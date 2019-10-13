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Все про:візит (707) Туреччина (928) нота протесту (62)

 МЗС направило Туреччині ноту протесту через візит туди маріонеток Кремля Поклонської та Бальбека

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, включно з обраними від окупованого Криму Наталією Поклонською і Русланом Бальбеком.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - йдеться в повідомленні.

Також відомство викликало посла Туреччини в Україні для пояснень.

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13 жовтня стало відомо про зустріч 11 жовтня президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російською парламентською делегацією. До її складу увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму - Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.

МЗС направило Туреччині ноту протесту через візит туди маріонеток Кремля Поклонської та Бальбека 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153703
 
   
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в Турции посетовали , что бумага слишком жёсткая
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В Турции "наташи" пользуются спросом.
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В переводе для местных - проститутка!
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Ну и шо помогло? Покаялся Эрдоган или отправил а игнор? Наверное второе
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У каждого нормального государства превыше всего собственные интересы, У Украины все никак не сложится...
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Лучше курдам отправить пару сотен ПЗРК-Игла-2 и БУКи. Турки лучше почуствуют чем ноты протеста.
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