтому давно живу в нормальной стране.
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Да-да. И пропадаешь постоянно здесь - на русскоязычной помойке Как тебе твой остров любимый, тварь кацапская?
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руснявое, я свалил как только сдох твой любимый совок, о котором ты до сих пор бредишь. А от кацапской твари тебя твоя свиномамка опоросила стоя на полу в сортире. Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 8986
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Как говорила бородатая бабушка Беня: Ви хочите дефолта? Их есть у миня.
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Хроника одного Президента ...
13.10.2019 г.
В среду НБУ направило письмо в администрацию Зеленского где на трех страницах четко и точно описаны все последствия плана Зеленского о договоре с Коломойским по Приватбанку. Видимо прочитав эту бумагу Зеленский отчаянно пытается избежать встречи с Коломойским. Рожкова дав интервью "Рейтерс" повторила все это в более тихом варианте не меняя сути. Ни Рожкова ни МВФ не знают другого - у Зеленского с Коломойским есть глобальный план и решение суда по Приватбанку лишь его часть. Если 14 все обойдется "покричали-разошлись", то план начнут реализовывать.
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В Минфине ошибочно объявили о подаче апелляции на решение, которого еще нет. Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь ндет о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации.
https://finance.liga.net/bank/novosti/minfin-oshibochno-vypustil-reliz-o-proigryshe-dela-privatbanka
Уже знают и подготовились «реагировать».
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К сожалению, за четырнадцать часов нудного общения мы услышали только бесконечные упрёки папередникам, лживые рассуждения о невмешательстве в деятельность правоохранительных органов и судов, фарисейское морализаторство о кадровой политике и кумовстве, лицемерную заботу о людях (некоторые из которых очень даже хорошо известны), непонимание предметов, о которых шла речь и непрерывное враньё, враньё, враньё...
Ну, и кто поверит этому деятелю, что с ним не согласовано будущее решение суда о возврате Коломойскому государственного Приватбанка, - ну только уж совсем безмозглые, как бы это помягче сказать... ну, скажем, зрители "Сватов". Впрочем, таких тоже очень много.
Уже через несколько дней, а точнее 17 октября, это решение будет принято и объявлено. Оно прямо ведёт к изъятию из государственного бюджета, то есть из кармана каждого из нас, нескольких десятков миллиардов гривен, а значит - к снижению пенсий и социальных выплат, росту налогообложения ФОПов (именно этим диктуется необходимость принятия закона о кассовых аппаратах и чеках), повышению тарифов.
А главное, прекратится сотрудничество с МВФ и вся финансовая опора нашей экономики, будет подорвана.
Вы этого хотели, зеленые фанатики? Или вы до сих пор ещё ждёте чуда от своего кумира, и "покращення уже сегодня"?
Ну-ну.
Правда, Зеля и Коломойский будут в полном шоколаде.
Зеле даже посоветовали уехать за границу в эти Судные дни 16-18 октября - от греха подальше.
Ну, мало ли что.
Понаблюдаем.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2725110.html
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Это же Украина, раньше Пороха шатали фейками. Теперь Зеленского. Бесконечный марафон ботов, кто кого переврет.
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Становится противно и мерзко когда это недорозумение вещает от имени влады.Такое ощущение что влада вся такая как этот шплеер.
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чо-то так жиденька с каментами, странно, такая новость, а порохоботы спят
или они уже так доработались на износ, что гадят под себя не просыпаясь?
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Зато ЗЕбилы, подражаю своему кумиру писюнисту, теперь вынужденны по четырнадцать часов подряд стучать хе#ом по клавишах компа.
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"... подражаю своему кумиру писюнисту..."

молодец
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Нет, так не годится.
73% лохов таки ждут, что МВФ будет послан Голобородько на три буквы, как клятый "кровосос" (С). Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 8304
Тарифы по ЖКХ не понизили, зарплаты по 4000 денег в месяц не сделали, а теперь еще и на три буквы пошлют вовсе даже не МВФ, а ЗЕбобиков?
"Так дела не делаются"(С)
Это злостное нарушение предвыборных обещаний ЗЕбобикам
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впервые за последние 6 лет тарифы ЖКХ перестали расти как грибы после дождя, достаточно было просто прекратить воровать
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А зарплаты как выросли! Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 9108 Особенно у учителей, которые сразу стали получать по 4 000$ ! И война сразу прекратилась, достаточно было перестать сРелять, правда за сентябрь убитих где то взялось 13 человек и раненых семь десятков, и украинскую армию обстреляли с 21 апреля едва не три тысячи раз ну да то дело такое, Главное что ЗЕбильный мир наступил!.. Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 9779
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зарплаты растут,
на фронте пока без особых изменений за последние три года.
мир наступил тока в слобом моске ПЕСдаунов
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😂 ты смотри Зебилушки орали перед выборами что тарифы снизит их Моника, а тут счастливы что не растут, кстати на воду и свет вырастут скоро, а последние пару лет они и так не росли. Как там борщевой набор, а то давно слышно не было?
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МВФ денег для бени не даст. Это очевидно. А в декабре придут первые "полновесные" платежки за тепло с законченным "тарифным геноцидом". В январе кредитный рейтинг страны ССС-, желающих купить наши облигации даже с 58% доходности наблюдаться не будет. К весне дефолт. Вот тогда и посмеемся по настоящему. ТСН вражає!
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Я расцениваю провокационньій вброс ложной информации от госчиновника Рожковой, достаточньім поводом для ее немедленного увольнения из НБУ. Только саботажников нам сейчас не хватает...
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Вообще все повелительные наклонения нужно начинать цитатой "Если бы на моем месте был дурак"... Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ - Цензор.НЕТ 912
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Тобто місія МВФ в Україну їздити задовбалась,тепер наші поїдуть до них у гості.На Нью-Йорк подивитись.
А що з минулого разу змінилося ? Та нічого ! Інтернетом чутка ходить,що в суді вже є готова мирова угода про компенсацію Бєні 50-60 млрд.₴.Тобто МВФ має компенсувати втрати бюджету від виплат Бєні ?
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якби ти хоч трохи відірвав рило від методички та глянув би довкола, то знав би: позиція МВФ категорична: ніяких переглядів по Приватбанку
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Засунь писок до своєї методички. Дадуть прохачам кредит ?
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Все как завещал великий Беня, дефолт нам в помощь
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Конгресс хочет запросить документы почему МВФ задерживает кредиты Украине, не по указанию ли Трампа.
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Порохоидиотикам. Вам дают плохо, не дают плохо. Вы там как то ОПРЕДЕЛИТЕСЬ. НУ, выглядите полнейшими ИДИОТАМИ.
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"цитата замглавы НБУ Екатерины Рожковой "обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка" - неправда.

Значит нужно подавть в суд на Рожкову.
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Позицию МВФ можно понять. Ни в одной нормальной стране ОДИН частный банк не обладал более половиной капиатала страны. Поэтому они вполене понятно нераиничкают если его вернут Бене. При этом Беню тоже можно понять, не его вина, что его банк самый луший в Украине. В сложившейся ситуации нормальные страны ВЫКУПАЮТ такой банк у частника, а не бакротят, как это было у нас. Поэтому пусть решают суды, желательно иностранные.
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пісдеж зебільний. Традиційна брехня. Як фактор розпізнання зебіла. Кожен зебіл бреше нагло і цинічно.
Той банк (ПБ), насправді, збанкрутувала не влада, а сам власник. Причому: рефінансування НБУ, а це державні кошти (от забув цифри... по памяті: порялка двох мільярдів зелених) - нагло вкрав з банку, вивів в офшор. Більше того, незалежне розслідування показало, що беня вкрав не лише державні кошти, а й кошти вкладників (порядка 5,5 лярдів). Через що саме держава вклала в банк своїх 155лярдів нацвалюти (бо інакше було би банкрутство!), чим, фактично, викупила банк в процесі його націоналізації за письмовою згодою таки того же власника!
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Пусть разбираются НЕЗАВИСИМЫЕ суды, а не проплачекные порохоботы.
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Кому ты пишешь? Это же великий сказочник Игорек Д.... , сейчас он напишет еще что все бабки привата Порох себе в офшоры вывел.😁
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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зебики хотят кинуть мфв типа суды ещё идут, а потом ой суд так решил
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Fakt sto propali s banka 155 miliardov,kotoryje nado bylo vlozyt stob spasti bank.Tut neponiatno pocemu do six por neicet etix deneg prokuratura pervuju ocered,eto ix delo zacycat gosudarstvo.Mogut li prokuror nezavisemo ot nicego provesti razledovanija u vas,otvet budet net.Drugix stranax togo by nebylo prokuror tam nezavysemi
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