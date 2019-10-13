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Все про:НАТО (2091) Слуга народу (345) Чернєв (3)

 Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів

Парламентська асамблея НАТО вперше за 22 роки відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти країн-агресорів на підставі зауважень української делегації.

Про це на своїй сторінці в  фейсбуці повідомила пресслужба правлячої партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", – наголосив під час свого виступу на Парламентській асамблеї НАТО голова української делегації, народний депутат фракції "Слуга Народу" Єгор Чернєв.

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Крім цього, за словами Чернєва, делегація України додала кілька поправок в доповідь про відносини НАТО з РФ і в доповідь щодо України.

Засідання ПА НАТО відбувається  в Лондоні в Великій Британії. У ньому беруть участь члени національних парламентів 29 країн НАТО, а також країн-партнерів.

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153704
 
   
 Топ коментарі
 
Пришел Вова к Великому Гудвину.
- Привет, Гудвин, Великий и Ужасный. Дай мне большое живое сердце, чтоб любить Украину.
- Извини, сердце я раздал по кусочку солдатам и волонтерам, уже давно. Где ты был все это время?- ответил Гудвин.
- Окей, Гугл, т.е. Гудвин. Дай мне отчаянную смелость, чтобы защищать Украину.
- Извини, смелость я раздал тоже. Солдатам и волонтерам. Уже давно. Где ты был все это время?-недоумевал Гудвин.
- Ну и мудак ты… - обиделся Вова и ушел.
И Гудвин прокричал вслед:
- Мозги, Вова! Возьми хотя бы мозги!
Но Вова его уже не услышал….
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Только какое отношение имеет "Слуга" к этому решению?
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ой, да ладно) только зеленский вспоминал Порошенко на марафете 117 раз
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Ну да, все плохое, что происходит в Украине или вне её - это по вине нынешней власти, а все хорошее - остаточный эффект керування величайшего гэтьмана, свинки по кличке "порох".
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Нет, просто Порх сейчас находится в Лондоне на сессии НАТО , хотя оно ему как-бы уже и не к чему, а великий труженик президент Зеля отдыхает в очередной раз в Одессе. Разницу улавливаешь?
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Ну и где это тело там можно увидеть? Опять сидит на галерке?
Есть делегация Украины, она же и говорит от имени Украины на подобных мероприятиях. Свинка Пэппа туда не входит, ему даже слово навряд ли там давали.
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Это тело, т.е. Зелю, можно увидеть на пляже, где оно отдыхает. А Порох с Климпуш-Цицнадзе принимали участие в заседании политического комитета ПА НАТО, где о принимали решение по поправкам. Инфы с фотками и видео валом в сети, можешь посмотреть и сам.
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Порохатый хряк там всего лишь в качестве частного лица. Оно не входит в делегацию, представляющую Украину.

Так что, то что этому синеносому дали там посидеть с важным видом - еще не говорит о том, что оно на что-то там способно влиять.
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Да, и вот очередной Зелин результат

Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів - Цензор.НЕТ 4422
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Рожкова врет , переговорьі не "замороженьі" , как бьі ей єтого ни хотелось !
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Ща соевые опарыши зашевелятся и начнут искать зраду!
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Пришел Вова к Великому Гудвину.
- Привет, Гудвин, Великий и Ужасный. Дай мне большое живое сердце, чтоб любить Украину.
- Извини, сердце я раздал по кусочку солдатам и волонтерам, уже давно. Где ты был все это время?- ответил Гудвин.
- Окей, Гугл, т.е. Гудвин. Дай мне отчаянную смелость, чтобы защищать Украину.
- Извини, смелость я раздал тоже. Солдатам и волонтерам. Уже давно. Где ты был все это время?-недоумевал Гудвин.
- Ну и мудак ты… - обиделся Вова и ушел.
И Гудвин прокричал вслед:
- Мозги, Вова! Возьми хотя бы мозги!
Но Вова его уже не услышал….
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Нет ,мы прекрасно понимаем что зрада Украине и есть победа зебеней
Вот еще одна "победа",зебилье.
".Держава не збідніє? Чиновники призначили собі надбавку 360%. Подробиці"

https://golapravda.blog/derzhava-ne-zbidniye-chinovniki-priznachili-sobi-nadbavku-360-podrobitsi/?fbclid=IwAR0X9c7cD7QnPwUpU_8Qw28dAUxdCb6SJiGa-iIincBgpV0toN3pxi0wZQw
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Ну какая же Вы завистливая, Лиля! Нет, чтобы за людей порадоваться, себя на их месте представить, а Вы сразу злобствовать
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Потоцкий,а ты чему радуешься?Тебе тоже добавили 360%,или надеешься в долю войти?
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Если х**лоботы оживились, значит новость позитивная.
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а от других источников есть информация чего там они "наотклоняли". Верить "слуге урода" все равно что договорам с роисей
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Особливо після 5 років соєвої брехні, зараз треба будь-яку інформацію перевіряти.
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Там сейчас Иванна Климпуш-Цицнадзе и Порох сейчас усиленно проводят встречи по поводу ПДЧ для Украины. Они как раз и есть непосредственными участниками процесса.
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от их и хотелось бы услышать, а не буратин
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Надо понимать сам механизм, который используют для торможения развития или нашего уничтожения -это война. Т.е уничтожение нас самих нашими же руками. Для этого достаточно провести к власти какого нибудь фюрера с прыгающим ростом. И далее тема особой гениальности или уникальности нации прёт сама собой. Главное чем побольше нас уничтожить. Причём бомбить можно всюду в Сирии, Грузии и т.д. Не важно развитие собственной страны, где внедрился фюрер, главное чем побольше разрушительный эффект, типа концлагеря, крематории и т.д.
Вот поэтому!!! первостепенная задача сразу же нивелировать, преимущество страны агрессора. И это - только мирные методы, то бишь санкции. Это ..слова, завещание, рецепт великого Теслы. И отступать НЕЛЬЗЯ!!!!
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механізм знищення України був закладений 20 років тому назад - олігархічний устрій. Саме цей устрій призвів до системної суспільної кризи та втрати територій, бо ніхто не займався розвитком країни , а займалися лише її грабунком. Все інше або наслідки або каталізатори процесу.
Цю ситуацію мав змінити Порошенко але він або не хотів або не розумів того, то ж народ вперше вибрав не ставленика олігархії - Президента Зеленського.
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Вот мы и видим как Вова Кипрско- офшорный ,понизил тарифы вместо народу - олигарху Коломойскому. До сих пор не пойму смысл ваших лозунгов тут ,зебилье, кого вы пытаетесь убедить в "покращенни ",сами себя? Ну такая показуха что стыдно уже читать.
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напомню вам, что не прошло ещё и пол-года. А в это время...ну может немного позже в 2014 году мы уже читали про попытку переброски рошен в офшор. Собственно тогда уже стало ясно кого мы привели в президенты...
Что касается Президента Зеленского, то мы видим, что идёт интенсиваня наработка новых подходов и поиск новых инструментов. Это правильно, поскольку старые давно себя изжили, но Петя упорно продолжал за них цепляться. да и сейчас - он что то предлагает? - так нет же!!!
на него смешно смотреть, ведь это - трагикомедия - он делает то, что делали при нём- критикует действующего Президента, ничего не предлагая. Да он ничего и не может предложить, кроме слов ни о чём.
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"Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.- заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев."

При Порошенко такого небыло.
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Порошенко этого и добился) а то, что вы лезете туда своими липкими рученками -вам не поможет)))
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твой Порошенко добился позора в Штатах.
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Позора?) неужели монику зелински переплюнул...
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Лолита Мальдивская всех затмила, готовится в Гуантанамо вместе с Луциком.
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Насколько я помню,зебеня игнорировал самит НАТО, а теперь зебилы хотят мядаль за великие достижения .
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При Порошенко такі доповідді писалися якщо не спільно з Україною (Кулебою), то, принаймі використовували тези і месаги Порошенка.
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З іншого боку, якщо про поточну ситуацію, то ця доповідь - доволі реалістична і позитивна. Ось:

Україна потребує підтримки західних демократій, яку можна порівнювати із планом Маршалла, що застосовувався для відновлення Європи після Другої світової війни. Такий висновок міститься у доповіді щодо ситуації в Україні, яку учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy) і повний текст якої можна знайти на сайті ПА НАТО.

«Україна потребує дійсно амбітного та добре забезпеченого ресурсами пакету допомоги, ймовірно, навіть в обсягах плану Маршалла, який дозволив провести відновлення Західної Європи після Другої світової війни. Успіх України, який може бути досягнутим за допомогою НАТО і ЄС, також міг би посилити саму «причину для існування» (raison d'être) для обох організацій», - наголошується у доповіді.
Автор документу доходить висновку, що Україна все ще має пройти довгий шлях, щоб відповідати критеріям НАТО і ЄС, але перспектива майбутнього членства в цих організаціях має стати для України стимулом для економічного, політичного та соціального розвитку.
«Україна має отримати чіткий сигнал, що таке членство є досяжним, якщо будуть виконані всі необхідні для нього критерії. Євроатлантична спільнота має продемонструвати терпіння та гнучкість стосовно України, виявляти щодо неї скоріше політичний, ніж бюрократичний підхід», - зазначила у документі сенатор Джейн Корді.
Вона зауважила, що, окрім фінансової допомоги, Україна продовжує потребувати матеріальної допомоги від Заходу у вигляді обладнання та технологічних платформ, які дадуть їй можливість захищати себе та власні кордони.
«Змістовна та суттєва присутність НАТО у Чорному морі є стратегічною необхідністю. Євроатлантична спільнота має також продовжувати зовнішній тиск на Росію, щоб ця країна припинила дестабілізацію України, виконувала Мінські домовленості, негайно повернула всіх політичних в'язнів, припинила порушення прав людини на окупованих територіях України та поновила свободу судноплавства у Керченській протоці», - йдеться у доповіді.
Автор документу окремо наголосила: «Російська влада має за кожної нагоди отримувати нагадування, що незаконна окупація та анексія Криму не буде визнаватися ніколи».
Доповід містить реалістичний аналіз досягнень України, ходу реформ та розвитку громадянського суспільства, поряд аналізом вразливих місць у перетвореннях, зокрема, у боротьбі з корупцією.

https://newsua.one/news/ukraina-potrebue-dopomogi-zahodu-podibnoi-do-planu-marshalla-dopovid-pa-nato.html

Інші пропозиції "по врегулюванню", звичайно, можуть бути неприйнятними... Але треба подивитися всю доповідь.
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Слышь, Кал мур , а шо у тебя за глист на флаге ? Олицетворение той параши из которой ты вылез ? Так ты сиди и не отсвечивай, пускай бульбы и не хрюкай...
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при нем ничего небыло, только ворвоство.
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Все это хорошо,но где санкции от Украины
Такое ощущение,что раша нам не враг,а дружелюбный сосед
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