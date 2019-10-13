 РПЦ погрожує Елладській церкві через визнання нею ПЦУ і обіцяє "наслідки"

Про це сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Микола Балашов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

За його словами, попри пропозиції кількох митрополитів утриматися від прийняття рішення Архієрейський собор Елладської церкви ухвалив рішення на користь визнання ПЦУ, "висловивши сподівання на те, що українська автокефалія зможе "зміцнити відносини між автокефальною церквою Великої Росії та України".

"Оцінку наслідків цього рішення для відносин між Російською православною церквою та Елладською церквою дасть Священний синод Московського патріархату", - зазначив Балашов.

Водночас він заявив, що "десятки мільйонів" членів РПЦ в Україні "жодної автокефалії не просили".

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Нагадаємо, вчора Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.