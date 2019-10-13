EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
  322  3
Все про:ветерани (395) реабілітація (194) Ігри Інвіктус (56)

 Після участі в "Іграх нескорених" ветерани створюють можливості спортивної реабілітації для своїх побратимів, - директор "Стратком України" Горбач

Підготовка української збірної до "Ігор нескорених" сьогодні відбувається на найвищому рівні, а участь для багатьох ветеранів стає поштовхом до реабілітації і пошуку себе після війни.

Про це розповіла директор "Стратком України" Оксана Горбач в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Центр стратегічних комунікацій "Стратком Україна" ще у 2016 році став натхненником та ініціатором долучення України до міжнародних змагань ветеранів та чинних військовослужбовців, що зазнали поранення під час бойовий дій. Тоді в Україні про "Ігри Нескорених", що відбуваються під егідою та з ініціативи герцога Сассекського Принца Гаррі, знали одиниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я підтримую пільги для ветеранів війни на Донбасі

"Один з найбільших результатів – те, що члени збірних 2017, 2018 років повернулися у свої громади і почали їх змінювати. Майя Москвич, член збірної України на "Іграх Нескорених" у Сіднеї 2018, місяць тому запустила секцію стрільби з лука для ветеранів у Луцьку. Аналогічні секції з різних видів спорту створюють ветерани, члени минулорічних збірних, у Запоріжжі, Києві, Львові та інших містах. Тобто ветерани самі для своїх побратимів створюють можливості спортивної реабілітації. Мета Ігор – не спортивна перемога, а спортивна реабілітація. І ми бачимо, як щоденні тренування позитивно впливають на ветеранів", -зазначила Горбач.

За її словами, таких історій багато.

 "Ми просто бачимо позитивні зміни: вони знаходять сімейне щастя, роботу, починають займатися власним бізнесом та допомагають громаді й ветеранській спільноті.

Ми залучаємо багатьох учасників попередніх збірних. Капітан збірної 2017 року Олександр Писаренко був головним суддею з веслування на тренажерах, Дмитро Сидорук, член збірної 2017 року, стрілець з лука, цьогоріч був головним суддею зі стрільби з лука на Національних змаганнях "Ігри Нескорених". Надалі ми його запросили бути тренером української збірної. Влітку запросили Юрія Дмитренка, члена збірної на "Іграх Нескорених" у Сіднеї 2018 року, стати ментором зі штовхання ядра для учасників національного відбору 2019 року. Юрій був ментором під час усіх спортивних тестувань: у Львові, Одесі та Києві.. Про його роботу були найкращі відгуки: він дуже детально пояснював початківцям техніку штовхання. У спортивних тестуваннях як ментори також взяли участь члени збірних України на "Іграх Нескорених" у 2017 та 2018 роках: Юрій Писарчук, Майя Москвич, Андрій Усач, Сергій Шимчако, Роман Панченко, Олександр Зозуляк, Олександр Чалапчій, Павло Мамонтов, Василь Пашкевич, Олександр Гавриленко, Сергій Ільницький. Важливо, щоб з ветеранами спілкувалася людина, що пережила такий же досвід", - пояснила Горбач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії. ФОТО

Нагадаємо, Україну на змаганнях Invictus Games-2020 в Гаазі представлятимуть 20 українських військових з бойовими пораненнями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153722
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не по теме.
Давно не появляется на форуме Senator, раньше постоянно сидел на Цензоре.
Может кто, что знает?
 показати весь коментар
 
Белорусь для вас не безопасное место: Александр Сотник: В кафе в Минске моей жене подлили что-то : https://charter97.org/ru/news/2019/10/13/351782/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору