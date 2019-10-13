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 Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ВIДЕО

Ветерани війни на Донбасі і прості українці вийшли на Марш спротиву капітуляції в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео - "Радіо Свобода"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Фото - Олег Богачук

"Марш спротиву капітуляції - це не політична акція. Цього дня ми всі об'єднаємося заради України", - наголошується в публікації організаторів заходу

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.

Дивіться: "Захистимо українську землю!" - марш УПА відбувається в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Дивіться також: З нагоди Дня захисника в Україні відбудеться майже 450 заходів за участю понад 200 тисяч осіб, - Фацевич. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153716
 
   
 Топ коментарі
 
А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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Всех с Днем Защитника Украины! Украина возвысится - параша распадется. Думаю, зеленые сектанты, поклонники медведчука, сторонники "мира любой ценой" и приспешники кремлевского ***** усвоили сегодняшний "урок". Все ходил на марш - молодцы, радует, что мы активные граждане Украины)
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Молодцы ребята. Нет жизни без свободы, свобода - самое ценное, что есть у человека, пусть голодная, натужная, но своя. Тем, "уставшим от войны", как моя бабка, живущая в 4-хкомнатной квартире с субсидируемой коммуналкой и тарелкой к телику, что вещает НТВ и ОРТ с утра до вечера, нужно позакрывать ********* и не давать выражать свое "мнение", они овощи, они при любых раскладах будут менять свободу на пайку. Пусть эти долбоебы не обманывают себя мифами о "договоренностях" с РФ, им верить нельзя, и, как писал Клаузевиц, "на ограждение страны от потерь никогда нельзя смотреть как па цель обороны в целом, ибо этой целью будет выгодный мир. Все усилия должны быть направлены на достижение последнего возможно более надежным способом, и нет той временной жертвы, которую можно было бы считать чрезмерной. Однако эти потери, хотя бы они и не имели решающего значения, все же должны быть положены на чашу весов, ибо всегда будут нас интересовать", и он был прав, если бы не это мировоззрение, не было бы той большой Германии, о которой сейчас знает весь мир.



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Від щирого серця вітаю Захисників України зі святом. Бажаю міцного козацького здоров'я Вам та Вашим родинам, Божого благословіння і миру всим нам, але після нашої перемоги! Разом переможемо! Слава Україні! Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 8490
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Який смисл розводити війська?)) коли границю повина контролювати українська держава.. Відвести війська на територію Рашки повина Рашка..Рашка , як завжди під дурочка косить..
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У Моніки мабуть паніка від акції проти капітуляції Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 2432
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 7251
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лише перемога увінчує війну Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4615 Ви взагалі дурні чи повні дурні?
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А ты ее хочешь увенчать поражением,зебил?
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Порошенко двічі у Мінську підписував капітуляцію - маршів не було.
Представники Порошенко 50разів з донецькими підписували зрадницькі "перемирия" - маршів не було.
Блок Петра Порошенка голосує в ВР Закон про особливий статус донецьких - маршів не було.
Де що сказилось?
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Ще й досі не дійшло? Тоді не було армії, а тепер є, і зброя, і техніка. І взагалі, мудак-дидовик, не рівняй член до пальця.
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Почему в формуле штангециркуля одним из первых пунктов нет пункта о ликвидации самопровозглашение ЛНР и ДНР?

Ведь эти структуры незаконные. Европой и миром не признаны.
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1 Ні особливому статусу!!!… Ніяких «мінських 1 і 2»… Договір підписаний з козлами нічого не вартий… Тільки введення миротворців на всю окуповану територію, включаючи кордон…
2 Нехай спочатку сепари відійдуть від Дебальцево... За тими ж мінськими домовленостями, Дебальцево не має входити в їх зону впливу...
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Ну що, можу впевнено сказати, що Майдан Зеленського почув.
Тобто, виснажливий 14-годинний марафон досяг своєї мети.
Все вдалося.
Сьогодні абсолютно чітко учасники мітингу розділили кричалки: Путін був «хйло», а от «Зеля - сцикло».
Пишаюся українцями, з якими завжди можна зійтися посередині.
Просили не обзивати новообраного ТИМ САМИМ словом, і ми зробили цю поступку владі, вчинивши як розумні і лояльні громадяни.
Кожен із нас сьогодні був лише цяточкою на багатотисячному полотні. Лише одна окремо взята маленька цяточка, яку навіть не видно з квадрокоптера, і тільки разом, тільки з такими як і ти, коли ви маком вкриваєте і Шевченка, і Хрещатик, і Майдан - тільки тоді ви значимі.
Так, нас сьогодні рахували по головах, я розумію.
Так, спеціально навчені люди сиділи з секундоміром, прораховуючи швидкість потоку, кількість цяточок на квадратний метр і загальну кількість учасників.
Тому що питанням дня було - більше 50 тисяч, чи менше?
Бо якщо менше, тоді ой.
А якщо більше - тоді ой всьо.
Правильно, Вова? Як там в одному з твоїх передвиборчих роликів, «єслі ти да, то тогда ми всєх?»
Ну так от, народ сьогодні натякнув, що він, у принцпі, да.
І це іще, Вова, без економічних гасел.
Це ще ви не дерябнули «ПриватБанк», не розіслали платіжки за опалення, це іще на мітинги не пішли ФОПи, вчителі, пенсіонери і бюджетники, - кожен зі своїм меркантильним інтересом.
Це всього лишень спроба розведення військ у маленькому прифронтовому Золотому, де по паспорту живе шість сотень людей, а по факту - чотири десятки.
Це всього лише формула якогось німця, про якого у нас ніхто не чув і не бачив, якогось чи то Штангеля, чи то Циркуля, який так само далекий від українців, як ти, Вова, від свого велосипеда.
Це всього лише, Вова, ти відкрив свого рота, і сказав кілька слів без бумажки.
Це всього лише від тебе відійшли, з огидою обтерши мешти, діти єврейського народу, для якого ті, хто лежать у Бабиному Яру, є живою раною у серці.
Раною, у яку поцілив твій «привіт».
Це всього лише від тебе відвернулися діти українського народу, які по природі своїй і по натурі, не є злими і не є дурними.
Просто трохи більш довірливими і трохи більш романтичними, ніж годиться на шостому році війни, але це романтичне замилування розійшлося, як сон.
І тепер ті руки, які випхали тебе на престол "за все хороше проти всього поганого", потяглися «хоч за горло потриматися».
Тому що, Вова - і це тільки між нами - х*ло іще міг би порулити Україною.
А от сцикло - без шансів.
Даремно ти затіяв капітуляцію.

Тамара Горіха Зерня
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"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод всіма сторонами. Також ми відмітили, що минулого тижня відбулось погодження "формули Штайнмаєра" у Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", - заявив голова Представництва НАТО в Україні.
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