EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  335  12
Все про:Чехія (263) Бабіш (10)

 Чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України

У резиденції президента Чехії в Ланах 13 жовтня відбулася зустріч глави держави Мілоша Земана з головою уряду Андрієм Бабішем. У зустрічі взяли участь також радники з питань зовнішньої політики команди президента.

Серед порушених питань, як зазначив пізніше журналістам глава уряду Андрій Бабіш, йшлося і про Україну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми говорили і про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічком (Карел Гавлічек – міністр промисловості й торгівлі в уряді Чеської Республіки. – Ред.) з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою", – наголосив чеський прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Бабіш налаштовані активізувати політичний діалог між Україною та Чехією

Раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.

"Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами Вишеградської "четвірки"", – написав Андрей Бабіш у своєму твітері після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью Йорку.

Востаннє чеський прем’єр (тоді цю посаду обіймав Мірек Тополанек) був із візитом в Україні у 2008 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv not Kiev: аеропорт Праги виправив написання назви української столиці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153728
 
 
 Топ коментарі
 
Я был в Чехии пару недель назад. По уровню жизни чехи превосходят Украину раз в 5-7. В сёлах дети и взрослые поголовно ездят на электроскутерах. Цену их узнай сам, навоз. И научись уважать другие страны и народы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я был в Чехии пару недель назад. По уровню жизни чехи превосходят Украину раз в 5-7. В сёлах дети и взрослые поголовно ездят на электроскутерах. Цену их узнай сам, навоз. И научись уважать другие страны и народы.
 показати весь коментар
 
 
Выстраиваются в очередь, черти. Что Зе им такого намекнул?
 показати весь коментар
 
Можна одразу зустрічатися з Коломойським.
 показати весь коментар
 
а с кем он общатся собрался интересно-к тому времени уже как дня четыре пиризидента с товарищами в стране не будет.
 показати весь коментар
 
В цьому році, на святкуванні дня Незалежності України в Празі, яке було в готелі Хілтон, прийшов Бабіш.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору