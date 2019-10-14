 Чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України

Серед порушених питань, як зазначив пізніше журналістам глава уряду Андрій Бабіш, йшлося і про Україну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми говорили і про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічком (Карел Гавлічек – міністр промисловості й торгівлі в уряді Чеської Республіки. – Ред.) з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою", – наголосив чеський прем’єр.
Раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.
"Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами Вишеградської "четвірки"", – написав Андрей Бабіш у своєму твітері після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью Йорку.
Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду обіймав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.