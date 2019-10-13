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Все про:Крим (7583) прокуратура (1919) Туреччина (928) Поклонська (109) Бальбек (2)

 Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека

Прокуратура Автономної Республіки Крим обов'язково дасть правову оцінку візиту до Туреччини експредставників адміністрації окупованого пів острова, а нині депутатів Держдуми Наталії Поклонської та Руслана Бальбека.

Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній так званий "прокурор Криму" Поклонська перебуває під персональними санкціями. Її оголосили в розшук за звинуваченням в діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека. ФОТО

Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека 01

Нагадаємо, 13 жовтня Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччини в зв'язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в окупованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини

Російські депутати на чолі з головою Державної думи В'ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації два представники окупованого Криму - Руслан Бельбек і Наталя Поклонська. Остання розповсюдила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про "теплий прийом".

Зазначимо, що Туреччина, як і переважна більшість країн світу, неодноразово заявляла про невизнання окупації Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153723
 
   
 Топ коментарі
 
Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека - Цензор.НЕТ 2095 Maxim Ak-Murza

.., московия - это гигантская помойка между Украиной и США, населенная дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то хуйлу.
13.10.2019 20:27
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Крымские татары переметнувшиеся к зелупе, промолчат как всегда, про успешную международную политику зелепидоров. Пороха за подобное АТР разорвал бы.
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В общем, то что они депы от Крыма - разносятся руснявыми помойками, не ведемся на вбросы и соблюдаем инфогигиенуПрокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека - Цензор.НЕТ 290
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Да вы что! Неужели даст? Мы тут все уже давно дали...
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Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека - Цензор.НЕТ 2095 Maxim Ak-Murza

.., московия - это гигантская помойка между Украиной и США, населенная дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
13.10.2019 20:27
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Неужели откроет дело на Джемилева, который с Эрдоганом "вась-вась"?
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Ну и предъявлять подозрен е Эрдогану.... Гы, гы, гы....
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Я так розумію, що прокуратура відреагувала не на візит, як такий, а на обурений резонанс, який здійняли небайдужі українці.
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І шо їм за це буде? Навіть страшно уявити.
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Крымские татары переметнувшиеся к зелупе, промолчат как всегда, про успешную международную политику зелепидоров. Пороха за подобное АТР разорвал бы.
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Считаю, что раз доверия к туркам нет, нужно срочно вернуть все их беспилотники, пока они не улетели к кацапам. А на возвращённые деньги настроить своих.
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В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма Источник: https://censor.net.ua/n3153723
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Здесь есть небольшая манипуляция: формально они депутаты от партии, а не мажоритарщики. Хотя, рус-гебельс-сми иногда их, таки, называют депутатами от Крыма.
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Они не депутаты от Крыма.Они представители.Крымчане.Чуешь разницу?
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Так если Турция впустила значит все легетимно ... или нет ? А как тогда они ее пустили ?
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Они там как Гарри Поттер и Гермиона на балу.

Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека - Цензор.НЕТ 8482
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В общем, то что они депы от Крыма - разносятся руснявыми помойками, не ведемся на вбросы и соблюдаем инфогигиенуПрокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської та Бальбека - Цензор.НЕТ 290
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Эрдогана на допрос вызовите. Он же после сбитого самолета в Питер к Пу на допрос летал или мы "рожей не вышли". Или пусть хоть дневник передаст , мы ему "оценку" поставим.
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И что? Санкции на Эндогана наложат, смешно просто.
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Увы... восток - дело тонкое (с)... турки будут обслуживать тех, у кого много денег, кто готов потратить их в Турции, и пока деньги водятся...а кацапня на пыль в глаза денег не жалеет...
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Да это фигня, там сейчас такой замес может начаться, курды заявили о договоренности с Асадом о совместных действиях против Турции, сирийская армия начала движения к месту боёв.
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похоже турки окончательно продались москалям
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