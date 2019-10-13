 Хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли за покликом серця і душі, - Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цей пост я пишу, прочитавши відкритий лист до мене від Айдера Муждабаєва.

Прочитавши його, я переосмислив сказане мною в інтерв'ю "Лівому Берегу".

Я хочу публічно попросити вибачення в усіх учасників акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого сердця та душі.

В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і перепрошую.

Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне Управління Служби Безпеки України.

Я повинен був це зробити напередодні Дня Захисника України.

Дякую за увагу і гарного Вам свята", - написав він.

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Зазначимо, що в своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції. "За ці слова на вас не образяться ті "5% продажних", яких немає. Але ці слова дуже сильно налаштовують проти вас тих, хто відданий Україні на 100%. Цими словами ви методично робите собі з найвідданіших Україні людей ворогів. Боюся, що ви вже зробили, але ще можна спробувати від айсберга відрулити. А якщо продовжите - процес точно і швидко стане незворотнім", - зазначив він.

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Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".

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