 Марш опору капітуляції відбудеться в Києві в День захисника України. КАРТА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів заходу
"Наші вимоги до президента:
1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.
2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".
3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.
4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.
5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.
6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.
"Марш спротиву капітуляції – це не політична акція. У цей день ми усі об’єднаємось заради України", - зазначається в публікації.
Зазначимо, що вулицями столиці 14 жовтня пройдуть дві ходи - о 11:00 на Михайлівській площі стартує марш на підтримку Віталія Марківа. По маршруту руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий
У пресслужбі патрульної поліції столиці попереджають, що одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції). Перекриття орієнтовно заплановано на 14:00.
Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись.
Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать», - отмечает наш собеседник. Сейчас же, продолжает Гайдай, Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». «Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.
Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело»
Но если вы все это знаете, почему не пресечь еще до начала?
Народ сам не собирается, есть люди, которые занимаются организацией и оплатой таких митингов, в этот раз разговор идет о суммах от 500 до 1000 гривен за сутки.
Вы власть, у вас все силовики, все эти вопросы можно закрыть за день.
С нашей страной играть в демократию не получится, нужно принимать серьезные, волевые, жесткие решения.(с)
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Игорь Монахов Как-то в интервью Порох сказал: «Да, нас мало, но мы активные»
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А на другий марш вийдуть пасівні?
Я смутно подозрєвав...
Это был его главный лозунг. Типа - Порошенко это партия войны. А я принесу Мир.
ОК
Теперь когда Зеленский президент ему нужно дать мир. Иначе через год его рейтинг будет равен 15% или меньше если учесть что будет еще повышение тарифов и скандалы дерибана Коломойского и Богдана и пр.
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Думаю понятно что Путин никакого мира Зеленскому не собирается дарить. А 40 тыс. вооруженных сепаров в ОРДЛО тем более не собираются сдаваться.
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И что мы имеем в сухом остатке?
Мира не будет.
Экономика идет под откос.
МВФ не дает кредита.
Гривна без кредитов МВФ падает(инфляция!!!)
Наша газовая труба с нового года закрывается и мы теряем 3 млрд. долларов за прокачку.
С ветеранами АТО (это 350 тыс. чел + их семьи и друзья) Зеленский пересрался.
С оппозиционными партиями и их СМИ Зеленский пересрался (не пустил их в правительство). Олигархи за его спиной в турборежиме принимают законы в своих интересах и идет дерибан госсобственности.
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И что Зеленскому предъявить народу через год?... "Я устал. Я ухожу?"
время Петя в какого-то шатуна превратился.
11 ноября 2016 г. СБУ предупредила украинцев о плане "Шатун". План разработанный
российскими спецслужбами.
Извините, что ссылка на рамблер
Вчера бизнесмен должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и летел самолет, но встреча не состоялась.
С момента катастрофы Пригожин не выходит на связь со своим окружением.
Ранее пресс-служба компании «Конкорд» заявляла, что ей неизвестно, находился ли на Пригожин на борту самолета. Спустя некоторое время пост был удален.
При этом источники других СМИ пока что не подтверждают факт гибели Пригожина в Конго. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/incidents/42986359/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Думаю, если Пригожин зажмурился, то ***** срочно из говна, силикона и ботокса срочно слепит его двойника, чтоб скрыть такой жесткий про*б.
Киевский
@Kieffskiy
Всі хто йде завтра на акції, пам'ятайте: Мародеру потрібна кров.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная. Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Слава Україні!!!!
Харків forever!!!