 МЗС направило Туреччині ноту протесту через візит туди маріонеток Кремля Поклонської та Бальбека

Про це повідомили в пресслужбі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - йдеться в повідомленні.
Також відомство викликало посла Туреччини в Україні для пояснень.
13 жовтня стало відомо про зустріч 11 жовтня президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російською парламентською делегацією. До її складу увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму - Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.