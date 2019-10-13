EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  4010  83
Все про:Сирія (1356) США (5642) Туреччина (928) Еспер Марк (10)

 США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини

Американські війська опинилися між турецькими військами і сирійськими силами оборони. Їх терміново переводять із північного сходу країни на південь.

Про це міністр оборон США Марк Еспер заявив телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"США готуються до евакуації близько 1000 американських військових з півночі Сирії якомога  безпечніше і швидше", - заявив Еспер.

Міноборони США пішло на цей крок через тиждень після того, як президент Трамп оголосив про передислокацію декількох десятків американських військових, які діяли разом з курдськими силами на півночі Сирії, відкривши двері для турецького наступу проти сирійських сил оборони (SDF), головних союзників Вашингтона в боротьбі проти ІДІЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розбомбила лікарні в Сирії, - The New York Times. ВIДЕО

"Протягом останніх 24 годин ми дізналися, що турки, ймовірно, мають намір продовжити свою операцію на південь, глибше ніж спочатку планувалося, і на захід", - сказав Еспер і додав, що "протягом останніх 24 годин дізналися, що SDF прагне укласти Угоду з Асадом і російськими для бойових дій проти турків на півночі Сирії".

Еспер розповів, що розміщені в Сирії американські війська, опинилися між турецькими військами і SDF.

"Тому я розмовляв з президентом минулої ночі, і після обговорень з рештою команди з комітету національної безпеки, він наказав, щоб ми почали планове виведення наших військових з півночі Сирії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди, які вийшли з території посольства Туреччини в Києві, напали на учасників мітингу на підтримку курдів. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про початок військової операції "Джерело миру" на території Сирії. Збройні сили Туреччини спільно з підтримуваною Анкарою "Сирійською національної армією" почали операцію проти курдських формувань й "Ісламської держави". Спочатку турецькі бомбардувальники атакували позиції курдів, а потім турецька армія почала наземний наступ.

11 жовтня влада Туреччини оголосила про першого загиблого турецького військового і 277 "нейтралізованих терористів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153717
 
 
 Топ коментарі
 
США, под руководством агента Хуйла, последнее время подставляется серьезно. Сдача своих союзников - курдов, в интересах Рашки и Турции, сигнал другим "союзникам" США - могут кинуть в любой момент.
 показати весь коментар
 
Трамп в последнее время всем надоел, то у Кима под ногами вертится, то у аятол иранских, теперь пытается уйти из под винтов Эрдогана. Одним словом, непревзойдённый муд-рец.
 показати весь коментар
 
Бегут от союзника по НАТО. Позор.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ахаха, да не жалко, Васька, пиши тыщу их убито а у нас заболел повар и потеряли рацию.
 показати весь коментар
 
 
прям как вагнеровцев в Сирии.Правда там кацапов побольше раскатали
 показати весь коментар
 
"SDF стремится заключить соглашение с Асадом и русскими для боевых действий против турок на севере Сирии".

Бедные турецкие помидоры. США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции - Цензор.НЕТ 1868
США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции - Цензор.НЕТ 2997

 показати весь коментар
 
 
бежали робкие грузины, тю, американцы. Нима уже интересу у светоча демократии в этих бесплодных песках анархии.
 показати весь коментар
 
 
Америка не параша. Ни кто Доне не простит, если погибнут парни с Техаса-Канзаса хззч. Отмазка "нас там нет" в Штатах не канает
 показати весь коментар
 
 
Доня уже памперсы на себя натянул и сидит как поц. Не представляю как партия ястребов завела шашни со ссыкливым Доней
 показати весь коментар
 
 
ну перед этим же канало. Но ИГИЛ одно, турецкая армия заставила амеров поджать хвост. Это им не уютные бои с фанатиками, могут и огрести.
 показати весь коментар
 
 
Могут - не могут. вилами по воде писано. А твоя параша отгребает регулярною То отСША то от Турции. Забыл про помидоры?
 показати весь коментар
 
фрол федоров, истинный украинец, пжлст. не ешь на ночь сырых помидоров, мало того что тут срешь так еще и во сне себе навалишь. Федір Фроленко кріпись
 показати весь коментар
 
Что тебе нулевому дураку ответить? Что ты болван, который в силу своей тупизны коверкает чужие никмейки? Смотри внимательно , кацапское дерьмо.

 показати весь коментар
 
США газовую трубу из Катара в ЕС уже не проведут. Поэтому интерес к Сирии пропал.
 показати весь коментар
 
 
А разве США ее собирались вести...?! США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини - Цензор.НЕТ 1965 Вы, кацапы, тупы до безобразия. В свете расширения добычи американской нефти и газа США абсолютно не заинтересованы в трубе для чужого газа. Ваше *****, кстати, тоже не заинтересовано. Но дело в том, что в Европе, главном потребителе газа, именно США становятся главным игроком, а ваше место будет под лавкой США достроково евакуюють із півночі Сирії 1000 своїх військовослужбовців у зв'язку з наступом Туреччини - Цензор.НЕТ 3089
 показати весь коментар
 
 
Вот это в Сирии замес-непоймеш хто кого валит.Уже начинается нравиться Ким Чин Ын.
 показати весь коментар
 
 
Восток дело тонкое). Когда-то от нефиг делать разбирался в вопросе ближнего востока. Чуть мозг не сломал. Там уже наверное никто не понимает кто с кем воюет и главное зачем. Они просто воюют. Там куча разных религиозных движений которые и между собой воюют, власть воюет с народом, народ воюют с властью, соседние страны воюют между собой+ куча других стран типа миротворцев тоже воюют. Наверное Китай в своё время поэтому и построил большую стену)
 показати весь коментар
 
 
С вами согласен,токо вот на счет китайской стены не очень-там бойницы обращены в сторону Китая,и неизвестно кто ее еще строил.(Есть версия шо Тартария).
 показати весь коментар
 
Её строили китайцы-коммунисты уже в 20-м веке для понтов. Настоящая стена тоже существует, проходит несколько южнее, но особого впечатления не производит.

 показати весь коментар
 
Пока понятна одна вещь . В Турции по разным источникам до 4 млн беженцев из Сирии . Эрдогану приходиться их кормить и это его не устраивает . Может быть , этой войной он пытается " убить двух зайцев сразу " , - захватить новые территории ( для последующего переселения беженцев ) и решить старые противоречия с курдами ... . Думаю , что в такой ситуации политически выиграет только ********** ( нажаль ) .
 показати весь коментар
 
Трамп в последнее время всем надоел, то у Кима под ногами вертится, то у аятол иранских, теперь пытается уйти из под винтов Эрдогана. Одним словом, непревзойдённый муд-рец.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правильное решение. Янки гоу хоум!
 показати весь коментар
 
 
ВИнторогая подстилка потомок боярышниковых алкоголиков опять тебе янки не дают с кален встать.
 показати весь коментар
 
 
Известия конечно не хорошие, но для достижения глобальной цели свалить Лохматое Чмо - то шо надо. Еще больше недоумения и ненависти к путинской *******.
 показати весь коментар
 
Через секунду Эрдоган упал на колени перед Няш-Мяш
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скоро и НАТО побежит как тараканы.
Приходит конец... Руские будут править миром.
ППриходит время войн и горя.
 показати весь коментар
 
США, под руководством агента *****, последнее время подставляется серьезно. Сдача своих союзников - курдов, в интересах Рашки и Турции, сигнал другим "союзникам" США - могут кинуть в любой момент.
 показати весь коментар
 
 
Украина когда мобилизируется, русне прийдется свою столицу переносить в Сибирь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У украинца родина заканчивается забором его участка или лестничной площадкой...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наверно,когда "обрезание" сделают.
 показати весь коментар
 
Украина дала по зубам кацапской орде и не дала фсбшникам создать говнороссию, это и есть мобилизация народа.
 показати весь коментар
 
что за бред ты несешь? когда Украина хоть раз за свою историю мобилизировалась? украинцы - не воинственный народ!
 показати весь коментар
 
 
не придумывай! большая часть украинцев немцев-то и за врагов не считала! и это можно понять, учитывая то, что с ними делал советский союз за 8 лет до войны. за сколько немцы прошли Украину? за 2 месяца? Беларусь, правда прошли быстрее, но тем не менее.
 показати весь коментар
 
Ой, очередной диванный историк участник Второй мировой сейчас расскажет нам про "вайну" 70 летней давности...
 показати весь коментар
 
В 2013 году голая босая армия и добровольцы остановили кацапскую орду.
 показати весь коментар
 
ага! миллионную армию остановили и кацапскую авиацию закрыли своими телами ))
 показати весь коментар
 
А твоя гавнораша, что может насобирать миллионную армию?
 показати весь коментар
 
Так мы же православные, а они - злые мусульмане и будут "гореть вечно" - конечно что у нас все будет хорошо(прикладывается к Тутмасу мощам). Всего еще лет 50 и все признают что мы еще и авто***альные, и все - можно просто молиться и "все пучком".
 показати весь коментар
 
Почему на ветке вонь от козлорылых мразей?
 показати весь коментар
 
 
Странное поведение так их перестанут уважать
 показати весь коментар
 
 
А можт США уходят чтоб Эрдоган разхерячил русню. Да в командовании США там же дураки, заранее эвакуируют (ценят жизнь военных). Это у нас умное командование, Изварино, Дебальцево, ДАП кинули ребят.
 показати весь коментар
 
Надо себя уважать. Тогда будет всё по другому.
 показати весь коментар
 
значит будет взрывы и не мало взрывов на территории Турции. Нельзя победить народ если народ сопротивляется , это не возможно.
 показати весь коментар
 
 
Пора бы храбрым норвежцам впрячся за курдов и твёрдой рукой викинга установить суровую справедливость, раз янки на это не способны.
 показати весь коментар
 
что ещё расскажешь лишнехромосом? давай не стесняйся.
 показати весь коментар
 
сралин победил десятки народов - **** ты тут "умничаешь" то?
ах да, они же не сопротивлялись США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции - Цензор.НЕТ 791
 показати весь коментар
 
в стлинских концлагерях восновном были росияне
 показати весь коментар
 
тройственный союз Сирия-Турция-Россия, Юесей в пролете(возможно договор. Все равно когда-то надо уйти). Турки щемят курдов, плюс Эрдогану, американцы отступают из Сирии, плюс Сирии и России
 показати весь коментар
 
 
афган тоже хорош был для совка - помог загнуться
 показати весь коментар
 
Щось Туреччина набралася дурості в Московії.
 показати весь коментар
 
 
Арабы и демократия несовместимы. Цивилизация в Афанистане и Ираке не закрепилась. Коррупция в этих странах похлеще, чем в Украине. Диктаторские режимы Ирана, саудитов, Сирии показывают как можно управлять такими народами для его же блага. Диктаторская Ливия оказывается для стабильности и порядка была лучше, чем современная Ливия. Племенно-родовые отношения тупик цивилизации.
 показати весь коментар
 
 
Если в вашем спитче заменить слово "араб" на "московит" более известного как "русский", будет одно и то же.
 показати весь коментар
 
 
Они - добрые, а другие - злые!
Что не так? Захотели - дали Саддамке химоружие, захотели - закричали что у Саддамки есть химоружие, и забрали, а саму Саддамку справедливо осудили и укокошили)
 показати весь коментар
 
 
Дааа, опустили США обамы с трампами. Нет более Рейгенов, нет и Тетчеров. Одни меркели, маколши швайнмаеры и саркози с берлускони и ху..лами.
 показати весь коментар
 
 
Рейганы с Тетчерами казались крутыми на фоне овоща-Брежнева, пенсионеров Политбюро и придурка Горбачёва.
 показати весь коментар
 
 
Частково з Вами згодний. Але оцінку президентові США мають давати платники податків США. Як би ми до цього не ставилися.
 показати весь коментар
 
Такого мощного экономического роста в США не было никогда! - заявил в прошлом году Трамп. Неправда! После войны(второй мировой) она росла еще быстрее - ответили критики.
Очень красноречивый пример насколько хорошо обстоят дела у Трампа дома. В этом году у американской экономики дела еще лучше. Так что выборы он выиграет с вероятностью 90%.
 показати весь коментар
 
Курды в отместку США выпустили из тюрем 700 членов ИГИЛ,так что замес будет знатный
 показати весь коментар
 
 
Бегут пиндосы. На сей раз курдов кинули
 показати весь коментар
 
Трампуша таки чмо....Далеко куцому до зайця... І до Буша,хоч молодшого,хоч старшого...
 показати весь коментар
 
Це трішечки зрада. Чи не зрадять нас так само?
 показати весь коментар
 
Головне, щоб "ЙУлі" в разі небезпеки не закликали до "...жоден танк не повинен покинути частину, жоден солдат -- казарму...".
 показати весь коментар
 
 
....как было в Сирии изначально все мутно так и осталось (((( только впрягаются новые государства в разборки , а ШТАТЫ своим отходом в этом благоприятствуют противоборствующим сторонам(((( боюсь под СИРИЙСКИЙ шумок могут и ПУЙЛУ развязать руки в Украине (((( неуж то 3я мировая - ГИБРИДНАЯ ???? меня поразил "договорнячек" на атаку ТОМАГАВКАМИ , я думал --началось !!!! а как выяснялось это ПОНТЫ двух пи.....сов !!! Украине надо быть на чеку .....
 показати весь коментар
 
Скоро Омерика начнёт строить стену по периметру, сцыкуны, а не сверхдержава!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору