 Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Елладською церквою

Про це повідомив у твіттері генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформує Цензор.НЕТ.
"Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну", - написав він.
Нагадаємо, напередодні вчора Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ. Після цього в Російській православній церкві заявили, що Елладська церква може зіткнутися з "наслідками" такого рішення.
В мире не существует ни одной страны, у которой была бы такая лживая история как у России. Лишнехромосомное скрепоносцы извратили абсолютно все, что имеет отношение к их реальной истории - украв у соседей их название, историю, территории, герб, флаг, культуру и даже язык… Но обо всем по порядку:
Тысячу лет назад, на месте европейской части сегодняшней России, была дикая населенная множеством финских племен (мокша, меря, эрзя, мордва и т.д. и тп.) территория. Население этой территории разговаривало на большем количестве диалектов - таким образом, что жители одной деревни не понимали без переводчика жителей соседней древни, а письменности у них и вовсе не было. Эта территория, испокон веков не имела никакой государственности и платила дань своим соседям… на тот момент Хазарскому Каганату. Пока киевский князь Святослав не прогнал хазар, а его предки колонизировали эту территорию под общим названием Залесье, поделив ее на уделы, для своих младших, лишенных наследства сыновей.
Очень скоро в колонизированные земли Залесья, подтянулись попы-миссионеры, которые построили для новокнязей и их дружин православные церкви, в которые начали привлекать и местное население. Но так как библия была написана на македонском диалекте болгарского языка, а финские аборигены не имели своего общего языка и никакой письменности, они стали потихоньку переходить на церковно-славянский язык который вначале стал административным, а затем языком межнационального общения для всех территорий Залесья - заложив основу языка, который сегодня по недоразумению называют русским - хотя по своей сути, он является финским диалектом болгарского языка.
Прошло немного лет и мокши Залесья, узнав о появившейся на востоке новой силе - по врожденной рабской привычке ложиться под сильного, позвали к себе в хозяева монголов и стали именоваться Московским Улусом. Затем используя врожденную подлость и жестокость, они захватили соседние финские улусы и разрослись до Московского Ханства (или Царства). Далее на протяжении трех столетий, Московское ханство сеет раздор среди других частей Золотой Орды и выбрав удобное время, когда соседи ослабли от междоусобиц поочередно оккупирует Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства - захватив таким образом власть в Золотой Орде и перенеся ее столицу в Москву. После чего это образование стало гордо называться Московией.
К окончанию периода золотой орды, хотелось бы добавить несколько слов о религии. Многие ошибочно считают, что монголы были поголовно мусульманами - но на самом деле в Золотой Орде исповедовали множество религий, а сама ее аристократия и высшие чиновники - исповедовали исчезнувшую ветвь христианства несторианство (центр находился на территории современного Ирана). Со временем, эта ветвь христианства подчинила себе православные церкви основанные в Залесье выходцами из Киева и в 1448 году, разорвала отношение с Константинополем объявив себя независимой церковью (которую кстати 148 лет никто не признавал), пока в 1589 году московские послы дают Константинопольскому патриарху взятку в размере - сорок сороков шкурок соболей и 200 золотых червонцев за признание Московской патриархии. Но даже после такого «признания» в церквях Московии продолжают вестись службы по введенному монголами несторианскому обряду, который не имел ничего общего с православным - пока в 1650-1660-х годах патриарх Никон не проводит реформу по унификации богослужения с православной церковью (запрещено крестится двумя пальцами, и прочие завезенные монголами обряды) - после чего церковь Московии формально становится православной. Далее в 1686 году Московия снова направляет послов в Константинополь, где патриарху Дионисию IV вручают взятку - 120 соболей и 200 червонцев. За это он якобы подписывает грамоту о переуступке Киевской митрополии Московскому патриархату. Тут же царские стрельцы захватывают киевского патриарха, казну и архив Киевской метрополии и вывозят все это в Москву. С этого времени украинская независимая церковь прекращает свое существование - до 2018 года, когда был выдан новый Томос.
А тем временем на Московии появился молодой царь-алкаш под погонялом Петр (кстати последний из династии чингизидов), с шизоидной тягой ко всему европейскому - в итоге съездив побухать в Европу, он вернулся домой с маниакальной идеей примазаться к Европейской культуре. Для этого, было решено украсть у соседей название их страны, но из-за двойного перевода сначала с греческих карт, на латинские, а затем на свой церковно-славянский, полуграмотные мокши сделали кучу грамматических ошибок, в результате которых получилась Россия. Тут же был украден флаг Нидерландов (правда со временем из-за отказа европейцев, пропускать в свои моря суда под таким флагом - полоски пришлось перетасовать), а монгольский герб в виде двухголовой курицы-мутанта получил тюнинг благородного европейского орла. В этих же целях была полностью переписана история, а русифицированных финнов, тюрок и прочих орков приказали именовать великороссами, приписав их по этой же блажи к славянам. Пока в 1943 году, малограмотный Сталин, не указал писать в документах их национальность как «русский», создав таким образом единственный в мире казус, когда название национальности выражается именем прилагательным (ведь никому не приходит в голову назвать немца - немецкий, а итальянца - итальянский).
Медленно текли столетия, но жизнь в империи-орде практически застыла, пока лет сто назад, эти самые ватные орки, после очередного пьяного бунта не расстреляли своего горячо любимого царя-батюшку, а заодно и всю его родню - и освободившееся место царя хапнул кавказский уголовник-рецидивист, который первым делом превратил Орду в один большой скрепный ГУЛАГ, а затем договорился со своим дружбаном Гитлером, как вместе с немецкими братьями Польшу поделить. Но что-то там они недоделили, и орки давай по ордынскому обычаю перед немцами балалаечные понты колотить - мол мы самые крутые и «всех вас в пепел». Но немцы этого хамства не заценили и накостыляли оркам так, что те бежали аж до Волги, и выли оттуда в Вашингтон: спасите-помогите американские братья... Пожалели тогда ватных орков, дали их царю-уголовнику самолетов, танков, кормов для орды и открыли Второй фронт. В общем, как-то всем миром отбились от Гитлера. Однако, даже историю об этой последней войне - мокши полностью изгадили, превратив в какое то болезненное победобесие, которое отмечают под знаменами тех кто воевал на стороне Гитлера, обмотавшись с головы до ног власовскими георгиевскими ленточками…
У чому тут гріх Його Петра?
РПЦ и её секта УПЦ МП ФСБ РФ должны сгинуть в Аду!.. УПЦ МП нет места на территории независимой Украины!
Просто проверяет веру Маска, а тот, уже все православные видят - Онтикрист!!!11
Верховна Рада взяла 17 січня за основу та ухвалила в цілому законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)"
Закон врегулює процедуру переходу церковних парафій у Православну церкву України і прописує питання підлеглості релігійних громад.
20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Закон, зокрема, передбачає, що релігійна організація зобов'язана у своїй повній назві відображати належність до релігійної організації за межами України.----------------------------------------------
якщо поїзд не їде(переходи зупинились)-значить це комусь потрібно,або як Порошенко"розвів лохів".
перше питання,чому.
та тому що Гарант одночасно дав і Томос і можливість "гальмувати процес"...
зверніть увагу
Проект
внесли народні депутатами України Єленським В. Є., Войцеховською С. М., Кишкарем П. М., Тарутою С. О., Лозовим А. С., Герасимовим А. В., Подоляк І. І.
Герасимов А. В- голова фракції Блок Петра Порошенко в ВР
Войцеховська С. М-Вища партійна школа при ЦК Компартії України.,нф.
Тарута С. О-Кандидат у Президенти від "вати Сходу"
Кишкар,як завжди,"взяв своє". Ну а радикал Лозовий А. С. і "патріотична вчителька"Подоляк І. І. -просто лохи..
Афон и так не в эладской церкви...
Не сдался Путину!
На відміну від ЮРІСТА *****.
Кірюша анафему накладьот...