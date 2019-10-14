 На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - глава української делегації Чернєв

Про це в фейсбуці написав глава української делегації, народний депутат фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ухвалили доповідь щодо України. В ній нашими канадійськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо російсько-української війни; економічних реформ; реформ в сфері оборони та безпеки та ситуації зі свободою слова", - пише він.
Політик також повідомив, що Україна запропонувала правки щодо термінології.
"Ми запропонували правки щодо термінології (адже важливо називати речі своїми іменами), а також дещо проапдейтили статус справ з реформами в Україні. За останні 1,5 місяці було прийнято багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись). Всі важливі правки, внесені нами, були враховані", - написав Чернєв.
Він також додав, що в резолюцію до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння Україна внесла важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапеського Меморандуму.
Як повідомлялося, доповідь щодо ситуації в Україні учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy).
Де там сьогодні ЗЕ? Вихідні? Сватов дивиться под півко? Чи Свєтлакова? А Президент Порошенко на Парламентськоій асамблеї переконує розпочати надання для Україні план дій до членства в НАТО.
Очепятка - в Дамбасє.)
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Все наши турецкие и крымские политики последних пяти лет способствовали тому, чтобы этот волшебный день с фотками Бальбека на фоне Эрдогана наступил. Продолжаем складывать бумажные кораблики и рыдать над пленниками в Кремле, не отвлекаемся на окружающую реальность"Источник: https://censor.net.ua/n3153676
Это как раз тот случай,когда лучше жевать,чем говорить.
Ну и вангую-скажи он "спасибо",ты бы сразу написал,что это заслуга Пороха,а Зеля примазался.
Хотя за такие "заслуги" нужно расстреливать
Отвечай по факту или давай пруфы.Ну или давай до свиданья.Это я очень фильтрую текст.Типа пшол нахрен.
Ок, а тепер серйозно
Ні в кого немає сумнівів, що цієї рекордгінесівської прес-конференції не відбулося, якби на майдани України не вийшли десятки тисяч українців проти капітуляції держави.
Зеленський зрозумів, що рейтинг просідає і він достроково втрачає контроль. Дедлайн початку кінця прогнозувався з грудня 2019, але через турборежим відлік цього часу розпочався вже у вересні.
Спершу були кумедні спроби ігнорувати, потім глашатаї Зеленського роз'їхалися по областях зустрітися з громадськістю і «пояснити політику партії», але це отримало такий негатив, що витягнули головний козир - самого Зеленського.
Сьогодні він спілкувався не з журналістами, а з нацією: чуваки, я не змінився, все рівно, так, іноді я туплю, але все одно завжди думаю про вас.
Спрацювало?
Ні!
Прес-конференція не зняла питань капітуляції, не зніме питань ФОПів, землі, судового і правоохоронного безумства.
Провальна кадрова політика Зеленського лише пришвидшує його кінець.
Працювати ні з ким і нікому.
І, на жаль, Зеленський абсолютно некомпетентний.
Але страшно навіть не це. Страшно інше. Пригадуєте фразу Трампа, від якої Зеленського пересмикнуло в Нью-Йорку: «Я сподіваюся, Ви вирішите Ваші проблеми з Путіним. Я знаю, що Ви обоє над цим працюєте». Тоді злили найціннішого агента Путіна.
План Штайнмаєра - це лише частина плану Путіна. І в планах Путіна немає успішної, розвинутої України від «Сяну до Дону». Його бажання очевидні: зняти санкції, офіційно повернути Москву в клуб світових держав і контролювати Україну.
І йти далі на Захід.
Мені все ще хочеться вірити, що Зеленський - це не ЗеЛєнін, цього разу доставлений більшовиками в опломбованому вагоні в Україну, але з кожним днем ця надія згасає.
Ну, а нам своє робити.
Свобода - це справа сміливих і освічених.
До булави - треба й голови
П.С. А розповідь наприкінці про «плітку» для ялтинської квартири знову нагадало Януковича.
Хонка…
Чувак, не муч себе і нас, йди з Богом до дітей.
Поки ми слухали ці казки, вбили ще одного українського вояка на фронті
Это не благотворительная организация для бедных и немощных, куда могут "взять".
Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которого можно найти на сайте ПА НАТО."
(порохоботы не расстраивайтесь, Ваш босс был в этом тоже крут!)
Буквально час спустя, политический Telegram-канал "Карточный домик: Россия" сообщил, что в момент крушения Пригожин действительно мог находиться на борту. Администрация канала заявила, что данная информация получена от сотрудников "Конкорд" - бизнесмен собирался в рабочую поездку в Африку и уже несколько дней не появлялся на работе.