 РПЦ погрожує Елладській церкві через визнання нею ПЦУ і обіцяє "наслідки"

Про це сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Микола Балашов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
За його словами, попри пропозиції кількох митрополитів утриматися від прийняття рішення Архієрейський собор Елладської церкви ухвалив рішення на користь визнання ПЦУ, "висловивши сподівання на те, що українська автокефалія зможе "зміцнити відносини між автокефальною церквою Великої Росії та України".
"Оцінку наслідків цього рішення для відносин між Російською православною церквою та Елладською церквою дасть Священний синод Московського патріархату", - зазначив Балашов.
Водночас він заявив, що "десятки мільйонів" членів РПЦ в Україні "жодної автокефалії не просили".
Нагадаємо, вчора Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
...а вы их спросили из Греции...А вы уху..ели
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
Не удивляюсь что тебе,кацап, отлайкались зебобы,вот такие они "патриоты" Украины.
Это все, что могут эти уроды сделать и то в своих мечтах)
Может огонь горячий, а не теплый? Я спокойно грелся в метре от огня, а Вася Пупкин сунул в него рожу и теперь лечится от ожогов. Как такое возможно?
Ну че, веруны, есть особая разница между сортами этого "добра"? Они тут нас убивают, а попы - призывают целоваться с упырями.
\\\\\\\\\\\\\При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили". Источник: https://censor.net.ua/n3153691\\\\\\\\\\\\\\
Если тут столько рабов Кирилла, то сколько же тогда всего населения? Миллионов 100 получается Кацопопику Яхве высрал такие цифры, а Яхве никогда не лжет
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Всех левитов мужского пола насчитали двадцать две тысячи. Библия не уточняет, сколько из них было старше двадцати лет. Думаю, что не более десяти тысяч. Каким же это чудесным образом потомков у одного из двенадцати братьев оказалось в несколько раз меньше, чем у каждого из остальных? Может быть, Господь отдал предпочтение левитам именно потому, что мужчины из этого колена ночами предавались молитвам вместо любви? Или, зная, что будут кланом священнослужителей, соблюдали целибат? У этой сложной загадки, как я полагаю, должно быть очень простое решение. Закрытый, изолированный семейный клан не допускал в свою среду не только иноверцев, но не вступал в родство и с потомками других сыновей Израиля. Так в еврейской общине возникала кастовость. Когда, для осуществления справедливого (!) обмена, подсчитали первенцев, их оказалось ровно столько, сколько было левитов - разницу в двадцать три человека можно не принимать во внимание. Меня восхищает стойкая вера рабов Божьих в такие и подобные чудеса! Но лично мне, по моему религиозному невежеству, показалось, что ***********, библейские сочинители, которые, как нам внушают, писали Библию под присмотром и при участии самого Господа Бога, сильно перегнули палку. Приглашаю Вас в свидетели. Просто в свидетели, а не в свидетели Иеговы. Вот мои показания. Израильтян мужского пола было более миллиона человек (шестьсот тысяч старше двадцати лет и примерно столько же, - младше двадцати лет). Из них, - двадцать две тысячи первенцев. Ещё раз процитирую крылатую фразу незабвенного учёного соседа, который возражал Антону Чехову: «Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда!»И вот почему. Повторяю. Мужчин старше двадцати лет было более шестисот тысяч. Уверен, что очень малый процент их оставались холостяками. Значит, насчитывалось около полумиллиона семей. В абсолютном большинстве семей были дети. В большинстве семей с детьми родился хотя бы один или несколько мальчиков, среди которых один являлся первенцем. Кроме того, первенцем считался юноша, взрослый мужчина, даже глубокий старец, которые родились первыми у своих матерей. По самым скромным подсчетам (нескромные подсчеты оставим на совести ************) первенцев в израильском народе (притом, что общее количество исходящих из Египта превышало три миллиона человек!) должно было быть около трехсот тысяч. Но никак не двадцать две тысячи! Вот еще один довод в подтверждение вышесказанного. Если было двадцать две тысячи первенцев, значит - только двадцать две тысячи матерей (из полумиллиона!) имели сыновей. То есть, - только одна из двадцати пяти! Более того. Эти двадцать две тысячи матерей народили более полумиллиона мальчиков и юношей до двадцати лет. То есть, каждая в среднем имела двадцать пять сыновей, не считая дочерей. Повторяю, в среднем. Это значит, что если одна из этих многострадальных женщин, по какой - то причине, родила только двух сыновей, то её соседке ничего не оставалось, как поднатужиться и родить оставшихся сорок восемь! А если учесть еще высокую детскую смертность, что было тогда в порядке вещей… Только всемогущий Бог Иегова, - с помощью Ангелов, - мог дать избранному народу такую фантастическую плодовитость! Вот во что мы с Вами верим, Господа! Так кто же из нас смешнее - мы, или пресловутый чеховский герой, который, услышав о такой чудовищной рождаемости, опять воскликнул бы:"Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда!".
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Ну, відділ ФСБ «Православіє», отрєагіровал должним образом.
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Андрей Пионтковский - НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ!
150 лет она никем в мире (кроме московитов) не признавалась. В 1589 году обманом заманенный в Московию Вселенский Патриарх Иеремия вместе со свитой был заточен царем Федором (сыном Ивана Грозного) в монастырь и понуждаем к снятию анафемы и признанию за московской метрополией статуса патриархии.Полгода он отказывался это сделать, покамест не стали топить его свиту в Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский патриархат.
Москве реке и очередь не дошла до него. Так был создан Московский
патриархат.\\\\\\\\\\\
То есть эти упыри визжат о "жертовности", "страстотерпии", о том шо подохнуть "за веру" = "вечно любить Яхве" и самая высшая честь, а их главарь - трусливо обосрался и подмахнул то что еретики сказали
Главное - дождался пока перетопят его рабов, но сам - ни-ни, холодно купаться, да и Яхве не поможет(егО нетути)
Сами то попы - с радостью "благословляют" миллионы солдиков чтоб подохли "за веру"(а за сцарька и прочие полезные вещи), а сами даже палец себе не дадут порезать шоб не заверещать как недорезанные свиньи)
Четыре слова лжи ….
Там він детально описую підкилимові процеси в справі визнання УПЦ.
20-го века (а кое-где уже в веке 19-м), то в общественно-социальном плане
ухнула сразу в Средневековье. …в Кремле
Царь-самодержец, на Кавказе эмиры, в областях бояре, повсюду опричники, а под
ними холопья подневольные, безголосые и бесправные.
Кремлевских гложет червь-досада:
- Шпионам Путин дал ЦУ,
Но ,,Новичок" не спас. Эллада
Сестрой признала ПЦУ!
Кирилл на свиту смотрит гадом:
- Работа - полная хреня!
Крестом, войною, силой, скрадом
Хохлов гоните под меня!
Кадила, фейков не жалея,
Терзайте укров дух и плоть!
Смущайте, врите, не бледнея!
На небе Ангелы, радея,
Трубят: ,,С улыбкою Господь
Благословил Варфоломея".