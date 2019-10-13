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Все про:візит (707) Туреччина (928) Кориневич Антон (11)

 "Попросимо МЗС вжити заходів", - представник президента в АРК Кориневич про візит до Туреччини кремлівських маріонеток

Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич прокоментував візит до Туреччини представників кримських колаборантів Руслана Бальбека та Наталії Поклонської.

Про це йдеться на сайті представництва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим готує відповідний запит до Міністерства закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів і роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі коллаборантів у міжнародних заходах і запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені", - йдеться в заяві.

Також висловлюється впевненість, що правоохоронні органи України дадуть належну правову оцінку діям коллаборантів у межах відкритих або нових кримінальних проваджень.

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Коментуючи колишнього представника президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича про необхідність направити запит до МЗС щодо ситуації, що склалася, його попередник на посаді Борис Бабін звинуватив владу в запізнілій реакції на те, що сталося.

"Те, що українські ЗМІ почали про ситуацію писати, а посадовці реагувати через добу після події та тільки після поста якогось там Бабіна в соцмережах, - діагноз ще гірший, ніж сам візит Бальбека. Не знали? Після вчорашньої вечірньої "п'ятихвилинки щастя" про це в російських ЗМІ? Про що ще наша влада, опозиція і суспільство будуть дізнаватися суто із фейсбука Бабіна?" - зазначив він. 

Попросимо МЗС вжити заходів, - представник президента в АРК Кориневич про візит до Туреччини кремлівських маріонеток 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153695
 
 
 Топ коментарі
 
А как хорошо было отдыхать в Турции , когда сбили ордынский самолёт !
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Я вас умоляю , там Трамп ножками тупал в сторону Эрдогана и ничего, а тут мы со своей озабоченностью .
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почему Приставайко не вызывает турка- дипломата c турецкого посольства в МИД дабы ему ноту какую то протестную вручить ....?
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А как хорошо было отдыхать в Турции , когда сбили ордынский самолёт !
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коментар відмічено як спам  
 
Я вас умоляю , там Трамп ножками тупал в сторону Эрдогана и ничего, а тут мы со своей озабоченностью .
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Я так і не отримав від тебе доказів що порохобот. "Попросим МИД принять меры", - представитель президента в АРК Кориневич о визите в Турцию кремлевских марионеток - Цензор.НЕТ 9508
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мне всё равно кем ты себя считаешь, мне достаточно того, кем я вижу тебя .
Не сложно пояснил, осилишь ?
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да не копипасти @банутого …. они там все такие.
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***
проср*ли матушку россию
вздохнул печально михалков
скупая чорная икринка
с усов упала в соболя
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Думаю нужно разорвать контракт с Турцией по беспилотникам. Они всё равно фиговые.
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тим більше, технологію виготовлення вже скачали.
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Уверен что по контракту положена неустойка. Если готовы ее уплатит, то вперед - разрывайте.
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почему Приставайко не вызывает турка- дипломата c турецкого посольства в МИД дабы ему ноту какую то протестную вручить ....?
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А что там с подачей воды и охраной насосной станции украинскими пограничниками на крымский титан Фирташа? Ето уголовное преступление. Как минимум контрабанда в крупных размерах, нанесение Украине убытков, воровство електроенергии и водных ресурсов, а как максимум сотрудничество и финансирование окупантов.
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Зеленая мразь спешит делать бабло, бо можкт и не успеть
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та ну... а смысл? если и в ПАСЕ спокойно разгуливают "крымские" представители от вЯликой (да и сама рашка там в фаворе)... интересно...все ли бабосы заплатила, или кинула...))))
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ога ! картина маслом - "мидовцы пишут письмо турецкому султану "
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