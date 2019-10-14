 Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ

Про це у Facebook повідомив глава Мінекономіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цитата заступника голови НБУ Катерини Рожкової, що з'явилася в Reuters , "обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми "Приватбанку"" - неправда.
"Переговори не припинені. Цього тижня міністр фінансів, я і голова правління НБУ у Вашингтоні зустрічатимуться з МВФ. Більше того, в питанні "Приватбанку" немає жодних порушень домовленостей з МВФ. Тривають суди між державою і колишніми власниками. Держава захищає свою позицію і гроші платників податків. Жодних рішень або дій не на користь держави не ухвалено. Прошу всіх формувати власну думку на підставі фактів і стежити за інформаційною гігієною", - зазначив Милованов.
Міністр також додав посилання на пост Рожкової, в якому йдеться, що переговори тривають.
"Невизначеність подальшої долі "Приватбанку" не закрила двері для домовленостей з МВФ про нову програму співпраці. Діалог з МВФ триває і триватиме далі - вже незабаром потужна команда урядовців та НБУ поїде до Вашингтона для участі у Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку, де відбудеться новий раунд переговорів з Фондом. Зараз саме триває підготовчий процес до цієї поїздки.
Але - і це важливо - МВФ уважно слідкує за розвитком ситуації з "Приватбанком" і хоче бути впевнений, що не буде ревізії реалізованої реформи банківського сектору і що гроші платників податків, витрачені на його очищення, будуть повернуті. А це - і про реформу судів, і про верховенство права, і про повагу до незалежності НБУ ухвалювати рішення стосовно банків, необхідні для забезпечення фінансової стабільності", - пише Рожкова.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною протягом найближчих тижнів.
Зебіл! Не бреши!
Бо Рожкова не написала, що переговори призупиненні! Вона лише дала зрозуміти, що київський раунд переговорів закінчився нічим! Зеро! Тепер будете це "зеро" наповняти в Вашинготоні; але що у вас там вийде?
ОтсосМоника.
13.10.2019 г.
В среду НБУ направило письмо в администрацию Зеленского где на трех страницах четко и точно описаны все последствия плана Зеленского о договоре с Коломойским по Приватбанку. Видимо прочитав эту бумагу Зеленский отчаянно пытается избежать встречи с Коломойским. Рожкова дав интервью "Рейтерс" повторила все это в более тихом варианте не меняя сути. Ни Рожкова ни МВФ не знают другого - у Зеленского с Коломойским есть глобальный план и решение суда по Приватбанку лишь его часть. Если 14 все обойдется "покричали-разошлись", то план начнут реализовывать.
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В Минфине ошибочно объявили о подаче апелляции на решение, которого еще нет. Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь ндет о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации.
https://finance.liga.net/bank/novosti/minfin-oshibochno-vypustil-reliz-o-proigryshe-dela-privatbanka
Уже знают и подготовились «реагировать».
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К сожалению, за четырнадцать часов нудного общения мы услышали только бесконечные упрёки папередникам, лживые рассуждения о невмешательстве в деятельность правоохранительных органов и судов, фарисейское морализаторство о кадровой политике и кумовстве, лицемерную заботу о людях (некоторые из которых очень даже хорошо известны), непонимание предметов, о которых шла речь и непрерывное враньё, враньё, враньё...
Ну, и кто поверит этому деятелю, что с ним не согласовано будущее решение суда о возврате Коломойскому государственного Приватбанка, - ну только уж совсем безмозглые, как бы это помягче сказать... ну, скажем, зрители "Сватов". Впрочем, таких тоже очень много.
Уже через несколько дней, а точнее 17 октября, это решение будет принято и объявлено. Оно прямо ведёт к изъятию из государственного бюджета, то есть из кармана каждого из нас, нескольких десятков миллиардов гривен, а значит - к снижению пенсий и социальных выплат, росту налогообложения ФОПов (именно этим диктуется необходимость принятия закона о кассовых аппаратах и чеках), повышению тарифов.
А главное, прекратится сотрудничество с МВФ и вся финансовая опора нашей экономики, будет подорвана.
Вы этого хотели, зеленые фанатики? Или вы до сих пор ещё ждёте чуда от своего кумира, и "покращення уже сегодня"?
Ну-ну.
Правда, Зеля и Коломойский будут в полном шоколаде.
Зеле даже посоветовали уехать за границу в эти Судные дни 16-18 октября - от греха подальше.
Ну, мало ли что.
Понаблюдаем.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2725110.html
или они уже так доработались на износ, что гадят под себя не просыпаясь?
молодец
73% лохов таки ждут, что МВФ будет послан Голобородько на три буквы, как клятый "кровосос" (С).
Тарифы по ЖКХ не понизили, зарплаты по 4000 денег в месяц не сделали, а теперь еще и на три буквы пошлют вовсе даже не МВФ, а ЗЕбобиков?
"Так дела не делаются"(С)
Это злостное нарушение предвыборных обещаний ЗЕбобикам
на фронте пока без особых изменений за последние три года.
мир наступил тока в слобом моске ПЕСдаунов
А що з минулого разу змінилося ? Та нічого ! Інтернетом чутка ходить,що в суді вже є готова мирова угода про компенсацію Бєні 50-60 млрд.₴.Тобто МВФ має компенсувати втрати бюджету від виплат Бєні ?
Значит нужно подавть в суд на Рожкову.
Той банк (ПБ), насправді, збанкрутувала не влада, а сам власник. Причому: рефінансування НБУ, а це державні кошти (от забув цифри... по памяті: порялка двох мільярдів зелених) - нагло вкрав з банку, вивів в офшор. Більше того, незалежне розслідування показало, що беня вкрав не лише державні кошти, а й кошти вкладників (порядка 5,5 лярдів). Через що саме держава вклала в банк своїх 155лярдів нацвалюти (бо інакше було би банкрутство!), чим, фактично, викупила банк в процесі його націоналізації за письмовою згодою таки того же власника!