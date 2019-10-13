 Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Про це йдеться в зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня захисника України, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед, Зеленський закликав "кожного представника сил правопорядку" поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку.

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"Друге.

Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.

Чую й дослухаюся до вашої думки. Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.

14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.

І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено. Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.

Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого.

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Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.

І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.

Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.

Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.

І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

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Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте цього дня не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.

Бо тоді – ми сильні.

Бо тоді – непереможні.

Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні", - зазначив президент.

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