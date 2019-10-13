 Від початку доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ОС, втрат немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем), а також - поблизу Світлодарська (з автоматичних станкових гранатометів), Золотого (з великокаліберних кулеметів) і Південного (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберних кулеметів обстріляв позиції ОС біля Пісків.
"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомляють в пресцентрі.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений український воїн, ще один має бойову травму.
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