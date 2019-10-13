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Все про:Луценко (2673) США (5642) Йованович (178) Джуліані (52)

 Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує інформацію ЗМІ про те, що бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман на його прохання наполягали на усуненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Про це Луценко заявив в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, (це -.  Ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив ексгенпрокурор.

Луценко також уточнив, що знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters

Напередодні американський телеканал NBC повідомив із посиланням на джерела, що саме Луценко є українським чиновником, в інтересах якого Парнас і Фруман домагалися відставки Йованович.

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153708
 
 
 Топ коментарі
 
Это картавое уже по английски это пролепетало?😀
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Уже вся Украина поняла, что цена слов Луценко как и его кума мародера Петрушки стоит меньше чем собачье дерьмо. Зелебобиков из будки ПСА, которых натравили на ЗЕ и которые круглосуточно его облаивают по приказу мародера Петрушки просьба не беспокоится, мнение животных я не учитывал.
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Это картавое уже по английски это пролепетало?😀
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Пусть учит английский, нужно ж ему будет понимать своих сокамерников в Штатах.
Луценко - не дурак, предусмотрел все!
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Думаете?
Считаю, что там ему понадобится не филология, а анатомия
Надеюсь, что все поняли, о чём это я Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович - Цензор.НЕТ 6388
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На всех языках мира. На всякий случай, ведь Америка всех пригрела.
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Слово не воробей. Американские негры в тюрьме уже заждались тебя Югий.
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Леді-бой з Югіка ніяка, але ж у засуджених афроамериканців можуть бути свої смаки )))
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Так можливо вони захочуть відьму ||| тисячоліття?
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Она согласная. И мужа от позора уберечь, и удовольствие поиметь.
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деловых отношений не имел но общие темы имелись . **** ну что за страна при которой шизофреник может быть в самых верхах управления и при том при любой власти . ну чем этот имбецил так всем дорог ?
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Тому, що завжди вирішують олігархи. Зараз керує Коломойський через своїх людей у владі. Відповідно кредитів МВФ не буде.
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І нафіга вони потрібні? Ще ні одній країні не допомогли.А виставляють такі вимоги, шо мама не горюй.
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Звичайно, що вони непотрібні, але народ їх обирає.
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А где ж все соевые идиоты?
Это зрада или перемога?
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Зебилоид,спроси это у своего припизидента Моники, которая рассказала трампу про *своего* прокурора)))
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Моника, а Луценко не был "на 100%" прокрором Порошенко? Ты хоть думай, иногда, что ляпаешь (хотя тебе и нечем).
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Забастовка , видать, у них. Требуют от пэпо повышения зарплаты за вредную работу. Не хотят позориться ,хвалить мародеров за прежние деньги)))
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Самый честный плокулол , врать не будет .
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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Источник: https://censor.net.ua/n3153708
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А сам Коломойський не під слідством у США?
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Коломойский вже сидить у американській тюрьмі)))
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учит английский, а потом на нары, американские
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На зону в петушатник американский, он там будет среди своих.
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Югіку англійська мова в американській тюрязі ні до чого, у нього рот все одно буде зайнятий )))
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Уже вся Украина поняла, что цена слов Луценко как и его кума мародера Петрушки стоит меньше чем собачье дерьмо. Зелебобиков из будки ПСА, которых натравили на ЗЕ и которые круглосуточно его облаивают по приказу мародера Петрушки просьба не беспокоится, мнение животных я не учитывал.
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этот полит.аферист сам вырыл себе могилу,как говорится доп...ся,пытаясь остаться в гпу.
джулиани уже высказался,что юрик - брехун.
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После того как эта ковырял-соросячая падаль кидала активистов в автозаки, ей нет места в Украине.
Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович - Цензор.НЕТ 9984
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отрицает информацию СМИ о том, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман по его просьбе настаивал на отстранении бывшего посла США в Украине Мари ЙовановичИсточник: https://censor.net.ua/n3153708

По-моему, для полной гармонии, Цензор зря не написал, что бизнесмены бывшие, ныне - заключеные...
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подгорает у югика ...как бен ладена шлюпать не будут , но отдых в замкнутом пространстве , за кошти американских налогоплательщиков обеспечат
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Луценко говорит плачет, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович - Цензор.НЕТ 8241
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Рас Суслик такое кагтавит, значит Парнаса и Фрумана нанимал. Эта тля врёт, как дышит(наравне с евреями).
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канешна!
(хоть бы одна с*ка когда-нибудь в чем-то созналась....)
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Типа был пьян в ..опу, не помню такого.
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Он не просил, просто умолял)))
Луценко никогда не врет!
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Мы кончно надеялись, что американцы помогут нам избавиться от коррупции, но никто не ожидал, что именно таким способом. Вскрыли наш прорхоботовский гнойник не переплывая через океан.
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в американських тюрмах теж рукавиці шиють? )))
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Юрика попросят наладить производсто как знатока этого дела.
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янкі будуть в шоці від трьохпалих рукавиць )))
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То что Луценко врет, как его шеф петя, нет сомения. Только полный идиот как он сам, не может связать фамилии Парнас и Фруман с уголовным делом, которое он открывал на Беню, после чего те призжали к нему с угрозами в Израиль.
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Юра в ближайшее время вернется в Украину, здесь меньший сток получит.
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дурик югко. чем раньше сознаешься. что пэтька мародер напоумел. тем больше шансов отбывать срок в родной Мене и баба яга бухло подвозить будет. все таки рядом
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ему нужен семейный доктор от алкоголизма.
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Луценко я вже давно чогось не вірю. Тепер вже неможливо визначити, коли Луценко говорить неправду, а коли каже неправду.
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Югіка загнали в глухий кут. Він чотко виконував прикази Петрушки, а тепер шо робити? Кума він навряд чи здасть, хоча хто його знає. Думаю, Петька теж сильно сумнівається у відданості Югіка.
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