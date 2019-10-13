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Все про:озброєння (1145) Путін (10997) гонка озброєнь (11)

 "Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь

Президент Росії Володимир Путін вважає, що його країну нова гонка озброєнь зачепить менше, бо у РФ вже є нові, "абсолютно ексклюзивні" види озброєнь, яких немає більше ні в кого в світі.

Про це він заявив в інтерв'ю каналам Al Arabiya, Sky News Arabia і RT Arabic. Розшифровка бесіди опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Росію це (гонка озброєнь. - Ред.) зачепить менше, бо, як я вже сказав, перспективні види озброєнь, абсолютно ексклюзивні, яких в світі поки немає ні у кого, у нас є. Ми вже свій шлях до певного ступеня в цьому сенсі пройшли. Тепер ми думаємо над перспективами, працюємо спокійно", - сказав Путін.

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За його словами, Росія - сьома в світі по витратах на озброєння. Путін стверджує, що його країна витрачає на зброю тільки $48 млрд на рік, водночас, як США - 716 млрд. "І при цьому у нас є зброя, якої немає в світі", - підкреслив Путін.

Він додав, що "гонка озброєнь - це погано, і нічого хорошого для світу вона не обіцяє".

"Але ми в непомірні для нас бюджетні витрати втягуватися не будемо", - зазначив президент Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153702
 
 
 Топ коментарі
 
ну да .... СССР же не затронуло ... аж до его развала))
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ну да .... СССР же не затронуло ... аж до его развала))
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Почти все верно только в центре стола будет огромный йух
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Не потянул СССР затраты на вооружение + расходы на войну в Афганистане. Совок был значительно сильнее, чем РФ.
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Параша развалится внезапно, об этом никто не знает толком ничего. Такова специфика совка. Никто не скажет с уверенностью когда, НО ЭТО СЛУЧИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, и не спасут **** никакие войска. Гниль сама убьёт Парашу изнутри. "Россию это затронет в наименьшей степени", - Путин о новой гонке вооружений - Цензор.НЕТ 3649
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"Россию это затронет в наименьшей степени"

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в этом соглашусь с ****** -не затронет.Ибо нечего затрагивать когда перекрыты пути к западным технологиям..***** гонку вооружений даже на лампах не устроит,ибо оборудывание похерено давно для их изготовления.Разве что на китайских микросхемах и транзисторах с Али. "Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь - Цензор.НЕТ 6234
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ну так... опыт приходит с возрастом... а аппетит во время еды ))))
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"Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем". Это правда, вы не будете. В них втянутся крепостные собиратели ягеля.
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Значит уже бабла нету... продажа нефти и газа уже не дают таких баснословных доходов в бюджет параши. Денег нет, но вы там держитесь захер.
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Это правда что пишут кацапские СМИ? Когда подписали формулу мы узнали только из рос сми наши молчали "Пятеро украинских радикалов и поддержавший их военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате боя со спецназом в районе разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает ДАН.

По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
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.... вот вбросил... и сидишь...сощурив глазки.... поведётся ли кто?... Ну то что ты ..дурноватое... тут без сомнений. Ну не поведётся народ... Просто все прочитали и поняли...Колюня Чижевский...сраный кацапский провокаторишка ))) Ты это хотел узнать?
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Провокатишка твой пуйло и Зебил,если до тебя дауна не дошло я скопировал кацапские новости так как они первые сообщают а наши молчат как с формулой,через них все узнали цитировпли тасс все наши сми поэтому я и спрашиваю это вброс их сми или действительно убили
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.. тогда дурачёк иди смотри 60 минут...киселёва..соловьиный помёт.... Там у тебя вопросов много возникнет!!! Тоже...тупоголовое..здесь будешь спрашивать??? Там сейчас распятых добровольцев тебе покажут и скажут что их распяли желающие отвода и мира военнослужащие ВСУ... и что вчера был бой между добровольцами и ВСУ... и убито примерно !!! пять националистов. Ты вообще тупое..или реальный провокатор?
у тебя оказывается кацапсины первые сообщают..а наши молчат!!! Молчат потому..что этот кацапский бред только ты...баран..всерьёз и воспринял. Хотя тут явно всё сделано с целью провокации ....
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Да,да, говняшку уже ничего не возьмет.)
что может быть хуже кучи говна на одну девятую земной суши? Совок тоже тужился до усеру, думал,что будет вечным, а поди ж ты подох быстротечно, испустил дух, как его и не бывало, так и же рашка-говняшка развалится и подохнет, ежели будет щеки раздувать не в меру,обосрется от натуги, 100 %.
Вот праздник и облегчение будет для Европы в первую очередь, да и на Ближнем Востоке мир наступит, все заварухи тамошние дело рук совка и рашки-говняшки.
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та ми пам'ятаємо, як американці в Сирії розхерачили "Вагнер", кацапські вітязі навіть не побачили янкі )))
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интересно почему цензор пе цитирует раисянскую пропаганду ))
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Путлеровские ядерные мультфильмы конечно испепелят всю планету.
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Американские мультики круче,так шо Росии 3.14зда.
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«... у нас есть оружие, которого нет в мире»
Сразу вспомнил недавние испытания рашинской ракеты на ядерном двигателе, при которых погибла куча людей ваты и загрязнили радиацией море. Конечно, такого эксклюзивного оружия, которое фигачит своих, нет ни у кого в мире.
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Ядерна ракета з лайна, якого в ерефіі більш, ніж достатньо. Ідеію ракети подав, разаботчік півня з гівна.
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Якутский скульптор нові зразки заколібався ліпити, вже в 3 зміни працює, лайно вже закінчується
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Турбина с самолёта для сушки взлетной полосы. Если вместо керосина использовать говно, то может и будет говномет.
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ТРД от МиГ-15 , точная копия немецкого "Юмо" , трофейного.
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.. у ***** есть виды вооружений о которых никто не знает. Узнают только тогда... когда это вооружение начинают испытывать)))) Оно взрывается..тонет и падает.... В этом вся эксклюзивность....
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Интересно, в случае деактивации всех используемых Windows, Android, IOS, отключения от Интернет, потенциально - падения мобильных сетей, систем контроля технологических процессов и пр. "вкусностей" - через сколько часов желание кацапов трясти своей "вандервафлей" поутихнет?
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если сложить суммы которые рф ,,косвенно,, использует для укрепления своего влияния в мире то это снежный ком и чем ближе к подножию тем масса и объем больше. пЛутинская шобла понимает, - нельзя быстро катить этот ком, раздавит и никто даже не поймет, что он уже пепел, катят его медленно, что бы не всех задавило...
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С такими новыми российскими вооружениями ей и врагов не нужно.
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Брехня, чешет как всегда, ходячий мультик
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сушите и солите шишки . это ваше спасение
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Эксклюзив от россии. Ватман А1 и карандаш.
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У РФ самой большой проблемой будет создание єффективной ПРО от украинских ракет средней дальности. У разработчиков КБ "Южного" припасено немало "сюрпризов" для коллег из российских КБ и НИИ.
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Я бы тоже запостил картинку- но боюсь что меня за это отключат.
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Воронеж должен уже начинать спасаться бегством.
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"..."Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь..."
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Звісно. Ніж викидати мільярди на розробку нових озброєнь, ліпше використовувати старий совково-кацапський метод терору (вибухи на Бостонському марафоні, у Франції, Німеччині...), а також отруєння та створення сотень тисяч "біженців" до дурнуватої Європи.
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