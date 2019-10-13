 Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Про це йдеться в зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня захисника України, передає Цензор.НЕТ.
Насамперед, Зеленський закликав "кожного представника сил правопорядку" поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку.
"Друге.
Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.
Чую й дослухаюся до вашої думки. Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.
14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.
І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено. Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.
Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого.
Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.
І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.
Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.
Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.
І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.
Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте цього дня не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.
Бо тоді – ми сильні.
Бо тоді – непереможні.
Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні", - зазначив президент.
Ну так з себе і починай, не роби.
Каждый час новость от Зе' поступает и вам нужно успеть высраться под нею
Вам хоть качественные памперсы выдают?
19 мин. ·
Гарно. Пафосно. Але...
Що таке - справедливий мир??
Мир з агресором, який шостий рік спонсорує «народне повстання на Донбасі» та вбиває нас в усіх можливих варіантах???
Що таке - не робіть подарунків НЕДРУГАМ?
Агресор уже НЕДРУГ? Не ворог, не агресор, не вбивця, не захоплювач українських територій???
Після таких слів і замовчувань залишається одне - на Майдан! Показати хто ми і що ми хочемо, замість розмов з ****** на середині - сказати нашому Президенту, що ми знаємо ціну миру, смертей і каліцтв побратимів, жертв заради майбутнього Неньки!
З Днем Захисника України! Шануємо наших героїв, тому що вони живі, поки ми їх пам'ятаємо!
Смерть ворогам!
Гетман будет иметь те права и обязанности, которые ему будут переданы от лица ветеранов АТО и закреплены в Статуте.
В каждом городе будет созданы казацкие сотни территориальной самообороны (которые Министерство Обороны лишь обещало, но не собирается создавать).
Каждый боец сотни обязан купить и законным образом зарегистрировать оружие. И быть готовым в любую минуту встать на защиту Украины от внешних врагов.
тебе хтость обдурив, нещастя
209 обстрелов за 8 дней октября.
За три месяца перемирия Украина потеряла убитыми 32 солдата.
За три месяца не дня без обстрела.
Это перемирие???
Количество обстрелов увеличилось.
Но нам говорят что это перемирие, по тв говорят, что есть режим тишины.
Зеленский и новая команда заставляют всё делать односторонне, идёт на все уступки.
ордло понимает это, что можно давить и дальше, требования от россии увеличиваются.
Похоже что это команда дохляков не владеющих контекстом переговоров ведущих всех в ловушку.
Любое их действие неправильное, и зеленский уже досрочно проиграл в Нормандии.
Зеленский не понимает вообще процессов, его команда сказала ему, что, что то порешают с русскими, Ермак и прочие.
Встреча Нормандская фетиш, Зеленский думает, что очарует путина, это полная инфантильность Зеленского.
ОБСЕ признает все выборы даже под дулом автомата, ордло туда допустят шуфрича, и ещё лебирастов Украины, и ОБСЕ признают.
Франция говорит закрывайте глаза и подписывайте.
сурков скоро приедет и вместе с Пристайко и командой Зеленского будет писать закон по особому статусу и реинтеграции.
Будет капитуляция по всем действиям Зеленского.
Зеленский думает, что он сможет отыграть назад, он глубоко ошибается.
Смогут спасти только положение добровольцы и волонтёры.
Только Порошенко нужно дистанцироваться от протестов, многие люди не будут выходить на протесты, если там будет Порошенко.
Шановний преЗЕденте. Давайте не робити подарків нашим ворогам, мріючим бачити наші чвари, разом ми непереможні.
Цікаво, яким боком він до цього народу? Навіть кишеньковий центр Разумкова показав, що народ у більшості 56 відсотків) проти капітуляції і розведення сил. Так що тут преЗедент точно не з народом.
Зробимо ЗЕлену жабу разом!