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 У п'яти містах України відбувається показ документальних фільмів про війну на Донбасі. АФІША

Упродовж тижня до Дня захисника України мережа кінотеатрів "Планета Кіно" показуватиме створені за державної підтримки документальні фільми компанії "Фор-Пост".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з 10 до 16 жовтня в кінотеатрах п'яти українських міст - Києва ( "Блокбастер"), Львів (King Cross), Одеси (Котовського), Сум та Харкова - демонструються фільми:

"Луганський форпост" (2018 р.) - 10 жовтня. Фільм про події початку жорстокої агресії Росії проти України. Режисер і сценарист - Тарас Ткаченко. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

"Висота 307,5" (2019 р.) - 11 жовтня. Про героїчну оборону найважливішої під час Дебальцівської кампанії висоти, коли невелика група бійців протистояла наступу ворожих танків. Режисер - Євгенія Цвєтанська, сценарій - Олександр Дріз.

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"Вибір" (2019 р.) - 12 жовтня, 14 жовтня. Драматична історія про українського адмірала Миколу Жибарєва і про вибір, від якого залежить доля окремої людини і цілої країни. Режисер - Юлія Трибрат, сценарій - Лана Єрмакова та Федір Янько.

"На схід" (2019 р.) - 13 жовтня. Фільм про повсякденне життя та бойову діяльність воїнів різних родів військ у зоні бойових дій. Режисер та сценарист - Вадим Єрмоленко, оператор-постановник та продюсер - Сергій Тахмазов.

"Заміновані вірністю" (2017 р.) - 15 жовтня. Бойовій вівчарці Баді довелось побувати на справжній війні. Це історія про відданість людям та країні. Режисер - Юрій Ткаченко, сценарій - Яна Пономаренко. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

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"Одесити на Донбасі" (2017 р.) - 16 жовтня. Про долі та світогляд тих мешканців Одеси, які добровільно потрапили на буремний Донбас. Режисер - Олександр Авшаров, сценарій - Олександр Лірчук, Юлія Коршунова. Стрічку створено за підтримки Держкіно.

Початок сеансів у кінотеатрах: Київ ( "Блокбастер") - 18:30; Одеса (Котовського) - 17:30; Львів (King Cross) - 17:20; Суми - 18:30; Харків - 18:00 (в середу - 18:30).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153701
 
   
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