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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:Аваков (1258) Данілов (5) МВС (1356) протест (1008) СБУ (4797) РНБО (577) Баканов Іван (64) Формула Штайнмаєра (128)

 Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями

Глави МВС, СБУ і РНБО закликають учасників акцій не піддаватися на провокації під час масових заходів.

Звернення опубліковано на сайті МВС, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його дослівно.

"14 жовтня в Україні відзначається День захисника України.

Багато людей завтра візьмуть участь у масових заходах, політичних мітингах, акціях, ходах, присвячених цій даті.

Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожному українцю!

Співробітники Міністерства внутрішніх справ, службовці Національної поліції України, Національної гвардії та співробітники Служби безпеки - частина нашого суспільства.

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Кожен 3-й поліцейський, нагвардієць та співробітник СБУ - учасник АТО. У нас - одні цінності. Головні з них: Україна, її суверенітет, мир у країні і щастя кожного українця!

Ми готові забезпечувати права громадян. Ми готові захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника.

Вкрай важливо цього дня об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку і поважати права кожного громадянина.

Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб зазнали поранень.

Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся. Ви, як і ми, маєте розуміти, що можливі будь-які провокації!

Як показав важкий 2014 рік, наша сила - в єдності, в об'єднанні в ім'я ключових цілей.

Читайте також: У День захисника України по всій країні заплановано близько 300 заходів, - МВС

Заради пам’яті героїв, які віддали своє життя за свободу і територіальну цілісність України, цей день має минути мирно і гідно!

Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію.

Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його - імперських - цілях!

Завтра - день пам'яті і шани. Він не може і не має стати днем розколу і слабкості!

Слава героям! Слава Україні!

Арсен Аваков

Іван Баканов

Олексій Данілов".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153700
 
   
 Топ коментарі
 
А сепары для провокаций и поприезжали?
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Бояться. Зєля, мабуть, взагалі кудись змиється з України завтра.
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Провокации только от Нац корпуса могуть быть, который и есть авакова, ручная организация....т.е. он будет провокации делать, а аваков разгонять...не?
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Сколько завтра выйдет народа не знает никто. Неплохо было бы чтобы вышло несколько сотен тысяч - и под Администрацию Президента - для того чтобы зеленая сопля вместе с бородатой бабушкой беней наложили в свои штаны и запомнили кто в Украине настоящий суверен.

И кстати, несколько новостей ниже - в Киеве уже свободно разгуливают сепаратисты. Если бы Гиви с Моторолой дожили до этого светлого времени - они бы тоже так гуляли по Крещатику? Не хочет эта троица направить свой праведный пыл на пророссийских террористов, а не на патриотов?
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1 декабря 2013, 12:08
Глава МВД УкраиныЗахарченко призывает украинцев не втягивать себя в массовые беспорядки, поскольку если таковые будут происходить, милиция вынуждена будет реагировать надлежащим образом.
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і нє гаваріть па украінскі! нє раскаливать абщєства!
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Аваков,Баканов, Данілов..... Всі на ов. Звертаються до українців. Не хочу нічого поганого говорити про інші національності, але чи точно українська це влада?
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Святюк,а Гройсман,Рабинович у тебя не вызывали таких же вопросов?Украинская власть,это какая?На какие буквы должны заканчиваться фамилии?
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не только на ов.-уточняет Иван Петрович Сидоров.Самые главные : Коломойский, Зеленский, Герус,Шефир, Мендель,Рябошапка с университетом Соломона и другие не на ов.
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две трети больше одной трети -сурово предупреждают новые гелетеи./23.02.19 В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской (!) республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков/23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных (!) гривен, - Аваков/01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого(?) мира, - Аваков/Шустрого и сообразительного парнишку заприметил Коломойский. 27.08.19 Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД.
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У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!

Судя по тому, что творит эта власть, это все вранье, прикрытие для проворачивания своих темных делишек, так что об одних ценностях лучше бы молчали, у них свои ценности, а у народа свои.
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ВАР3,назовите темные делишки,или ты пиз%абол.Решил провоцировать?Новый поп Гапон?На Покрову надо ходить в церковь,помянуть погибших воинов и помолиться "За здравие"защитников Украины и попросить Матерь Божию.оградить наших украинских солдат от смерти и ран.А митинги?Хочешь митинговать?После 12,когда служба в церкви закончиться.
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"Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам..."
Перевожу специально для украинцев - бандит и мусор в одном флаконе, одноклассник зеленскаго и какой-то рыг из лугандона говорят вам холопам сидеть тихо и забыть про всякие свободы и т.п. А то размечтались тут о демократии, вы своё дело сделали - выбрали нас, теперь молчите и не мешайте нам воровать служить народу.
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И главное фамилии. Был Данилюк - вышвырнули, и как специально, издеваясь, назначили Данилова Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями - Цензор.НЕТ 8269
Мега-балаган какой-то
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Гей, перекладач, а українською перевести зможешь? Бо тут багато бігають лахтинців, які спочатку підспівували соєвим, а тепер вже ведуть головну лінію, а соєві тільки лайкають.
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Всі ті хто організовував і прийдуть на акції протесту дуже добре розуміють все що відбувається а саме головне ціну яку вони заплатили за незалежність України. Якщо не буде провокацій збоку зелено-ватників то все пройде добре.
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Землепродавци и мародеры очень обеспокоены что им могут помешать.
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Помните, как при пэпке пропускали на манифестации через рамки!
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Ва всем виунуват пеца лично и его хвабрика кинофильмов про смешньіх хахлов, 59 в обороте на рассее , и не один не запрещен
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а его фвабриках в идорашке почему бы не вспомнить?
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Аваков, Баканов і Данілов звернулися до українців у зв'язку із запланованими на 14 жовтня акціями - Цензор.НЕТ 3722Я, конечно , всего у вас не знаю. Думаю, те пэдротовые йолки были преграждением для манифестантов.
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Гарно "перднув" під проксі, кацарилий, а тепер назад на паРашу за руплями!
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В ЕС €€€€ в ходу. Что в вашей цапии искать? Там у вас фсё запущено и отсталое! Не то что в Европе. шляйся само по ней. тьфу.
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Ну можливо ти і не кацап, а навтіь гірше бо ті просто упороті народилиися, а ти просто передивився Г+Г та "ху..я..по..роялю" - ти просто зесєпар із вазеліном в голові! Ну а для такого бидла, як ти зесєпар, у мене завжди є одна відповідь - вали НХ зесєпар із України (не забудь проксі вимкнути)! Розумієш мою українську, чмозелене?!
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mamma mia! Чего только не напёр в один пост. Психически нездоров - иди к специалисту.
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Українці!!!!!
Завтра всі на акцію "Ні капітуляції"!!!!!
Нас повинно вийти 500 тисяч, щоб зелебенські не називали УКРАЇНУ проституткою!
І вже треба фінанси збирати на акцію, люди допоможуть!
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мало того, что ты само туда и носом не сунешься, так ещё и денаро требуешь! иди ты к лолке хнюкать, тунеядец.
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"...У нас - одни ценности..."
===
...Брешеш, людоморе! (с)

Який стосунок до ветеранів кацапо-української війни маєте ви: аваков_баканов_данІлоff?

Коли воїни гинули за свободу України, баканови зображали їх баранами та висміювали Україну. То якого біса у нього раптом стали однакові цінності з ветеранами?
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Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию.
Если, кто забыл Украина ведёт боевые действия против вероломного и подлого врага, любое вооружённое противостояние против действий законно избранной власти расценено будет, как попытка переворота. Очнитесь, вас менее 8%, будьте благоразумны.
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А то путин нападет??????? Так , вы мрази зеленые, еще год назад верещали??
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Тільки дебіли можуть розхитувати ситуацію під час війни і це дуже вигідно х.йлу. Свинопепи - посібники .уйла.
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Поэтому Недовес приехал в Киев помочь?
Ну ничего себе у вас враг.
Вероломный страшно...
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А Недовес приехал в Киев помочь МВД по приглашению или по собственной инициативе?
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2 врага: самый страшный - украинский электорат, на 2 месте - соседний лепрозорий - масковия.
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Зеленский ни чем не управляет. Точнее он пытается управлять в ручную (позвоню Баканову! прикажу Губернатору!...)
Украиной так невозможно управлять. Нужно иметь СВОЮ вертикаль власти в виде чиновников среднего и нижнего звена (это примерно 500 тыс. чел).
Все эти чиновники ДАВНО вписаны в разные кланы олигархов. Со сменой власти они лишь делают вид что присягают новому президенту. Но по факту по-прежнему лоббируют и коррумпируют интересы своих олигархов.
Так было и так есть сейчас.
***
Пользуясь неопытностью Зеленского сейчас олигархи пропихивают в ВР свои законы. Мы в итоге получим ЕЩЕ БОЛЕЕ коррумпированную систему (и полный дерибан госпредприятий и земли за копейки).
Даже если Зеленский это понимает, то все равно ничего не может сделать - примерная цитата: В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.
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Так как насрал Украине свинапас, разгребать лет 20 минимум.
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Что то я не помню при Порохе таких воплей! "АСТАНАВИТЕСЬ"
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При Потрохе били, ломали палатки и ставили на колени ветеранов АТО. Молча.
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Та ты шо??? А кто??? муссора Собакова?
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Ты забыл про 82 тыщи добровольцев в щикаладных застенках и 200 мельонав уголовных дел...
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В первый день президентства я думал посадить всех казнокрадов! Но мне объяснили, что это невозможно сделать не нарушив законы Украины.



ну да, он же думал шо будет как сцарь, ему будут приносить тексты ,,казнить нельзя помиловать" и он будет только запятые раставлять=))
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выражаю недоверие и протест авакову и его присным - сепары и пособники оккупантов рф типа недовеса и тысячи других свободно гуляют по Киеву. проявляйте бдительность - идите сепаров ловить.
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Крышеватель космолотов,целовальщик жопы цуркиса и тот кто сел на место индюка чья женушка перегоняла в Польшу сотни тысяч грязных баксов обращаются к людям не бузить и не беспокоить их - оденьте сами на себя наручники и сами себя заприте в камерах,лет на десять.
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Говно к говну с призывом лечиться говном!
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Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь © ДМБ
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'Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО" - мрази,мы же знаем что большинство из них липовые атошники и до фронта они не приближались ближе чем на сотню километров.
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Аваков, Баканов и Данилов обратились к украинцам! А сами то они кто? Ну, продолжайте, а то Портнов заругает...
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Да пускай делают то что запланированно....те кто уже получил бабки за провокации могут получить дубинкой по кумполу и срок. Это придаст ускорение тому что уже не изменить, Петиной посадке!
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О....

А сепаров много понавозили?
Это что получается линия по Днепру все таки пройдет?
Ждем боевые действия в Киеве?
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Недовес петюшка?
Какая же у вас все таки дебильная пропаганда...
Это ужас.
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Так и я о том же, вчера были по 3 но маленькие а сегодня по 5 но большие...спросите вы причем тут петюшки, а я отвечу, тех петюшек у кого по 5 нужно кастрировать в первую очередь!
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Я спрашиваю про сепара Недовеса а ты про петюшек.
Делаешь вид что не знаешь ничего?
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12 жовтня 2019 року відомий журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников в своїй програмі "Суботній політклуб" на телеканалі Еспресо.TV. заявив:
"У Росії є проста мета - дестабілізувати Україну. І Зеленського вона просто хоче використати як інструмент цієї дестабілізації. Росія має продиктувати йому таку кількість умов, які викличуть цю дестабілізацію. Ось ці протести. Росія хоче збільшення цих протестів. РФ буде робити все можливе, щоб зіштовхнути владу і народ, вона буде шукати серед українських силовиків тих, хто буде стріляли в народ. І Ви запитаєте: "Для чого?". І я Вам відповім: тому що під час попереднього Майдану Росія відкусила Крим з частиною Донбасу, а хотіла увесь Схід. Так ось зараз план простий - довести ситуацію, щоб спокійно забрати цей Схід", - пояснив він.
За словами Портникова, наразі Кремль послідовно втілює життя свій план з подальшого загарбання українських земель.
"Попередні умови зустрічі в Парижі, які Путін одна за одною висуває Зеленському не для щоб зустрітися в Нормандському форматі, це не для щоб домовитися про мир. Росії не потрібен ніякий мир. Це для того щоб викликати тут таку дестабілізацію, яка дозволить Росії забрати всю територію України до Дніпра. І це план, який є в Кремлі", - зазначив журналіст.
Як наголосив Портников, аби цей план не був втілений в життя, українській владі "не треба виконувати умови Володимира Путіна".
"У Володимира Зеленського не може бути бажання зустрітися з Володимиром Путіним. Хай він зустрінеться з українським народом, хай прийде на Майдан до протестувальників. Хай він стане людиною, яка обороняє суверенітет своєї країни. Хай він зрозуміє, що Путін готує для нього пастку, з якої він ніколи не вибереться. Тому що, коли тут буде палати земля, ніяка людина, яка буде відповідати за цю пожежу, до ніякого Ростову не втече. Це Януковича в Ростові прийняли. Зеленського не приймуть. Він для Путіна ворог. Він залишиться тут з нами. Тож хай він буде нашим союзником, а не людиною, яка мріє сподобатися невідомо кому невідомо для чого", - сказав публіцист.https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
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аваков баканов данілов і інші обрізані,
попереджають Українців що вони мають робити ,і це кодло керує Україною
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Стадо порохоботских свиней не реагируют на обращения к разуму.
Свиньям шо главное - пожрать и похрюкать.
Не разбрасывайте бисер...
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всё правильно сказали. а соевый со страху обисралыся.
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Видно крепко усрались со своей капитуляцией эти якобы Слуги украинского народа , и которые оказались продажными прислужниками кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла и кровавых нелюдей убийц , террористов - коллаборантов с оккупированной кремлём бандитской резервации..."лкгандония - ордло"
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Майдан и антимайдан.
Даже титюшки из лугандона приехали.
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Так а во сколько и где сбор? В 10-00 перед Универом?
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Не шатайте пианино, наша сила в клавішах. "Лейтинант" баканов підскажіть ваша дружина вже отримала Український паспорт? А російський де діла?
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