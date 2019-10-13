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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:вибачення (25) Муждабаєв (9) Арахамія (70) Формула Штайнмаєра (128)

 Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія підкреслив, що у нього не було наміру образити учасників акції "Ні капітуляції".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва.

Прочитавши його, я переосмислив сказане мною в інтерв'ю "Лівому Берегу".

Я хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого сердця та душі.

В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і перепрошую.

Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України.

Я повинен був це зробити напередодні Дня Захисника України.

Дякую за увагу і гарного Вам свята", - написав  він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції Ні капітуляції, які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія 01

Зазначимо, що в своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції. "За ці слова на вас не образяться ті "5% продажних", яких немає. Але ці слова дуже сильно налаштовують проти вас тих, хто відданий Україні на 100%. Цими словами ви методично робите собі з найвідданіших Україні людей ворогів. Боюся, що ви вже зробили, але ще можна спробувати від айсберга відрулити. А якщо продовжите - процес точно і швидко стане незворотнім", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш опору капітуляції відбудеться в Києві в День захисника України. КАРТА

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції Ні капітуляції, які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія 02

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153725
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамія, виходь на Майдан завтра, якщо не сцикун. З народом поспілкуєшся.

Зєля втік, так хоч ти приходь.
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конечно бред и верят же зебилы да иваны, но они даже не додумались о разнице между ЦРУ и ФБР, где их поле действии, но для надёжности для дуриков и большего веса приписывает оба - ну дибилы же, чего ж с них взять.
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АНБ забыли...или эта аббревиатура им незнакома Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6262
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выучит и добавят - но на это им надо время. хотя надо им попудрить мозги с NSA
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зебил, президент США, априори, НЕ ИМЕЕТ право следить за расследованием) За это в США сразу дают импичмент Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3980 О разделении ветвей власти - ты хоть слыхало-то?))
Так что засунь себе этот шарийский бред - да поглубже..
Где вас таких тупых в ботоферму ольгино набирают??
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а где умных то взять им, выбрали уже элиту - посмотри какие шедевры выдаёт их студенты, так что это уже элита - профессор, академик всея рассики.
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Арахамия говорит, что ему говорят из офиса президента всякие Богданы пророссийские.
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Шо, зебилы, вот как надо себя ставить -извиняются ваши шмаркли перед нами, а на вас, быдло, тупо сцут)
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14-го жовтня люди мають показати Гаранту Капітуляції - хто в Україні хазяїн! "Пусть он намочіт колготкі!"
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Нафиг мне твои извинения??? ТЫЩА гДЕ? Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7430
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Ваш вождь проголосив на базарі з пресою СВІЙ критерій правосудності - 100 чоловік на вулиці можуть назвати вирок ( як Пашинському) ... ОН ПАНІМАЄТ ШТО СКАЗАЛ?
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А что может сказать кандидат наук по правовому нигилизму? Впереди - суд Линча и "паліть відьму!"
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Арахамия -Во время предать ,это не предать а предвидеть?
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Арахамия, выучи гимн УПА

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Маршерують наші добровольці на крівавий лан,
Визволяти наших українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо !
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 10 мин.10 минут назад


Помню, как зрадопихвота, как только Порох в Европу, сразу к нему домой ехали протестувать. Зебоба наоборот, он же не барыга. Как только люди на майдан, он из Киева сразу срочно в Донецк. Ссыкун, чо.
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Даёшь прекрасную картинку для Русклевета- ТВ ! Ярош и Билецкий со товарисчи- не подведите .С мордобоем ,битами и черными рубахами!!!Бей своих,чтобы чужие боялись! Помоги Порошенко и Луценко!!
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тоесть, задел людей до глубины сердца, извиняюсь - обоср.л и просто отписался, ну извините вас не хотел обгадить но так получилось, потому что у меня есть информация что кто то там мог быть и тот кто заслуживал то. Зараза, ведь за такое должен уйти в отставку, если конечно серьёзно осознал свою ошибку и если не из стадо зебранов и зекозлов.
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Кто такой David *****? Анонимный Арахамия, надо полагать. Не верю я этому мудаку, ты выйди к людям на Майдан и скажи, глядя в глаза, так мол и так, а то вся эта власть плеснявая только в ФБ и существует.
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та не) все будет немного по другому -зеля к овощу, а тебя лишат голоса на выборах, как прикацапников в Прибалтике
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то имеется надежда а вот о твоей перспективе - пожалею и не буду огорчать.
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Арахамия дурак, ведет себя как шпана. Если сказал свое убеждение то чего вилять? Гни свою линию
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он брехню сказал и его на этом поймали
убеждений у них не бывает
если б не поймали - не извинялся бы
брехать они любят
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"Гни свою линию" - це як раз і є дефініція дурня.
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Был какой-то кадр, который назвал Украину порноактрисой, а потом тоже оправдывался, что не то имел в виду.
Вам кто эти ноты пишет, рояльные виртуозы?
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свічка‏ @svecha62 2 ч.2 часа назад



Це нас закликає профессійний "создатель картінок для российского телевидения"

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9204
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>>я переосмыслил <<
Як в анекдоті про мента, який написав у протоколі: "Гражданин нарушать на стенку перехода перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк"
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та пошутіла, ту направильно поняли, слова того вирвали із контєкста, тот пошутіл, цей ашіпся - Зє!більна плєсєнь нагло бреше!!!
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Злочинний Барига Порошенко зробив вам безвіз з Європою. А "найвеличніший лідер сьогодення" ЗЕ зробить вам безвіз з ОРДіЛой.
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А тим часом,непоміченими пресою пройшли перші пролетaрськiХочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3994 протести в колисці слугізму-зеленізму,славетному місті Кривий Ріг,де більше 300 працівників АрселорМіттал, ЦГОКа, ЮГОКа, ИНГОКа,вийшли мітингувати проти законопроекту №1210.Початок. Гут.
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Профсоюз вывел, которого нет на этом предприятии?
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помилки не треба признавати їх потрібно змивати кровю (кавказька полонянка) там хороша сцена якби хтось міг зробити з того мем було б класно там перед цим кадром є тінь зегідранта))))
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Давіде капітулювали не ви а Главний поцик попердений, який підписав мінські угоди в 2015
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Арахамия замечательный, честный человек Патриот,Майдановец Почему так сказал, ввели в заблуждения. То что нашел в себе мужество извиниться за неосторожно сказанные слова,говорит только о том, что он порядочный и смелый человек.
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богдан-андрей сказал такие же слова , это политика , а не КВН , нет больше таких политиков , они сами себя превратили в навоз
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то, что "порядочному и смелому" пришлось извиняться за свои слова, говорит о том, что он не умный. умный просто не сказал бы ничего такого. а знаете почему это у Арахамии "вырвалось"? от безнаказанности. от полной, ни с кем не делимой власти. не нужно ни с кем договариваться, можно быть самим собой и плевать на оппозицию. вот и занесло на повороте. пока он еще испытывает необходимость и видит смысл в извинениях. как думаете, это у него надолго?
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5 месяц всего у власти зедерьмо, а уже опозорились как овощ за 3 года😂
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Арахамия, шли всех этих протестувальников туда, откуда они появились на свет. Придумали капитуляцию и носятся с ней. Кто, куда капитулировал? Пеця в обосцаных штанах прохрюкал и бараны восьмипроцентные поскакали выпучив шары.
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Народный депутат Андрей Ильенко считает, что Минские соглашения являются угрозой для существования Украины как государства.
Об этом он заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.
По словам Ильенка, он и группа ВО "Свобода" считают Минские соглашения угрозой для украинцев.
"Минские соглашения являются абсолютно непринятными, потому что они фактически реализовывают "путинский сценарий" и фактически несут в себе угрозу вообще существованию Украины как государства. Потому что речь идет фактически о создании конфедеративного субъекта на территории Украины, которое де-факто Украиной не контролируется, но которое Украина должна обеспечивать. И интегрировать его в полетическое поле, тем самым блокируя любые политические процессы", - отметил он.
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Это новый анекдот? Англия, Франция, Германия не против Минских соглашений с формулой Штайнмайера, а Ильенко, со своей однопроцентной "Свободой" - против! Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7215
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Пускай Ильенко стает раком или не стает, а в США тоже не против Минских...
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И шо ж тут анекдотичеcкого .? Англии , Французии и Немеции ,лишь бы на востоке Украины - перестали стрелять , а там -трава не расти . Чтобы снять с кацапов санкции . А то что Украина заплатит за это своей капитуляцией , их мало волнует .. !! Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2655 .
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"Англии , Французии и Немеции ,лишь бы на востоке Украины - перестали стрелять , а там -трава не расти ."

Хочу напомнить, что 73% избирателей голосовало тоже за прекращение войны, которое обещал Зеленский!
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ну и где он пять лет эту "тайну" хранил, ему эстафету походу Ляшко передал ...
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А пеціни шавки гавкають про капітуляцію Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8020
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Ильенко - пецина шавка Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5593 . .? С каких пор .?? Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5399 .
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Ложечка нашлась...а осадочек остался..（с）
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А вы с той ложечкой чайку попейте и подумайте... 1. нахер нам журналисты, у нас есть инет и способ записать видуху с обращением... РРРАЗ! и затмим наш прокол рекордом с ублажением тех самых ненужных журналистов. 2. Лююююди мы все будем решать ГЛАСНО с вами тупыми 73 процентами - Беня прогнал МВФ с Украины, все люди сидят в Привате чухают репу, Зеля в подковерье которое в закулисье . 3. В ООН пока еще актер назвал Россию агрессором - но назвал!!! 4. Отвод войск именуемый правильно РАЗВОДОМ пока не клеится ... 5. Волна протестов и дрожь в коленках власти - без комментариев ( а был день независимости со спектаклем и десятками тысяч тех, кто выйдут завтра) . 6. И ОН бежит к воинам на фронт и просит умоляет аккредитироваться журналистов ну тех, которые вначале.... помните. В выговорите об осадке - ОНИ СЕЙЧАС В ОСАДКЕ той пены которую разогнали своей победой . Для Украины это уже махонькая победа . СЛАВА ЕЕ ГЕРОЯМ !
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"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдера Муждабаева. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому Берегу". Источник: https://censor.net.ua/n3153725

А Арахамия в курсе, что Муждабаев открыто призывал "стрелять" в избирателей Зеленского, назвав их "предателями"?

01.04.19
"Придётся стрелять": пропорошенковский журналист назвал "предателями" избирателей Зеленского


26.04.19

Мосийчук обратился в СБУ из-за предложения Муждабаева стрелять после победы Зеленского. Ведомство проверяет жалобу
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. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого", - добавил Муждабаев.
.
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Огидно, коли людина свідомо бреше, а потім заявляє - я нікого не хотів образити, вибачаюсь. Подвійний піар - і очорнив когось, і вибіїлив себе. Піаритись - це зебанда дійсно вміє.
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Це не Квартал щоб ляпати язиком шопопало. З них політики як з гівна куля.
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100‰ порохоботов тупее него раз в 100...кроме тебя, ты единственный знаеш как на языке java написать программу для ИИ оценивающую шансы Пети не сесть в тюрьму!
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даже не в лице дело. осанка, одежда, небритость... выражение такое же, как у Зеленского "я вам ничего не должен".
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та невже...?! а ось Богдан так и не вибачився...не дійшло...
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Это правильно! Пускай СБУ занимается Петиной конторой. Всё же нужен закон о "платной" массовке на шабашах, организаторов сажать, на кол, халявщиков штрафовать.
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зеленский повторяет судьбу хряка. За 3 года до Евромайдана хряк заявил тоже самое, что и зе.Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8020
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он натуральний и других у него не бывает - обезьянка не обидная для него шопка
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Щира подяка Айдеру! Я давно вже очікувала від нього такої доброї людяної промови мудрогої людини! Й дочекалася! Дзвіночком стали його слова після базару нашого лідЗЕра з журналістами. Адже саме на базарі одна я кась бабця не втомлюється розповсюджувати одну й ту ж саму чи то плітку, чи то чутку, чи може навіть ідею 1000 разів на день. своїми словами перекажу що написав Айдер - не буду коментувати Його пресконференцію, а скажу тільки, що мені "очень жалко" себе, усіх українців , "жалко ЕГО" (моє виділення слова ЕГО)... Вибачилась би перед Айдером за не точність - його слова а потім оці напутствія для бобіков НАЙКРАЩЕ ЩО ВІН ЗРОБИВ НА ЗАРАЗ . Бо Арахамія вибачився .
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Это какой-то позор. Когда будут извинения Богдана? В том числе пускай казел извиниться за свои фотошопы скринов.
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Арахамия, тебе наука. 10% продажных не бросают тень на остальных. Твои слова рассматривают под лупой. Поступил правильно.
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Почему молчит пан Зеленский? Ему бы Богдану пинка дать и заодно извиниться перед гражданами....
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Из других там были только: менты, сбушники, журналюгам и частные сыскари.
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І ця зелена сопля Арахамія обісцялась ... Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9058
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хочу напомнить зеленой власти ФЛАГ РОДИНЫ МЕРСЕДЕСОВ

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1521
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Это чтобы зебобики раз и навсегда ЗАКРЫЛИ РТЫ ПРО НЕАКТУАЛЬНОСТЬ УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ПЕРЕСТАЛИ пугать всех Бандерой и фашистами 😀😀😀
НАВЕРНО все слуги народа купили себе уже Мерседесы
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А К ЭТОМУ ФЛАГУ ПРОСТО ДОБАВИЛИ ЖЕЛТЫЙ - И ВОТ ФЛАГ ГЕРМАНИИ

Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2046
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Арахамло - конченное порохоботло. Как этот уродец оказался в услуге народа, большой вопрос. Другое дело что эта консерва уже вскрылась и смердит. Гоните его к бениной маме.
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