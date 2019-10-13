 Військовий Ан-72 із росіянами на борту розбився в Конго - одній з африканських країн із бізнес-інтересами "кухаря Путіна" Пригожина

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Теперішній час, цю інформацію підтвердила пресаташе посольства Росії в Конго Наталія Кононова.

"Посольство РФ підтверджує, що серед членів екіпажу літака Ан-72 були російські громадяни. Зараз їх особи уточнюються", - сказала вона. Вона також зазначила, що поки неясно, ким саме були росіяни на борту Ан-72 - цивільними або військовими фахівцями.

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У травні 2019 року Кремль підтвердив, що направить в Конго російських військових. У МЗС РФ тоді пояснили, що вони будуть вчити місцевих ремонтувати військову техніку, що залишилася там із часів СРСР.

Конго також називалося серед африканських країн, де були бізнес-інтереси у близького Путіну підприємця Євгена Пригожина. За даними Bloomberg, Москва підтримувала в Конго одного з кандидатів на виборах президента і була зацікавлена ​​в поставках до Конго зброї і розробці родовищ корисних копалин.

Конголезьке радіо з посиланням на заяву Управління цивільної авіації Конго повідомило, що на борту літака, що розбився, були чотири члени екіпажу, а також "цивільні особи і військові, в тому числі співробітники адміністрації президента ДРК Фелікса Чисекеді". Серед можливих пасажирів агентство Reuters назвало особистого водія президента, співробітників його служби безпеки та допоміжний персонал. Але жодне з імен поки офіційно не підтверджено.

"Тих, хто вижив, не було, всі тіла згоріли дотла", - повідомив радник президента Конго.

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Літак вилетів з міста Гома на сході Конго і прямував до столиці Кіншасу. Диспетчери втратили з ним зв'язок через 59 хвилин після вильоту.

Нагадаємо, ідея створення приватної військової компанії, відомої як "група Вагнера" ​​або "ПВК Вагнера" ​​належить керівництву Генштабу Збройних сил Росії. Реалізацію проєкту в 2010 році доручили бізнесменові Євгену Пригожину.

В Африці найманці інструктують бойовиків і вивозять до Росії алмази для спецслужб і вищих чиновників.

Служба безпеки України стверджує, що найманці Вагнера працюють в ЦАР з початку 2018 року за прикриттям санкт-петербурзького ТОВ "М-Фінанс" Євгенія Пригожина.

Також встановлено особи найманців ПВК "Вагнера", які перебували в Центральноафриканській республіці 30 липня 2018 року, в день загибелі трьох російських журналістів-розслідувачів - Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва, які знімали фільм про діяльність ПВК "Вагнер".

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