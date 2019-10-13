 Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова

Про це Острікова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Вона проаналізувала відповіді президента на економічні питання.

"Ставка за кредитами вже знизилася і до кінця року знизиться ще на 1,5-2%".

"А насправді: середня ставка за всіма кредитами в січні цього року становила 21,0%, у вересні – 21,0%. Середня ставка за кредитами для фізичних осіб у січні - 34,1%, у вересні - 36,1%. Тобто жодного зниження не відбулось, є збільшення", - стверджує вона.

На думку Острікової, знизити облікову ставку ще на 1,5-2%, як це обіцяє президент, реально. Але так само швидко вона зросте, "коли спекулянти захочуть вивести свої гроші з України і курс долара почне зростати".

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"Податок на виведений капітал зараз не можна запроваджувати через ризик отримати "велику діру в бюджеті".

"Що насправді? Згідно з усіма (навіть найобережнішими розрахунками) у разі введення ПНВК (податок на виведений капітал. - Ред.) дефіцит бюджету може бути лише перший рік-два. Але далі не лише повністю перекриється за рахунок збільшення інвестицій і зростання економіки, а й дасть у найближчі 2-3 роки додатково від 4 до 7% ВВП", - вважає Острікова.

На думку ексдепутата, введення касових апаратів для ФОП не завадить великим компаніям розділяти свій бізнес на десятки ФОПів, уникаючи сплати податків.

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"У цих законах відсутні механізми, які б запобігали дробленню або які б давали податковій право визнавати такі "штучні" ФОПи одним суб’єктом господарювання зі справжньою компанією - власником бренда, товарів, сайту тощо для цілей оподаткування. РРО чи програмні, чи апаратні вирішенню цього завдання не допоможуть, так само як і не вирішать питання реалізації контрабандного товару", - пише Острікова.

"Податкові пільги: потрібно розробити програми щодо пільгового оподаткування для ІТ і фермерів".

"Що насправді? IТ-бізнес активно використовує третю групи спрощеної системи оподаткування, а аграрії - четверту групу, яка платить фіксований с/г податок, також передбачено певні пільги для особистих селянських господарств та сімейних ферм.

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Що їм насправді потрібно? IТ-бізнесу - просто не заважати, можливо, певні стимули щодо підтримки стартапів. Аграріям малим і середнім потрібна адекватна державна підтримка, без зайвої бюрократії, і рівні, не корупційні можливості доступу до неї", - вважає ексдепутат.





