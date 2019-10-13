 Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва.
Прочитавши його, я переосмислив сказане мною в інтерв'ю "Лівому Берегу".
Я хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого сердця та душі.
В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і перепрошую.
Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України.
Я повинен був це зробити напередодні Дня Захисника України.
Дякую за увагу і гарного Вам свята", - написав він.
Зазначимо, що в своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції. "За ці слова на вас не образяться ті "5% продажних", яких немає. Але ці слова дуже сильно налаштовують проти вас тих, хто відданий Україні на 100%. Цими словами ви методично робите собі з найвідданіших Україні людей ворогів. Боюся, що ви вже зробили, але ще можна спробувати від айсберга відрулити. А якщо продовжите - процес точно і швидко стане незворотнім", - зазначив він.
Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".
Так что засунь себе этот шарийский бред - да поглубже..
Где вас таких тупых в ботоферму ольгино набирают??
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!
Маршерують наші добровольці на крівавий лан,
Визволяти наших українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо !
Помню, как зрадопихвота, как только Порох в Европу, сразу к нему домой ехали протестувать. Зебоба наоборот, он же не барыга. Как только люди на майдан, он из Киева сразу срочно в Донецк. Ссыкун, чо.
убеждений у них не бывает
если б не поймали - не извинялся бы
брехать они любят
Вам кто эти ноты пишет, рояльные виртуозы?
Це нас закликає профессійний "создатель картінок для российского телевидения"
Як в анекдоті про мента, який написав у протоколі: "Гражданин нарушать на стенку перехода перестал, но не потому что осознал, а потому что иссяк"
Об этом он заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.
По словам Ильенка, он и группа ВО "Свобода" считают Минские соглашения угрозой для украинцев.
"Минские соглашения являются абсолютно непринятными, потому что они фактически реализовывают "путинский сценарий" и фактически несут в себе угрозу вообще существованию Украины как государства. Потому что речь идет фактически о создании конфедеративного субъекта на территории Украины, которое де-факто Украиной не контролируется, но которое Украина должна обеспечивать. И интегрировать его в полетическое поле, тем самым блокируя любые политические процессы", - отметил он.
Хочу напомнить, что 73% избирателей голосовало тоже за прекращение войны, которое обещал Зеленский!
А Арахамия в курсе, что Муждабаев открыто призывал "стрелять" в избирателей Зеленского, назвав их "предателями"?
01.04.19
"Придётся стрелять": пропорошенковский журналист назвал "предателями" избирателей Зеленского
26.04.19
Мосийчук обратился в СБУ из-за предложения Муждабаева стрелять после победы Зеленского. Ведомство проверяет жалобу
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НАВЕРНО все слуги народа купили себе уже Мерседесы