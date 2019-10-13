 Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями

Звернення опубліковано на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його дослівно.
"14 жовтня в Україні відзначається День захисника України.
Багато людей завтра візьмуть участь у масових заходах, політичних мітингах, акціях, ходах, присвячених цій даті.
Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожному українцю!
Співробітники Міністерства внутрішніх справ, службовці Національної поліції України, Національної гвардії та співробітники Служби безпеки - частина нашого суспільства.
Кожен 3-й поліцейський, нагвардієць та співробітник СБУ - учасник АТО. У нас - одні цінності. Головні з них: Україна, її суверенітет, мир у країні і щастя кожного українця!
Ми готові забезпечувати права громадян. Ми готові захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника.
Вкрай важливо цього дня об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку і поважати права кожного громадянина.
Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб зазнали поранень.
Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся. Ви, як і ми, маєте розуміти, що можливі будь-які провокації!
Як показав важкий 2014 рік, наша сила - в єдності, в об'єднанні в ім'я ключових цілей.
Заради пам’яті героїв, які віддали своє життя за свободу і територіальну цілісність України, цей день має минути мирно і гідно!
Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію.
Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях!
Завтра - день пам'яті і шани. Він не може і не має стати днем розколу і слабкості!
Слава героям! Слава Україні!
Арсен Аваков
Іван Баканов
Олексій Данілов".
И кстати, несколько новостей ниже - в Киеве уже свободно разгуливают сепаратисты. Если бы Гиви с Моторолой дожили до этого светлого времени - они бы тоже так гуляли по Крещатику? Не хочет эта троица направить свой праведный пыл на пророссийских террористов, а не на патриотов?
Глава МВД УкраиныЗахарченко призывает украинцев не втягивать себя в массовые беспорядки, поскольку если таковые будут происходить, милиция вынуждена будет реагировать надлежащим образом.
Судя по тому, что творит эта власть, это все вранье, прикрытие для проворачивания своих темных делишек, так что об одних ценностях лучше бы молчали, у них свои ценности, а у народа свои.
Перевожу специально для украинцев - бандит и мусор в одном флаконе, одноклассник зеленскаго и какой-то рыг из лугандона говорят вам холопам сидеть тихо и забыть про всякие свободы и т.п. А то размечтались тут о демократии, вы своё дело сделали - выбрали нас, теперь молчите и не мешайте нам
вороватьслужить народу.
Мега-балаган какой-то
Завтра всі на акцію "Ні капітуляції"!!!!!
Нас повинно вийти 500 тисяч, щоб зелебенські не називали УКРАЇНУ проституткою!
І вже треба фінанси збирати на акцію, люди допоможуть!
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...Брешеш, людоморе! (с)
Який стосунок до ветеранів кацапо-української війни маєте ви: аваков_баканов_данІлоff?
Коли воїни гинули за свободу України, баканови зображали їх баранами та висміювали Україну. То якого біса у нього раптом стали однакові цінності з ветеранами?
Если, кто забыл Украина ведёт боевые действия против вероломного и подлого врага, любое вооружённое противостояние против действий законно избранной власти расценено будет, как попытка переворота. Очнитесь, вас менее 8%, будьте благоразумны.
що одно и тоже.
А то путин нападэ
Ну ничего себе у вас враг.
Вероломный страшно...
Украиной так невозможно управлять. Нужно иметь СВОЮ вертикаль власти в виде чиновников среднего и нижнего звена (это примерно 500 тыс. чел).
Все эти чиновники ДАВНО вписаны в разные кланы олигархов. Со сменой власти они лишь делают вид что присягают новому президенту. Но по факту по-прежнему лоббируют и коррумпируют интересы своих олигархов.
Так было и так есть сейчас.
***
Пользуясь неопытностью Зеленского сейчас олигархи пропихивают в ВР свои законы. Мы в итоге получим ЕЩЕ БОЛЕЕ коррумпированную систему (и полный дерибан госпредприятий и земли за копейки).
Даже если Зеленский это понимает, то все равно ничего не может сделать - примерная цитата: В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.
ну да, он же думал шо будет как сцарь, ему будут приносить тексты ,,казнить нельзя помиловать" и он будет только запятые раставлять=))
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь © ДМБ
А сепаров много понавозили?
Это что получается линия по Днепру все таки пройдет?
Ждем боевые действия в Киеве?
Какая же у вас все таки дебильная пропаганда...
Это ужас.
Делаешь вид что не знаешь ничего?
"У Росії є проста мета - дестабілізувати Україну. І Зеленського вона просто хоче використати як інструмент цієї дестабілізації. Росія має продиктувати йому таку кількість умов, які викличуть цю дестабілізацію. Ось ці протести. Росія хоче збільшення цих протестів. РФ буде робити все можливе, щоб зіштовхнути владу і народ, вона буде шукати серед українських силовиків тих, хто буде стріляли в народ. І Ви запитаєте: "Для чого?". І я Вам відповім: тому що під час попереднього Майдану Росія відкусила Крим з частиною Донбасу, а хотіла увесь Схід. Так ось зараз план простий - довести ситуацію, щоб спокійно забрати цей Схід", - пояснив він.
За словами Портникова, наразі Кремль послідовно втілює життя свій план з подальшого загарбання українських земель.
"Попередні умови зустрічі в Парижі, які Путін одна за одною висуває Зеленському не для щоб зустрітися в Нормандському форматі, це не для щоб домовитися про мир. Росії не потрібен ніякий мир. Це для того щоб викликати тут таку дестабілізацію, яка дозволить Росії забрати всю територію України до Дніпра. І це план, який є в Кремлі", - зазначив журналіст.
Як наголосив Портников, аби цей план не був втілений в життя, українській владі "не треба виконувати умови Володимира Путіна".
"У Володимира Зеленського не може бути бажання зустрітися з Володимиром Путіним. Хай він зустрінеться з українським народом, хай прийде на Майдан до протестувальників. Хай він стане людиною, яка обороняє суверенітет своєї країни. Хай він зрозуміє, що Путін готує для нього пастку, з якої він ніколи не вибереться. Тому що, коли тут буде палати земля, ніяка людина, яка буде відповідати за цю пожежу, до ніякого Ростову не втече. Це Януковича в Ростові прийняли. Зеленського не приймуть. Він для Путіна ворог. Він залишиться тут з нами. Тож хай він буде нашим союзником, а не людиною, яка мріє сподобатися невідомо кому невідомо для чого", - сказав публіцист.https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
попереджають Українців що вони мають робити ,і це кодло керує Україною
Свиньям шо главное - пожрать и похрюкать.
Не разбрасывайте бисер...
Даже титюшки из лугандона приехали.