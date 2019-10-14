 Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ

Про це у Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цитата заступника голови НБУ Катерини Рожкової, що з'явилася в Reuters , "обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми "Приватбанку"" - неправда.

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"Переговори не припинені. Цього тижня міністр фінансів, я і голова правління НБУ у Вашингтоні зустрічатимуться з МВФ. Більше того, в питанні "Приватбанку" немає жодних порушень домовленостей з МВФ. Тривають суди між державою і колишніми власниками. Держава захищає свою позицію і гроші платників податків. Жодних рішень або дій не на користь держави не ухвалено. Прошу всіх формувати власну думку на підставі фактів і стежити за інформаційною гігієною", - зазначив Милованов.

Міністр також додав посилання на пост Рожкової, в якому йдеться, що переговори тривають.

"Невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі - вже незабаром потужна команда урядовців та НБУ поїде до Вашингтона для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз саме триває підготовчий процес до цієї поїздки.

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Але - і це важливо - МВФ уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору і що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті. А це - і про реформу судів, і про верховенство права, і про повагу до незалежності НБУ ухвалювати рішення стосовно банків, необхідні для забезпечення фінансової стабільності", - пише Рожкова.

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Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.