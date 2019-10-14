EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1220  78
Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2091) Чернєв (5)

 На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв

На Парламентській асамблеї Північноатлантичного альянсу взяли доповідь щодо України.

Про це в фейсбуці написав глава української делегації, народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ухвалили доповідь щодо України. В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни; економічних реформ; реформ в сфері оборони та безпеки та ситуації зі свободою слова", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО

Політик також повідомив, що Україна запропонувала правки щодо термінології.

"Ми запропонували правки щодо термінології (адже важливо називати речі своїми іменами), а також дещо проапдейтили статус справ з реформами в Україні. За останні 1,5 місяці було прийнято багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись). Всі важливі правки, внесені нами, були враховані", - написав Чернєв.

Він також додав, що в резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапеського Меморандуму.

На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв 01

Як повідомлялося, доповідь щодо ситуації в Україні учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153727
 
   
 Топ коментарі
 
Володимир Омелян: Ок, а тепер серйозно. Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.


На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев - Цензор.НЕТ 9567



Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
 показати весь коментар
 
Інна‏ @i4n3n2a1 12 окт.

Де там сьогодні ЗЕ? Вихідні? Сватов дивиться под півко? Чи Свєтлакова? А Президент Порошенко на Парламентськоій асамблеї переконує розпочати надання для Україні план дій до членства в НАТО.
 показати весь коментар
 
«Не хочемо вступати в НАТО, це стане конфліктогеном із Росією» - депутатка з партії Зеленського підтримала «фінську модель»На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 3490
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Не хочемо вступати в НАТО, це стане конфліктогеном із Росією» - депутатка з партії Зеленського підтримала «фінську модель»На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 3490
 показати весь коментар
 
 
Інна‏ @i4n3n2a1 12 окт.

Де там сьогодні ЗЕ? Вихідні? Сватов дивиться под півко? Чи Свєтлакова? А Президент Порошенко на Парламентськоій асамблеї переконує розпочати надання для Україні план дій до членства в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Картінка із Крємля: "Сєгодня, 14.10. 2019 Моніка Зєлєнскі позорно сбєжала от националістов із Кієва. Слєди Зєлєнскі тєряются в Донбассє"

Очепятка - в Дамбасє.)
 показати весь коментар
 
 
Моника в пятницу сбежала в Одессу. Отдыхает тело, сильно перетрудилось на марафоне. Отдыхает семьей с Богданом и папой Беней в санатории "Лермонтовский" в бешенном кольце охраны. В Киев до 15 числа ни ногой, сцыкотно.
 показати весь коментар
 
 
За призывы к "финляндизации", СБУ должно было дело завести...
 показати весь коментар
 
 
Я бы не советовал близко к морю подходить, кацапы Яныка выкрали, могут и Зе выкрасть. Скажут - снова в Украине "переворот"...
 показати весь коментар
 
Хвилюють поправки від слуг щодо термінології. Щось нічого хорошого від них я навіть не чекаю...
 показати весь коментар
 
 
Кстати, сегодня очередная внешнеполитическая "победа" Зели. Эрдоган впервые с 2014 года встретился с делегатами от рашенской власти Крыма. И от нашего недонаполеона гробовая тишина. Интересно, что он успел туркам натворить?
 показати весь коментар
 
 
Есть другое мнение
=====
Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками в Кремле, не отвлекаемся на окружающую реальность"Источник: https://censor.net.ua/n3153676
 показати весь коментар
 
 
Это мешает Зеле просто открыть рот и выдавить из себя пару слов?
 показати весь коментар
 
 
В чью сторону?Какое он имеет отношение к Турции и гражданам рфии?
Это как раз тот случай,когда лучше жевать,чем говорить.
 показати весь коментар
 
Ну да, это ведь совсем не важно для его страны. Вот просто совсем. Как и с ПЦУ.
 показати весь коментар
 
Вот залезь в свою отдельную страну и не отсвечивай здесь, запоребриковое.
 показати весь коментар
 
Вже є інформація, але тут не будемо обговорювати.
 показати весь коментар
 
Как и спасибо сказать грекам и Варфоломею за признание ПЦУ. Как будто Украина - не его страна.
 показати весь коментар
 
 
Государство отделенно от церкви.Это Порошенко клал болт на Конституцию.
Ну и вангую-скажи он "спасибо",ты бы сразу написал,что это заслуга Пороха,а Зеля примазался.
Хотя за такие "заслуги" нужно расстреливать
 показати весь коментар
 
 
Вот только мнение пригожинского тролля украинцам абсолютно до лампочки. Занимайтесь своим запоребриком и не суйте свой нос, куда не просят..
 показати весь коментар
 
Тогда я президент Луны и Марса. Прокси поменяй и не позорься
 показати весь коментар
 
Ты думаешь,я родился в Израиле?Я тут живу.А Родина моя-Украина.Это я тебе шоколадному жополизу,раскладываю по полочкам.
Отвечай по факту или давай пруфы.Ну или давай до свиданья.Это я очень фильтрую текст.Типа пшол нахрен.
 показати весь коментар
 
евроатлантическое сообщество---має вас в глубоко в темному тунелі...
 показати весь коментар
 
Володимир Омелян: Ок, а тепер серйозно. Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.


На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев - Цензор.НЕТ 9567



Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
 показати весь коментар
 
 
Сер гей, зе само обісралось, на нього і срати не потрібно.
 показати весь коментар
 
 
пресс конференцию дивился? или слепой и глухой!
 показати весь коментар
 
 
Коли Зєля на Ростов поїде хоч переживеш?
 показати весь коментар
 
Уже вор омелян у петисосов в друзяках.
 показати весь коментар
 
 
друзі приїхали в Одесу на спортивні змагання
На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 7813
 показати весь коментар
 
 
а чому друг не може за Україну відповісти Росії своїми крилатими ракетами? А то що приїхали в порт в Одесу це не про що
 показати весь коментар
 
Надо морские пути Украины периодически военными кораблями обновлять. Хутину поводу для экспансии никакого не давать
 показати весь коментар
 
Для вступления в альянс необходимо для начала нужно соответствовать их критериям, а потом согласие ВСЕХ членов.
Это не благотворительная организация для бедных и немощных, куда могут "взять".
 показати весь коментар
 
 
Истома Луговской 4980fe61. Лахта-центр светится праздичными огнями - Е.Пригожин сгорел в авиакатастрофе АН-72 в Конго, не успев даже усраться.
 показати весь коментар
 
 
Причём тут НАТО , причём тут Канада , если зебилы хотят в Сибирь ?
 показати весь коментар
 
 
а чому Пеця не інтегрував Україну в НАТО, якщо у нього було велике таке бажання?
 показати весь коментар
 
 
У нормальных людей слово "сосет" ассоциируется со словом Моника. Но для зеленых гомосеков и Моника - отэц нации.
 показати весь коментар
 
 
У нормальных "сосет" ассоциация с петисосами.
 показати весь коментар
 
 
В США само слово Моника и означает "отсос", с некоторых пор. Такой у вас, зебилоидов, отэц нации. Моника. На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 1131
 показати весь коментар
 
 
"Украина нуждается в поддержке западных демократий, которую можно сравнивать с планом Маршалла, что применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которого можно найти на сайте ПА НАТО."
 показати весь коментар
 
 
При пети да. Сейчас есть условия для плана.
 показати весь коментар
 
 
Тепер хрен хто відмовиться від ЯЗ дивлячись на Україну.
 показати весь коментар
 
 
Також канадійцями була розглянута ситуація із свободою словах. Тобто у НАТО вже починають розуміти куди йде Україна.
 показати весь коментар
 
 
Це перемога. Доклад приняли только, то есть, допустили в повестку дня. Прям уж достижение. А когда слушания сего доклада не сказано...или я вообще заметку не понял.
 показати весь коментар
 
 
Это Пэдро все суетится. Он же недавно вроде в Лондоне на каком-то сходняке НАТО был.
 показати весь коментар
 
А почему россияне так сильно переживают о Украине ? ? ?
 показати весь коментар
 
 
Я задаю себе тот же вопрос себе уже долгое время. Может это то, что называют гибридная война или что то вроде...
 показати весь коментар
 
точно...когда тобой кто то интересуется -- это признак гибридной войны. Хмм...в этом что-то есть.
 показати весь коментар
 
клоун, так саме "11-14 жовтня 2019 року п'ятий президент України та голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко здійснить візит до Лондону для участі у заходах в рамках Парламентської асамблеї НАТО". Хоча Асамблея розпочала роботу з суботи, Петро там був ще з четверга, кулуарно порішав питання "про перспективи Плану дій щодо членства в Альянсі для України"; що видно з наступної фрази офіціозу "Програмою візиту Петра Порошенка до Лондона також передбачено низку зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.".
 показати весь коментар
 
 
Злочинний Барига Порошенко зробив безвіз з Європою. А "найвеличніший лідер сьогодення" ЗЕ зробить безвіз з ОРДіЛой.
 показати весь коментар
 
 
Петя сделал так, что 3 млн. уехали из Украины на заработки.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, всё понятно, опять громкая победа в никакой организации... Слава Зе!
(порохоботы не расстраивайтесь, Ваш босс был в этом тоже крут!)
 показати весь коментар
 
Я так понял, что страна четко разделилась на зедебилов и порохоботов.... А нормальных людей уже не осталось?
 показати весь коментар
 
"Был ли Евгений Викторович на борту потерпевшего крушение в Демократической республике Конго самолета не известно", - неожиданно ответили в пресс-службе.

Буквально час спустя, политический Telegram-канал "Карточный домик: Россия" сообщил, что в момент крушения Пригожин действительно мог находиться на борту. Администрация канала заявила, что данная информация получена от сотрудников "Конкорд" - бизнесмен собирался в рабочую поездку в Африку и уже несколько дней не появлялся на работе.
 показати весь коментар
 
Отметим, в настоящее время факт крушения самолета Ан-72 в Республике Конго подтверждается российским диппредставительством в этой стране. На его борту были двое российских граждан - Владимир Садовничий и Виталий Шумков.
 показати весь коментар
 
А куда делся Петро? У Луцыка в Лондоне проверяет английское произношение или у Лерки снимает гипс? На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв - Цензор.НЕТ 7470
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору