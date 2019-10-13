 Україна домоглася відхилення в ПА НАТО суперечливої доповіді про санкції проти країн-агресорів

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила пресслужба правлячої партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", – наголосив під час свого виступу на Парламентській асамблеї НАТО голова української делегації, народний депутат фракції "Слуга Народу" Єгор Чернєв.
Крім цього, за словами Чернєва, делегація України додала кілька поправок в доповідь про відносини НАТО з РФ і в доповідь щодо України.
Засідання ПА НАТО відбувається в Лондоні в Великій Британії. У ньому беруть участь члени національних парламентів 29 країн НАТО, а також країн-партнерів.
Есть делегация Украины, она же и говорит от имени Украины на подобных мероприятиях. Свинка Пэппа туда не входит, ему даже слово навряд ли там давали.
Так что, то что этому синеносому дали там посидеть с важным видом - еще не говорит о том, что оно на что-то там способно влиять.
- Привет, Гудвин, Великий и Ужасный. Дай мне большое живое сердце, чтоб любить Украину.
- Извини, сердце я раздал по кусочку солдатам и волонтерам, уже давно. Где ты был все это время?- ответил Гудвин.
- Окей, Гугл, т.е. Гудвин. Дай мне отчаянную смелость, чтобы защищать Украину.
- Извини, смелость я раздал тоже. Солдатам и волонтерам. Уже давно. Где ты был все это время?-недоумевал Гудвин.
- Ну и мудак ты… - обиделся Вова и ушел.
И Гудвин прокричал вслед:
- Мозги, Вова! Возьми хотя бы мозги!
Но Вова его уже не услышал….
Вот еще одна "победа",зебилье.
".Держава не збідніє? Чиновники призначили собі надбавку 360%. Подробиці"
https://golapravda.blog/derzhava-ne-zbidniye-chinovniki-priznachili-sobi-nadbavku-360-podrobitsi/?fbclid=IwAR0X9c7cD7QnPwUpU_8Qw28dAUxdCb6SJiGa-iIincBgpV0toN3pxi0wZQw
Вот поэтому!!! первостепенная задача сразу же нивелировать, преимущество страны агрессора. И это - только мирные методы, то бишь санкции. Это ..слова, завещание, рецепт великого Теслы. И отступать НЕЛЬЗЯ!!!!
Цю ситуацію мав змінити Порошенко але він або не хотів або не розумів того, то ж народ вперше вибрав не ставленика олігархії - Президента Зеленського.
Что касается Президента Зеленского, то мы видим, что идёт интенсиваня наработка новых подходов и поиск новых инструментов. Это правильно, поскольку старые давно себя изжили, но Петя упорно продолжал за них цепляться. да и сейчас - он что то предлагает? - так нет же!!!
на него смешно смотреть, ведь это - трагикомедия - он делает то, что делали при нём- критикует действующего Президента, ничего не предлагая. Да он ничего и не может предложить, кроме слов ни о чём.
При Порошенко такого небыло.
Україна потребує підтримки західних демократій, яку можна порівнювати із планом Маршалла, що застосовувався для відновлення Європи після Другої світової війни. Такий висновок міститься у доповіді щодо ситуації в Україні, яку учасникам засідання Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні представила сенатор із Канади Джейн Корді (Jane Cordy) і повний текст якої можна знайти на сайті ПА НАТО.
«Україна потребує дійсно амбітного та добре забезпеченого ресурсами пакету допомоги, ймовірно, навіть в обсягах плану Маршалла, який дозволив провести відновлення Західної Європи після Другої світової війни. Успіх України, який може бути досягнутим за допомогою НАТО і ЄС, також міг би посилити саму «причину для існування» (raison d'être) для обох організацій», - наголошується у доповіді.
Автор документу доходить висновку, що Україна все ще має пройти довгий шлях, щоб відповідати критеріям НАТО і ЄС, але перспектива майбутнього членства в цих організаціях має стати для України стимулом для економічного, політичного та соціального розвитку.
«Україна має отримати чіткий сигнал, що таке членство є досяжним, якщо будуть виконані всі необхідні для нього критерії. Євроатлантична спільнота має продемонструвати терпіння та гнучкість стосовно України, виявляти щодо неї скоріше політичний, ніж бюрократичний підхід», - зазначила у документі сенатор Джейн Корді.
Вона зауважила, що, окрім фінансової допомоги, Україна продовжує потребувати матеріальної допомоги від Заходу у вигляді обладнання та технологічних платформ, які дадуть їй можливість захищати себе та власні кордони.
«Змістовна та суттєва присутність НАТО у Чорному морі є стратегічною необхідністю. Євроатлантична спільнота має також продовжувати зовнішній тиск на Росію, щоб ця країна припинила дестабілізацію України, виконувала Мінські домовленості, негайно повернула всіх політичних в'язнів, припинила порушення прав людини на окупованих територіях України та поновила свободу судноплавства у Керченській протоці», - йдеться у доповіді.
Автор документу окремо наголосила: «Російська влада має за кожної нагоди отримувати нагадування, що незаконна окупація та анексія Криму не буде визнаватися ніколи».
Доповід містить реалістичний аналіз досягнень України, ходу реформ та розвитку громадянського суспільства, поряд аналізом вразливих місць у перетвореннях, зокрема, у боротьбі з корупцією.
https://newsua.one/news/ukraina-potrebue-dopomogi-zahodu-podibnoi-do-planu-marshalla-dopovid-pa-nato.html
Інші пропозиції "по врегулюванню", звичайно, можуть бути неприйнятними... Але треба подивитися всю доповідь.
Такое ощущение,что раша нам не враг,а дружелюбный сосед