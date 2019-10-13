 Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека

Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній так званий "прокурор Криму" Поклонська перебуває під персональними санкціями. Її оголосили в розшук за звинуваченням в діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччини в зв'язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

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Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек і Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Зазначимо, що Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.