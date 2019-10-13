 Представники НВФ сигналізували про готовність до розведення військ, - ОБСЄ

Про сигнали, які подавали терористи, сказано в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.
"Спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення", - сказано в звіті.
Згідно з доповіддю місії, аналогічні дії бойовики робили 11 жовтня і в Петрівському.
"Однак, оскільки відповідних дій не послідувало, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися", - заявили в СММ ОБСЄ.
Водночас місія зафіксувала збільшення кількості обстрілів і вибухів в Донецькій області до 150. У минулому звітному періоді їх кількість склала близько 90.
У Луганській області порушень режиму припинення вогню не зафіксували.
Росія НЕСЕ за них повну відповідальність
але робить вигляд, ніби не несе
Ты чужую закладку нашел что ли? Прет тебя не по детски
то ракеты белые... то количество взрывов увеличилось ))) и как это пришить к разведению?
нацисты проклятык,украинизаторы Украины..
Это, типа, Украина виновата. Что в ответ не запустила красные ракеты. "Точку-У".
Уроды!
и посмотрели бы...чем это закончится...а ничем)))
наши б даже не заметили))) ну разве, если б те совсем-совсем палить перестали)))
ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Пятеро украинских радикалов и поддержавший их военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате боя со спецназом в районе разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ДАН.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
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Также погиб военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ, который самовольно покинул расположение части с оружием и прибыл поддержать радикалов в село Старогнатовка.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.
Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.
три зеленых свистка
а
хотя бы азбукой морзе
не пробовали?