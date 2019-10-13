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 Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Ветерани війни на Донбасі і прості українці вийшли на Марш спротиву капітуляції в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео - "Радіо Свобода"

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Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 02
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 03
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 04
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 05
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 06
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 07
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 08
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 09
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 10
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 11
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 12
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 13
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 14
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 15
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 16
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 17
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 18
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 19
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 20
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 21
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 22
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 23
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 24
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 25
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 26
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 27
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 28
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 29
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 30
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 31
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 32
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 33
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 34
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 35
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 36
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 37
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 38
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 39
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 40
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 41
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 42

Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 43
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 44
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 45
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 46
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 47
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 48

"Марш спротиву капітуляції - це не політична акція. Цього дня ми всі об'єднаємося заради України", - наголошується в публікації організаторів заходу

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область

Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві 49

Читайте также: Генштаб ВСУ в связи с праздниками усилил боеготовность воинских частей

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153716
 
   
 Топ коментарі
 
А "слуга урода" завтра не выйдет. Оно Донецк поехало "штурмовать". Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 6597
Два марша пройдут в Киеве в День защитника Украины - Цензор.НЕТ 8845
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Урааа....наконец порохоботы после долгих тренировок на бутылке теперь изучили всё о сопротивлении и готовы нести эти знания в массы!
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Даже эту небольшую в общем-то площадь не могут заполнить и наполовину(учитывая сколько там зевак и гуляющих). Видимо Майдана мы не дождемся.
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После посадки барыги на Майдан станет ходить больше людей.
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Кто такой "барыга" и за что конкретно "посадка", Вова?
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Я так подозреваю, что барыга это зелень писюнист? Правильно, поддерживаю!
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Только что оттуда. Еду в Черкассы. Слава Украине!
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Как в Черкассы? А палатки ставить кто будет? Я что ли?
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Раньше патриотов Украины называли петлюровцами, позже - бандеровцами, сегодня - порохоботами. Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4397
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Сам придумал или методичку прочитал? Порохобот - это психдиагноз, крайняя вера в хорошего пороха и полное исключение реальности.
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Так эти патриоты были уже у власти не один год и толку? Тягныбок, Корчинский, Ярош, Семенченко, Гаврылюк, Черновол... ну и толку?
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Зеле сейчас нужно объявить военное положение и отправить всех на освобождение Крыма и Донбасса, не прислушиваясь к мнению запада и госдепа!!!! Слава Украини!!! Украина понад усэ!!!
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Те, кто сегодня шли маршем -прошли войну, салатовый.
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Якщо шоколадний буде і далі фінансувати ці "протести", то, цілком можливо, що кліка Зеленського Україну здасть.
Це така хитра гра, насправді, вони працюють на спільний результат.
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Вот одна передо мной несет целых 10 грн. из этого финансирования.

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Всех причпокнутых любителей горячего Шоколада,- С Праздником! да, и куй вам поперек горла шоб голова не качалась, если вы против нашего Президента Зеленского, избранного большинстовм народа Украины! Теперь можете прие@бацца к моему нику, а модератор может просто меня забанить, не обижусь, не Порошенко...
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Юра Бутусов в жовто блакытной фотболке - красавчег.
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"К президенту выдвигается ряд требований: Запретить внедрение особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины. Запретить внедрения амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" - так это же всё Петр Порошенко прописал в Минских соглашениях.





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От их всех нужно погрузить в вагоны (а можно и пешим маршем), и вперед - на Крым, вешать москалей! Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 5900 За базар нужно отвечать.
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Это обязанность каждого патриота. Мы их душили душили....


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Просто не понимаю - быть готовым задушить за русский и при этом говорить... на русском. Я правильно понял логику?
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Суицидник)) Как рот открывает, сразу руки к своему горлу тянутся)))
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Почему обязательно на русском, просто перевели наверное.
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Стаховський - патріот, а ти? Жалюгідне зелене чмо!
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Ваши предложения? Стоять еще 20 лет на позициях? - Это и есть капитуляция. У вас нет предложений. Украина вынуждена идти на переговоры, чтоб вернуть Донбасс.
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Да потому, что цитируешь хотелки кремля, типа идите на переговоры до самого Днепра
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загадки мне задаёшь? да откуда мне знать почём твой пост в рублях, или тугриками.
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всі проти капітуляції але воювати чомусь не збираються )))
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Так они же последним пунктом прописали - инициировать "Бюдапештский фармат". Мол, хай страны гаранты Войс присылают и отвоевывать будут, а мы потом ещё подумаем, кто нам за восстановление Бамбаса платить будет - нищая рашка или богатый Запад
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И это все организовал Порошенко и всем заплатил, какой ужас
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Цеглина за кожне місто і село, які опиняться в "сірій" зоні після "розведення"
Марш спротиву капітуляції відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 9885

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Почему все эти люди не пойдут воевать, чтоб отбить Донбасс?
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Большинство из них воевало, чтоб ты понимал.
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Ага, свіжі методички "всіх протестуючих на фронт"
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