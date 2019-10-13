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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 14 жовтня відвідає Донецьку область з робочим візитом. У Києві в цей час заплановані акції протесту проти "формули Штайнмаєра".

Про візит президента на Донеччину повідомила пресслужба Донецької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня 2019 президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідає Донецьку область", - сказано в повідомленні.

Де саме побуває президент, в ОДА не уточнюють.

У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область 01

Водночас, 14 жовтня в Києві відбудеться "Марш захисників", який очолять ветерани. Його учасники планують пройти до Майдану Незалежності, а потім до Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями

Учасники маршу виступатимуть "проти капітуляції" - надання особливого статусу окупованим районах Донбасу і амністії бойовиків.

Попередня акція "проти капітуляції" відбулася в столиці 6 жовтня, тоді на Майдані зібралося близько 10 000 осіб, організатори зачитали вимоги до влади, зокрема не реалізовувати так звану "формулу Штайнмаєра". Для виконання цих вимог активісти "дали владі" час до 14 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше в неділю, 13 жовтня голови МВС, СБУ і РНБО звернулися до українців із закликом не брати участі в провокаціях під час проведення масових заходів.

Всього, за даними МВС, на понеділок, 14 жовтня, по всій Україні заплановано понад 300 заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153711
 
   
 Топ коментарі
 
Он просто ссыт оставаться в Киеве
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Правильно. Поближе к ростову
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Я смотрю - как только что-то "серьёзное" назревает, "блазенята" по норам "ныкаются". 6 числа люди вышли на улицу - "Верховный Блазень" куда-то, спрятался... "Главный Наушник", вообще из страны сдрыснул... Началось заседание ПА НАТО - ""Блазень" опять, куда-то, исчез... Теперь народ собрался против капитуляции выступить - Блазень опять из Киева исчезает...
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Choo, choo train chuggin' down the track
Gotta travel on, never comin' back
Oh, oh got a one way ticket to the blues
One way ticket, one way ticket,
One way ticket, one way ticket,
One way ticket, one way ticket to the blues
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Знаете, зерыгобобики, почему у вас не получалось устроить Майдан при Порохе? Не было тогда самого главного в народе -страха капитуляции, все твердо знали что ее не будет.
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Может кому то стоит прийти к российскому и итальянскому посольствам?
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С Порохом было безопасно и надёжно .. Все понимали что рузькому миру в Украине ничего "не светит " . А с этим - чортом , ложусь спать и боюсь что проснусь завтра в какой нибудь - малоросии ,, или новоросее . У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область - Цензор.НЕТ 1933 .
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Иди нахрен со своим Поросем, ему уже сказали своё мнение украинцы на выборах.
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Завали хлебало , Андрейка . У День захисника України, 14 жовтня, Зеленський відвідає Донецьку область - Цензор.НЕТ 5041 . Я вообще то не к тебе писал этот коммент ..
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ОПА! й знову жрналісти не зайві й військові якісь потрібні стали ( ну хоча б щоб від Києва сховатись)
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Соя совсем рехнулась, в праздник защитников президент едет на передок поздравить воинов, и тут у них зрада.
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Ага. Порох - тот пиарится ездил, а вот Зеля - праздравлять...
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Прогрес - він посмілішав й не на пляжі з Богданом відсиджується, скоро й до ветеранів вийде - розказати як ***** його ...
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Пушилин давно подготовил коридор через плавни.
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Пишаюсь нашим Президентом ! Дай Бог здоров*ячка !
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Порошенковские тузики из собачих будочек повыскакивали )
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Начальника управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Ігоря Салецького відсторонили від посади на два місяці
Відповідне рішення ухвалив Вінницький міський суд, передає Еспресо.TV з посиланням на газету
Суд вказав на те, що чиновник нібито чинив самоуправство під час реєстрації релігійних громад ПЦУ, чим порушив чинне законодавство.
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ЛЮДИ , ВСЕМ СПАСИБО !!! все , я с УКРАИНСКИМ прапором !!! )))) как это УЖАСНО быть врагом (((((
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