"..."Росію це зачепить менше", - Путін про нову гонку озброєнь..."

Про це він заявив в інтерв'ю каналам Al Arabiya, Sky News Arabia і RT Arabic. Розшифровка бесіди опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Росію це (гонка озброєнь. - Ред.) зачепить менше, бо, як я вже сказав, перспективні види озброєнь, абсолютно ексклюзивні, яких в світі поки немає ні у кого, у нас є. Ми вже свій шлях до певного ступеня в цьому сенсі пройшли. Тепер ми думаємо над перспективами, працюємо спокійно", - сказав Путін.
За його словами, Росія - сьома в світі по витратах на озброєння. Путін стверджує, що його країна витрачає на зброю тільки $48 млрд на рік, водночас, як США - 716 млрд. "І при цьому у нас є зброя, якої немає в світі", - підкреслив Путін.
Він додав, що "гонка озброєнь - це погано, і нічого хорошого для світу вона не обіцяє".
"Але ми в непомірні для нас бюджетні витрати втягуватися не будемо", - зазначив президент Росії.
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в этом соглашусь с ****** -не затронет.Ибо нечего затрагивать когда перекрыты пути к западным технологиям..***** гонку вооружений даже на лампах не устроит,ибо оборудывание похерено давно для их изготовления.Разве что на китайских микросхемах и транзисторах с Али.
По данным агентства, столкновение украинского спецназа и радикальных националистов, выступающих за продолжение войны в Донбассе, произошло 10 октября. «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», - говорится в сообщении.
у тебя оказывается кацапсины первые сообщают..а наши молчат!!! Молчат потому..что этот кацапский бред только ты...баран..всерьёз и воспринял. Хотя тут явно всё сделано с целью провокации ....
что может быть хуже кучи говна на одну девятую земной суши? Совок тоже тужился до усеру, думал,что будет вечным, а поди ж ты подох быстротечно, испустил дух, как его и не бывало, так и же рашка-говняшка развалится и подохнет, ежели будет щеки раздувать не в меру,обосрется от натуги, 100 %.
Вот праздник и облегчение будет для Европы в первую очередь, да и на Ближнем Востоке мир наступит, все заварухи тамошние дело рук совка и рашки-говняшки.
Сразу вспомнил недавние испытания рашинской ракеты на ядерном двигателе, при которых погибла куча
людейваты и загрязнили радиацией море. Конечно, такого эксклюзивного оружия, которое фигачит своих, нет ни у кого в мире.
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Звісно. Ніж викидати мільярди на розробку нових озброєнь, ліпше використовувати старий совково-кацапський метод терору (вибухи на Бостонському марафоні, у Франції, Німеччині...), а також отруєння та створення сотень тисяч "біженців" до дурнуватої Європи.