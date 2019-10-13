 Два марші відбудуться у Києві в День захисника України. КАРТА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів заходу, ветерани 14 жовтня вийдуть на Марш опору капітуляції.

"Наші вимоги до президента:

1. Заборонити впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України.

2. Заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

3. Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

4. Заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО.

5. Заборонити проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.

6. Вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат перемовин", - йдеться в описі заходу.

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"Марш спротиву капітуляції – це не політична акція. У цей день ми усі об’єднаємось заради України", - зазначається в публікації.

Також 14 жовтня о 11:00 на Михайлівській площі стартує марш на підтримку Віталія Марківа. "Наша вимога – справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув’язненого в Італії вже третій рік. В День Захисника України ми вийдемо, щоб запитати у Міністерства закордонних справ України щодо стану "справи Марківа" і вимагати активізації процесу його звільнення, після чого пройдемо колоною до посольства Італії в Києві з вимогою справедливого суду для Віталія", - повідомляють організатори.

При цьому наголошується, що марш є неполітичним, тому учасників закликали використовувати тільки Націнального символіку.

У пресслужбі патрульної поліції столиці попереджають, що одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).



Після проходження колони рух вулицями буде одразу поновлюватись.Перекриття орієнтовно заплановано на 14:00.

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