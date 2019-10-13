 Україна потребує пакету допомоги від Заходу, ймовірно, в обсягах плану Маршалла, - доповідь ПА НАТО

Такий висновок міститься у доповіді щодо ситуації в Україні, яку учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна потребує дійсно амбітного та добре забезпеченого ресурсами пакету допомоги, ймовірно, навіть в обсягах плану Маршалла, який дозволив провести відновлення Західної Європи після Другої світової війни. Успіх України, який може бути досягнутим за допомогою НАТО і ЄС, також міг би посилити саму "причину для існування" (raison d'être) для обох організацій", - наголошується у доповіді.

Автор документу доходить висновку, що Україна все ще має пройти довгий шлях, щоб відповідати критеріям НАТО і ЄС, але перспектива майбутнього членства в цих організаціях має стати для України стимулом для економічного, політичного та соціального розвитку.

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"Україна має отримати чіткий сигнал, що таке членство є досяжним, якщо будуть виконані всі необхідні для нього критерії. Євроатлантична спільнота має продемонструвати терпіння та гнучкість стосовно України, виявляти щодо неї скоріше політичний, ніж бюрократичний підхід", - зазначила у документі сенатор Джейн Корді.

Вона зауважила, що, окрім фінансової допомоги, Україна продовжує потребувати матеріальної допомоги від Заходу у вигляді обладнання та технологічних платформ, які дадуть їй можливість захищати себе та власні кордони.

"Змістовна та суттєва присутність НАТО у Чорному морі є стратегічною необхідністю. Євроатлантична спільнота має також продовжувати зовнішній тиск на Росію, щоб ця країна припинила дестабілізацію України, виконувала Мінські домовленості, негайно повернула всіх політичних в’язнів, припинила порушення прав людини на окупованих територіях України та поновила свободу судноплавства у Керченській протоці", - йдеться у доповіді.

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Автор документу окремо наголосила: "Російська влада має за кожної нагоди отримувати нагадування, що незаконна окупація та анексія Криму не буде визнаватися ніколи".

Доповід містить реалістичний аналіз досягнень України, ходу реформ та розвитку громадянського суспільства, поряд аналізом вразливих місць у перетвореннях, зокрема, у боротьбі з корупцією.