 Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович

Про це Луценко заявив в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, (це -. Ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив ексгенпрокурор.

Луценко також уточнив, що знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.

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Напередодні американський телеканал NBC повідомив із посиланням на джерела, що саме Луценко є українським чиновником, в інтересах якого Парнас і Фруман домагалися відставки Йованович.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.