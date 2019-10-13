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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:Міноборони (2852) обстріл (5594) Мотузяник (274) операція Об'єднаних сил (1653)

 Російсько-терористичні війська від опівночі 4 рази обстріляли захисників України, але не на ділянках розведення, - Міноборони

Незаконні збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України від початку поточної доби станом на 12:00 п'ятниці.

Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири факти недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню... Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає", - сказав він.

Всі збройні провокації з боку терористів фіксувалися на Луганському напрямку, водночас обстрілів ділянок розведення сил і засобів у районі с. Петровське Донецької області та м. Золоте Луганської області не було.

Дивіться також: Два бійці ОС зазнали легких поранень, від початку доби - 11 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Під час обстрілів бойовики використовували переважно автоматичні гранатомети, але під час одного з обстрілів випустили також дві міни калібру 82 мм.

"Тричі від початку поточної доби військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил відповідали противнику вогнем із піхотної зброї, демонструючи ворогові готовність до будь-яких його дій. Наразі ситуація стабільна і повністю контролюється нашими військами", - підкреслив Мотузяник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153698
 
 
 Топ коментарі
 
,, но не на участках разведения"-

посыл я думаю все поняли?
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и что Ура! Зедебилам это ПА-БЕДА главное война перкращается в 3 населенных пунктах Зеленский ты в натуре чувак или по прикидону зашкваренный??!!
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Значит первый пункт "минских договоренностей", подписанных уголовниками кучмой, захарченко, плотницким, или как там этих псов, не выполнялся.
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и что Ура! Зедебилам это ПА-БЕДА главное война перкращается в 3 населенных пунктах Зеленский ты в натуре чувак или по прикидону зашкваренный??!!
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а чому знак ПИТАННЯ ЯКЩО ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН ДУРАК ЕЩЕ КАКОЙ.. и подлый с душком ....
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в мене є зустрічне запитання:
а якби на твоєму місці НЕ БУВ якийсь дурачок?
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,, но не на участках разведения"-

посыл я думаю все поняли?
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Конечно поняли,Это не считается,кратко, а так обстреливайте
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приЗЕдент от разведения отказываться не собирвется, даже если обстрелы будут в местах разведения, ху-ло же ему на днях сказало шо это не помеха.
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Мы уже поняли какое оно ссыкло даже от слова х..ло обиделось,хотеть то он может что хочет,мы не россия смотреть как отдают земли никто не будет
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Формула Зели , не надо обвинять Штайнмаєра .
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це їх пробачає, що не на участках розведення
сміливо продовжуйте капітуляцію
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Круто...до середины уже можно отходить...😀
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Забули написати що на відведених участках терористи поки-що облаштовуються, потім будуть стріляти.)))
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Они уже спокойно ходят по Киеву! А вы тут про обстрелы говорите! Зебилы вы это сделали вместе! Если начнутся терракты по всей Украине, террористы не будут спрашивать кто за кого голосовал!

В Киев приехал луганский сепаратист Андрей Недовес, чтобы "защищать столицу от С14 и других радикалов".
Об этом сообщает в фейсбуке блогер Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно конченый предатель, один из двигателей "русской весны" на Луганщине, хедлайнер сепаратистских сессий Луганского облсовета, подписант обращения к "братскому русскому народу", многолетний резидент "Миротворца"", - отметил он, опубликовав фото Недовеса на площади Победы.Источник: https://censor.net.ua/p3153697
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Министр Обороны пусть выйдет и скажет, ЧТО он будет делать если после разведения войск на указанных участках сепары продолжат обстрелы на ЭТИХ участках.
Наши солдаты прекрасно знают как это делается - в серую зону ночью заезжает джип/грузовик с минометом и делает 5-10 выстрелов и быстро уезжает назад.
Разграничение в 2-3 км не решает проблемы "прекратить стрелять". Это понятно любому человеку с мозгами.
***
Я понимаю что это ФИКТИВНОЕ разведение войск на трех участках на самом деле преследует вовсе не проблему "перестать стрелять". Это лишь очередная глупая и наивная попытка Киева и РФ доказать Германии и Франции, что типа "мы идем на уступки а другая сторона не идет на уступки".
Германия и Франция опять почешет репу и скажет - давайте еще разводить войска на 2-х новых микроучастках фронта. Ситуация опять повториться и опять Киев и Кремль будут говорить что они развели но перестрелки продолжаются. И виновата другая сторона. ОБСЕ будет давать противоречивые показания...
Это путь в никуда!
***
Видимо эта тактика "псевдо-переговоров" преследует лишь цель всех сторон - тянуть время в ожидании какого-то ГЛОБАЛЬНОГО геополитического изменения в мировой политике (См. импичмент Трампа + вторжение Турции в Сирию и пр.).
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Зеленського у Ростов не пустять. У нього земля палатиме під ногами, - Віталій Портников

"У Росії є проста мета - дестабілізувати Україну. І Зеленського вона просто хоче використати як інструмент цієї дестабілізації. Він прагне зустрічі з Путіним. Значить, "ми (Росія - ред.) маємо продиктувати йому таку кількість умов, які викличуть цю дестабілізацію". Ось ці протести. Росія хоче збільшення цих протестів. Вона буде робити все можливе, щоб зіштовхнути владу і народ, вона буде шукати серед українських силовиків тих, хто буде стріляли в народ. І Ви запитаєте: "Для чого?". І я Вам відповім: тому що під час попереднього Майдану Росія відкусила Крим з частиною Донбасу, а хотіла увесь Схід. Так ось зараз план простий - довести ситуацію, щоб спокійно забрати цей Схід", - пояснив він.

https://espreso.tv/news/2019/10/13/zelenskogo_u_rostov_ne_pustyat_u_nogo_zemlya_palatyme_pid_nogamy_vitaliy_portnykov
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а ! так это ж совсем другое дело! это ж не те обстрелы.. да?. можно ж разводить? да, да?
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"не на участках разведения"... Аааа, ну тоді все добре
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Да, трудно из всей страны сделать идиотами. Но они очень стараються.....
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зеопарыш всё будет делать,чтобы встретиться со своим кумиром-******
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