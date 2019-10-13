 США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини

Про це міністр оборон США Марк Еспер заявив телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"США готуються до евакуації близько 1000 американських військових з півночі Сирії якомога безпечніше і швидше", - заявив Еспер.

Міноборони США пішло на цей крок через тиждень після того, як президент Трамп оголосив про передислокацію декількох десятків американських військових, які діяли разом з курдськими силами на півночі Сирії, відкривши двері для турецького наступу проти сирійських сил оборони (SDF), головних союзників Вашингтона в боротьбі проти ІДІЛ.

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"Протягом останніх 24 годин ми дізналися, що турки, ймовірно, мають намір продовжити свою операцію на південь, глибше ніж спочатку планувалося, і на захід", - сказав Еспер і додав, що "протягом останніх 24 годин дізналися, що SDF прагне укласти Угоду з Асадом і російськими для бойових дій проти турків на півночі Сирії".

Еспер розповів, що розміщені в Сирії американські війська, опинилися між турецькими військами і SDF.

"Тому я розмовляв з президентом минулої ночі, і після обговорень з рештою команди з комітету національної безпеки, він наказав, щоб ми почали планове виведення наших військових з півночі Сирії".

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Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок військової операції "Джерело миру" на території Сирії. Збройні сили Туреччини спільно з підтримуваною Анкарою "Сирійською національної армією" почали операцію проти курдських формувань й "Ісламської держави". Спочатку турецькі бомбардувальники атакували позиції курдів, а потім турецька армія почала наземний наступ.

11 жовтня влада Туреччини оголосила про першого загиблого турецького військового і 277 "нейтралізованих терористів".