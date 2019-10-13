 Після участі в "Іграх нескорених" ветерани створюють можливості спортивної реабілітації для своїх побратимів, - директор "Стратком України" Горбач

Про це розповіла директор "Стратком України" Оксана Горбач в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Центр стратегічних комунікацій "Стратком Україна" ще у 2016 році став натхненником та ініціатором долучення України до міжнародних змагань ветеранів та чинних військовослужбовців, що зазнали поранення під час бойовий дій. Тоді в Україні про "Ігри Нескорених", що відбуваються під егідою та з ініціативи герцога Сассекського Принца Гаррі, знали одиниці.

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"Один з найбільших результатів – те, що члени збірних 2017, 2018 років повернулися у свої громади і почали їх змінювати. Майя Москвич, член збірної України на "Іграх Нескорених" у Сіднеї 2018, місяць тому запустила секцію стрільби з лука для ветеранів у Луцьку. Аналогічні секції з різних видів спорту створюють ветерани, члени минулорічних збірних, у Запоріжжі, Києві, Львові та інших містах. Тобто ветерани самі для своїх побратимів створюють можливості спортивної реабілітації. Мета Ігор – не спортивна перемога, а спортивна реабілітація. І ми бачимо, як щоденні тренування позитивно впливають на ветеранів", -зазначила Горбач.

За її словами, таких історій багато.

"Ми просто бачимо позитивні зміни: вони знаходять сімейне щастя, роботу, починають займатися власним бізнесом та допомагають громаді й ветеранській спільноті.

Ми залучаємо багатьох учасників попередніх збірних. Капітан збірної 2017 року Олександр Писаренко був головним суддею з веслування на тренажерах, Дмитро Сидорук, член збірної 2017 року, стрілець з лука, цьогоріч був головним суддею зі стрільби з лука на Національних змаганнях "Ігри Нескорених". Надалі ми його запросили бути тренером української збірної. Влітку запросили Юрія Дмитренка, члена збірної на "Іграх Нескорених" у Сіднеї 2018 року, стати ментором зі штовхання ядра для учасників національного відбору 2019 року. Юрій був ментором під час усіх спортивних тестувань: у Львові, Одесі та Києві.. Про його роботу були найкращі відгуки: він дуже детально пояснював початківцям техніку штовхання. У спортивних тестуваннях як ментори також взяли участь члени збірних України на "Іграх Нескорених" у 2017 та 2018 роках: Юрій Писарчук, Майя Москвич, Андрій Усач, Сергій Шимчако, Роман Панченко, Олександр Зозуляк, Олександр Чалапчій, Павло Мамонтов, Василь Пашкевич, Олександр Гавриленко, Сергій Ільницький. Важливо, щоб з ветеранами спілкувалася людина, що пережила такий же досвід", - пояснила Горбач.

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Нагадаємо, Україну на змаганнях Invictus Games-2020 в Гаазі представлятимуть 20 українських військових з бойовими пораненнями.