 Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова

Про це Острікова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Вона проаналізувала відповіді президента на економічні питання.
"Ставка за кредитами вже знизилася і до кінця року знизиться ще на 1,5-2%".
"А насправді: середня ставка за всіма кредитами в січні цього року становила 21,0%, у вересні – 21,0%. Середня ставка за кредитами для фізичних осіб у січні - 34,1%, у вересні - 36,1%. Тобто жодного зниження не відбулось, є збільшення", - стверджує вона.
На думку Острікової, знизити облікову ставку ще на 1,5-2%, як це обіцяє президент, реально. Але так само швидко вона зросте, "коли спекулянти захочуть вивести свої гроші з України і курс долара почне зростати".
"Податок на виведений капітал зараз не можна запроваджувати через ризик отримати "велику діру в бюджеті".
"Що насправді? Згідно з усіма (навіть найобережнішими розрахунками) у разі введення ПНВК (податок на виведений капітал. - Ред.) дефіцит бюджету може бути лише перший рік-два. Але далі не лише повністю перекриється за рахунок збільшення інвестицій і зростання економіки, а й дасть у найближчі 2-3 роки додатково від 4 до 7% ВВП", - вважає Острікова.
На думку ексдепутата, введення касових апаратів для ФОП не завадить великим компаніям розділяти свій бізнес на десятки ФОПів, уникаючи сплати податків.
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"У цих законах відсутні механізми, які б запобігали дробленню або які б давали податковій право визнавати такі "штучні" ФОПи одним суб’єктом господарювання зі справжньою компанією - власником бренда, товарів, сайту тощо для цілей оподаткування. РРО чи програмні, чи апаратні вирішенню цього завдання не допоможуть, так само як і не вирішать питання реалізації контрабандного товару", - пише Острікова.
"Податкові пільги: потрібно розробити програми щодо пільгового оподаткування для ІТ і фермерів".
"Що насправді? IТ-бізнес активно використовує третю групи спрощеної системи оподаткування, а аграрії - четверту групу, яка платить фіксований с/г податок, також передбачено певні пільги для особистих селянських господарств та сімейних ферм.
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Що їм насправді потрібно? IТ-бізнесу - просто не заважати, можливо, певні стимули щодо підтримки стартапів. Аграріям малим і середнім потрібна адекватна державна підтримка, без зайвої бюрократії, і рівні, не корупційні можливості доступу до неї", - вважає ексдепутат.
Такой тип личности прекрасен для различных видов творческой деятельности, собственно, все актеры являются истероидами с образным мышлением, что и позволяет им творить и за что мы их любим.
Для работы госчиновника они не годятся.
Поэтому было бы лучше, чтобы экономикой занимались специалисты, но их сейчас в этом новом правительстве нет, есть одни мечтатели или соросовские мальчики.
Кто и какой ценой будет разгребать все, что они наворотят за время своей бурной деятельности, даже страшно представить.
Причем значения их мотивы тут не имеют, благие они или корыстные, неважно.
Полная некомпетентность все равно приведет к краху.
Царь хороший Биллы Клинтоны плохие. Перепутал. ЗеМоника хорошая бояре плохие.
А тем временем, прэзыдэнт селфится в Фребюле (классный винный ресторан в Одессе(рекомендую)), и посещает спортзал)
несподівано!
зоопарк жывотных
кто то знает тему ?
или просто пайку отрабатывает?
Всі ці заяви тепер звучать, як скарги "колишніх" на те, що нова дружина себе "не так" поводить - не так готує, не так вдягається.
У 2018 році рівень тіньової економіки в Україні становив 47,2% від загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 році.
Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
В Минфине ошибочно объявили о подаче апелляции на решение, которого еще нет. Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь ндет о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации.
https://finance.liga.net/bank/novosti/minfin-oshibochno-vypustil-reliz-o-proigryshe-dela-privatbanka
Уже знают и подготовились «реагировать».
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К сожалению, за четырнадцать часов нудного общения мы услышали только бесконечные упрёки папередникам, лживые рассуждения о невмешательстве в деятельность правоохранительных органов и судов, фарисейское морализаторство о кадровой политике и кумовстве, лицемерную заботу о людях (некоторые из которых очень даже хорошо известны), непонимание предметов, о которых шла речь и непрерывное враньё, враньё, враньё...
Ну, и кто поверит этому деятелю, что с ним не согласовано будущее решение суда о возврате Коломойскому государственного Приватбанка, - ну только уж совсем безмозглые, как бы это помягче сказать... ну, скажем, зрители "Сватов". Впрочем, таких тоже очень много.
Уже через несколько дней, а точнее 17 октября, это решение будет принято и объявлено. Оно прямо ведёт к изъятию из государственного бюджета, то есть из кармана каждого из нас, нескольких десятков миллиардов гривен, а значит - к снижению пенсий и социальных выплат, росту налогообложения ФОПов (именно этим диктуется необходимость принятия закона о кассовых аппаратах и чеках), повышению тарифов.
А главное, прекратится сотрудничество с МВФ и вся финансовая опора нашей экономики, будет подорвана.
Вы этого хотели, зеленые фанатики? Или вы до сих пор ещё ждёте чуда от своего кумира, и "покращення уже сегодня"?
Ну-ну.
Правда, Зеля и Коломойский будут в полном шоколаде.
Зеле даже посоветовали уехать за границу в эти Судные дни 16-18 октября - от греха подальше.
Ну, мало ли что.
Понаблюдаем.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2725110.html
Весна. Банковая. Зеленский в окружении умных советников.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Так, надо что-то делать. Приват отдавать ещё рано. Давайте попробуем выполнять обещания. Надо кого-то сажать. Давайте посадим Порошенко.
СОВЕТНИК 1: За что?
ЗЕЛЕНСКИЙ: А вы на улицу выйдите, спросите, сто из ста ответят, что он барыга.
СОВЕТНИК 1: Нет.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Как это нет? Что нет?
СОВЕТНИК 1: Сто из ста не ответят. Даже согласно одним результатам выборов при любой достаточно большой статистической выборке только 73% ответят, что барыга.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Стати... что?
СОВЕТНИК 1: Не ответят сто из ста.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Конечно ответят.
СОВЕТНИК 1: Не ответят.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Да я отвечаю, что ответят. Сто из ста. Ну давай выйдем спросим.
(Некоторое время продолжается ожесточённое препирательство на тему, ответят сто из ста или нет, и что если нет, а что если да, нет, ну вот а если да, то что, вот если выйдем и спросим, и ответят да сто из ста, тогда сто а? а?)
ЗЕЛЕНСКИЙ: Хорошо. Мы оба в чём-то неправы, нам надо искать компромисс. Давайте так. Ни вашим, Ни нашим. Сойдёмся посередине. 86,5 из ста ответят, что барыга.
СОВЕТНИК 2: Это всё равно ничего не решает.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Очень даже решает.
СОВЕТНИК 2: Нет, не решает.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Ещё как решает. Ну ясно же, что решает. ну давай выйдем спросим.
(Некоторое время продолжается ожесточённое препирательство на тему, решает и ли нет, и что если нет, а что если да, нет, ну вот а если да, то что тогда, а вот если да, то тогда что, а? а?)
СОВЕТНИК 3: Сколько бы ни ответило, этого всё равно недостаточно, чтобы посадить Порошенко.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Почему?
СОВЕТНИК 3: Потому что у нас правовое государство.
ЗЕЛЕНСКИЙ (очень удивлённо): Какое?
СОВЕТНИК 3: Правовое.
ЗЕЛЕНСКИЙ (ещё более удивлённо) Почему?
СОВЕТНИК 3: Так сложилось исторически.
ЗЕЛЕНСКИЙ (растерянно): А зачем?
СОВЕТНИК 3: Так принято в Европе.
ЗЕЛЕНСКИЙ (оживлённо, почувствова знакомый материал) Украина цэ Эуропа!
(Присутствующие переглядываются, на лицах у некоторых написано "Зачем он сейчас вообще произнёс эту фразу?")
ЗЕЛЕНСКИЙ: Надо посадить Порошенко.
СОВЕТНИК 4: Его может посадить только суд.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я понял. Нет проблем. Сейчас всё решим. Я сейчас позвоню Баканову. Пусть он позвонит в суд, чтобы они посадили Порошенко.
СОВЕТНИК 4: Президент не может влиять на судебную систему.
ЗЕЛЕНСКИЙ (шокированно): Да???
СОВЕТНИК 4: Да.
ЗЕЛЕНСКИЙ (шокированно): А почему??? А зачем??? Так же неудобно.
СОВЕТНИК 4: Так написано в Конституции.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Отстой ваще какой-то.
(Присутствующие переглядываются.)
ЗЕЛЕНСКИЙ: Смотрите. Мы вот как сделаем. Мы позвоним в суд, чтобы он посадил Порошенко.
СОВЕТНИК: Это незаконно.
ЗЕЛЕНСКИЙ: Дослушайте! Меня поддержали люди на выборах. Мы же с вами сейчас вот честно разговариваем? Я вот вам честно скажу. Что сила - она в правде. И люди знают, в чём правда. Вот вы выйдите на улицу, и спросите, и вам сто из ста ответят...
* * *
Разумеется, это всё плод воображения.
Потому что, ну хотя бы, откуда в окружении Зеленского возьмутся умные советники.Vladimir Zavgorodny
ВЫ ЭТОГО ЕЩЁ НЕ ПОНЯЛИ???
ЛЮДИ, МНЕ ЖАЛЬ ВАС
встретимся на лесоповале