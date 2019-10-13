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 Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України

Завтра кожен свідомий українець висловить безмежну повагу і вдячність воїнам, добровольцям, медикам, волонтерам, військовим журналістам, дипломатам і родичам героїв, загиблих за Україну.

Про це йдеться в зверненні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня захисника України, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед, Зеленський закликав "кожного представника сил правопорядку" поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область

"Друге.

Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.
Чую й дослухаюся до вашої думки. Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.

14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.
І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено. Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.

Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два марші відбудуться у Києві в День захисника України. КАРТА

Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.
І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.
Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.

Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.
І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України

Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте цього дня не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.
Бо тоді – ми сильні.
Бо тоді – непереможні.

Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні", - зазначив президент.

Також читайте: Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України

Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153718
 
   
 Топ коментарі
 
Вова!!!, а как же народовляддя, как же референдум?, возможно твои избиратели скажут ну на фиг на таких условиях Донбасс в составе Украины, пусть себе живут отдельно и содержат сами себя..., минные поля, полная изоляция с украинской стороны, никаких переходов через линию разграничения, все понимают ДНР ЛНР это де факто Россия, мне России в составе Украины не надо!!! и пока нету нашего контроля на российско-украинской границе, не может быть никаких формул, никаких выборов, никаких особых статусов, может быть только высокий забор и плотные минные поля и санкции которые убивая российскую экономику заставят эту страну вернуть нам нашу землю...
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Моніка, виходь із доміка! Народ прийшов!
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Але частіше буває отаке:
Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы, - Зеленский в обращении ко Дню защитника Украины - Цензор.НЕТ 179
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За такий короткий час,ти зробив скількі зла Україні,що краще без тебе.
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якщо ЗЕ перейде червону лінію,,,то за ним потягнеться до Ростову коричнива лінія Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 2347
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Да он уже 100 раз её переходил, а коричневые пятна только на Банковой от Свидетелей Свына Сывочёлого....
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"Давайте не делать подарков нашим недругам".
Ну так з себе і починай, не роби.
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От коли наші прикордонники будуть стояти на кордоні з ростовською областюю кацапської *********,як це було завжди,а за ними буде стояти наша українська непереможна армія,от тоді і поздоровиш....а може,привітаєш....гімновнокомандувач...
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Прахоскоты бесноватые.
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Узбагойся, чего нервничаешь? Открыв этот ящик на выборах, Зеленский пожинает плоды содержимого ящика. Все справедливо и правильно. Бумеранг всегда возвращается.
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ти ще й пєдо пропагандон...
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Порохоботы, мне вас жаль Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 3497
Каждый час новость от Зе' поступает и вам нужно успеть высраться под нею Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 2862
Вам хоть качественные памперсы выдают? Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 2862
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"...а главное - мудрый народ. " Чомусь згадалось:"когда женщине говорят что она умница,єто значит она полная дура"
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Зеленский начни с себя не делать подарков врагу как например Капитуляция, известна как Формула Штайнмайера Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 3948
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А мы себе сделаем подарок, когда предостережем тебя от капитуляции.
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Сергій Місюра
19 мин. ·

Гарно. Пафосно. Але...
Що таке - справедливий мир??
Мир з агресором, який шостий рік спонсорує «народне повстання на Донбасі» та вбиває нас в усіх можливих варіантах???
Що таке - не робіть подарунків НЕДРУГАМ?
Агресор уже НЕДРУГ? Не ворог, не агресор, не вбивця, не захоплювач українських територій???
Після таких слів і замовчувань залишається одне - на Майдан! Показати хто ми і що ми хочемо, замість розмов з ****** на середині - сказати нашому Президенту, що ми знаємо ціну миру, смертей і каліцтв побратимів, жертв заради майбутнього Неньки!
З Днем Захисника України! Шануємо наших героїв, тому що вони живі, поки ми їх пам'ятаємо!
Смерть ворогам! Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 7932
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дивись, дбайлово штовхай диван до Майдану, а то своє командорське місце зіпсуєш
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14 ОКТЯБРЯ на Майдане ветераны АТО будут выбирать всеукраинского ГЕТМАНА.
Гетман будет иметь те права и обязанности, которые ему будут переданы от лица ветеранов АТО и закреплены в Статуте.
В каждом городе будет созданы казацкие сотни территориальной самообороны (которые Министерство Обороны лишь обещало, но не собирается создавать).
Каждый боец сотни обязан купить и законным образом зарегистрировать оружие. И быть готовым в любую минуту встать на защиту Украины от внешних врагов.
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Порохнявые, давай, больше треша, сделайте завтра мой день я с нетерпением жду как вам наваляют! Покажите что вы не пальцем деланы, берите с собой на майдан всё что режет горит и стреляет....не будьте обхезаными уродами, над вами вся страна потешатся, покажите что вы крутые перцы!
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при том давно, ботоферму же кормить надо Давайте не робити подарунків нашим недругам, які мріють бачити наші чвари, разом ми непереможні, - Зеленський у зверненні до Дня захисника України - Цензор.НЕТ 4407
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один обхезаний кацап - це не вся країна
тебе хтость обдурив, нещастя
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Зелень когда ты так правильно говоришь, ты точно так же правильно думаешь и относительно себя. ? Или ты как все властьимущие ,король всегда прав?
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За три месяца перемирия Зеленского, ордло провела 1280 обстрелов, один обстрел это не единичные взрывы, а это до 450 выстрелов, взрывов.
209 обстрелов за 8 дней октября.
За три месяца перемирия Украина потеряла убитыми 32 солдата.
За три месяца не дня без обстрела.
Это перемирие???
Количество обстрелов увеличилось.
Но нам говорят что это перемирие, по тв говорят, что есть режим тишины.
Зеленский и новая команда заставляют всё делать односторонне, идёт на все уступки.
ордло понимает это, что можно давить и дальше, требования от россии увеличиваются.
Похоже что это команда дохляков не владеющих контекстом переговоров ведущих всех в ловушку.
Любое их действие неправильное, и зеленский уже досрочно проиграл в Нормандии.
Зеленский не понимает вообще процессов, его команда сказала ему, что, что то порешают с русскими, Ермак и прочие.
Встреча Нормандская фетиш, Зеленский думает, что очарует путина, это полная инфантильность Зеленского.
ОБСЕ признает все выборы даже под дулом автомата, ордло туда допустят шуфрича, и ещё лебирастов Украины, и ОБСЕ признают.
Франция говорит закрывайте глаза и подписывайте.
сурков скоро приедет и вместе с Пристайко и командой Зеленского будет писать закон по особому статусу и реинтеграции.
Будет капитуляция по всем действиям Зеленского.
Зеленский думает, что он сможет отыграть назад, он глубоко ошибается.
Смогут спасти только положение добровольцы и волонтёры.
Только Порошенко нужно дистанцироваться от протестов, многие люди не будут выходить на протесты, если там будет Порошенко.
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"...Давайте не делать подарков нашим недругам, мечтающим видеть наши ссоры, вместе мы непобедимы..."

Шановний преЗЕденте. Давайте не робити подарків нашим ворогам, мріючим бачити наші чвари, разом ми непереможні.
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Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом", - отметил президент.Источник: https://censor.net.ua/n3153718
Цікаво, яким боком він до цього народу? Навіть кишеньковий центр Разумкова показав, що народ у більшості 56 відсотків) проти капітуляції і розведення сил. Так що тут преЗедент точно не з народом.
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Гойда завтра на майдан!
Зробимо ЗЕлену жабу разом!
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Ну що з клоуна візмеш? Да не роби дурниць, дотримуйся Конституції і Законів України, Прислухайся до розумних. сильних,патріотичниї людей і люди не будуть протестувати. Ти навіть цього не розумієш, бо ти хочеш бути і найкрасивішим і найумнішим. Йолоп ти і балаболка, а не президент.
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Всё пропало!! Зрада!Копетуляция! Все на МайДан !.Даёшь Кремль и Украину до Сахалина!!Все ,как один умрём!.Но Кремль возьмём!
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