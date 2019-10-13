 МЗС направило Туреччині ноту протесту через візит туди маріонеток Кремля Поклонської та Бальбека

Про це повідомили в пресслужбі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - йдеться в повідомленні.

Також відомство викликало посла Туреччини в Україні для пояснень.

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13 жовтня стало відомо про зустріч 11 жовтня президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російською парламентською делегацією. До її складу увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму - Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.