 Луценко каже, що не просив Парнаса і Фрумана вплинути на звільнення Йованович

Про це Луценко заявив в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, (це -. Ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив ексгенпрокурор.
Луценко також уточнив, що знайомий з Парнасом та Фруманом.
"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.
Напередодні американський телеканал NBC повідомив із посиланням на джерела, що саме Луценко є українським чиновником, в інтересах якого Парнас і Фруман домагалися відставки Йованович.
Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.
Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.
Луценко - не дурак, предусмотрел все!
Считаю, что там ему понадобится не филология, а анатомия
Надеюсь, что все поняли, о чём это я
Это зрада или перемога?
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А сам Коломойський не під слідством у США?
джулиани уже высказался,что юрик - брехун.
По-моему, для полной гармонии, Цензор зря не написал, что бизнесмены бывшие, ныне - заключеные...
говоритплачет, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович
(хоть бы одна с*ка когда-нибудь в чем-то созналась....)
Луценко никогда не врет!