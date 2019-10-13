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Все про:лікарня (248) Росія (20160) Сирія (1355) бомбардування (148)

 Росія розбомбила лікарні в Сирії, - The New York Times. ВIДЕО

Російська авіація в травні за 12 годин розбомбила 4 сирійські лікарні. Всі вони перебували в складеному ООН списку об'єктів, по яких не можна завдавати авіаударів. Список отримала, зокрема, і Москва.

Докази того, що росіяни прицільно бомбили сирійські лікарні, зібрали журналісти The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували записи про вильоти російської авіації, аудіозаписи переговорів пілотів із командуванням, відео ударів і провели інтерв'ю зі співробітниками лікарень. Співставивши дані з цих джерел, журналісти змогли відтворити повну картину бомбардування лікарень росіянами.

Атаки, як стверджує газета, було здійснено на північному заході Сирії упродовж 12 годин 5-6 травня під час придушення осередків опору урядовим військам.

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У серпні розслідування атак розпочала Організа́ція Об'єднаних Націй. Як стверджує NYT, одна з цілей - з'ясувати, чому бомбардуванню піддалися лікарні, які було внесено до списку установ, які отримують допомогу від ООН. Сирійські медики, пише газета, вважають, що цей список нібито вказав цілі для російських і сирійських ВПС.

У російському МЗС у відповідь на запитання про ці бомбардування послалися на попередні заяви про те, що ВПС Росії завдають у Сирії точкових ударів по "точно підтверджених цілях".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153689
 
 
 Топ коментарі
 
не может быть! кто раша??? та вышо...вывсеврете!!! ихтамнебыло!!!
(от рукож*пые п*длы!!!)
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И не смотря на ето ПАСЕ проголосовало за возвращение росийских нацистов в свою организацию.
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А Макрон ещё добавил что орки самые гуманные европейские и Трамп хвалил мордор не раз
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А к СПОНОРАМ КРЕМЛЕВСКО-ФАШИСТКИХ ТЕРРОРИСТОВ ВОПРОСОВ НЕТ???!!
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не может быть! кто раша??? та вышо...вывсеврете!!! ихтамнебыло!!!
(от рукож*пые п*длы!!!)
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Почему же "рукож*пые"? Вы всерьез допускаете, что это была ошибка???
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При всей моей антипатии к сколенвставандии, здесь я, как еврей, не могу осуждать йухла. Это как сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время, так и рашка может что-то сделать хорошее, хоть и помимо своей воли. В данном случае, уменьшение численности муслимского скама любыми способами можно онли приветствовать.

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Проходят века, а орда так и осталась в каменном веке: злая, нерзкая и безчеловечная.
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В данном случае, когда московитская орда и муслимская орда геноцидят друг друга, их бесчеловечность нам только на руку.
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Как переводится слово Москва? Во многих европейских языках это название созвучно слову мечеть.
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Раша разбомбила Донбасс , захватила Крым . Почему эти территории не были в списке ООН ?
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потому что гражданская война, что сейчас и пытается подтвердить партия Зебила и их сторонники, мертветчуки...
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Все всё понимают . Нет никакой "гражданской войны" . "Гарантам" в Европе выгодно нам это понятие навязать . Слишком много европейских денег зависло в раше . А тут какая-то Украина . Слава Богу , что у нас нет нефти , как в Ираке или Сирии .
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Это не похоже на больницу, скорее на бункер.
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Больно у тебя фамилия на вафел похожа, не спроста это, кацап))
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Солнце светит и растёт трава,
Но с годами тянет в тайгу.
Всё не так и всё не то,
Когда твоя девушка Шойгу.

(взято из тырнета)
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Тактика Фашистской Росии ето террор и массовые убийства мирных людей дабы прогнуть Запад и склонить к переговорам и сотрудничеству. Вот вам и результат сотрудничества и потакания кремлевским террористам. То же самое было и в Украине и в любой другой стране. Цели росийской авиации всегда были даже не военные обьекты а гражданские. Чем больше росийские войска убьют гражданских, женщин и детей тем быстрее Запад пойдет на переговоры и уступки типо *остановить войну любой ценой*.
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И не смотря на ето ПАСЕ проголосовало за возвращение росийских нацистов в свою организацию.
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Разбомбила в МАЕ, а сейчас только дошло???? Срочно озаботиться!
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Российские ********, гореть тварям в аду. А Трамплин сцыкло, мог бы ипануть по вате, а дальнейший вывод войск можно было бы променять на зеркальные действия пораши на Донбассе. Но ни СшА ни ЕС не выгоден мир на Донбассе,ибо рашка там теряет силы и средства.
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И ЕС и США просто сцат трогать паРашу!
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Печально что Запад стеснительно отвернулся чтобы не смотреть как убивают детей. Зато Запад во все горло визжит что в Украине запрещают гаварить па рюзги и запрещают гомикам трахаться на центральных улицах Киева.
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Так я давно об этом говорю.
На такие вещи они стыдливо закрывают глаза за то прививают на европкйские ценности.
Животных в цирке нельзя использовать это не гуманно.
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Потому что эти дети потом вырастут, приедут в города Запада же и в лучшем случае будут сидеть пожизненно на социалке, параллельно занимаясь криминалом мелким и не очень, а в худшем угонят грузовик и проедут на нём через толпу людей. Вполне понятно, что запад может лицемерно повозмущаться, чтобы лишний раз пнуть кацапстан (что он и делает), но всерьёз заниматься спасением своей будущей головной боли он, конечно же, не будет. Западнохристианская система ценностей отличается прагматизмом.
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Зачем ты ставишь телегу впереди лошади?
Этим детям не надо бы было ехать в города Запада если бы их города не были разрушены.
Посмотри какими были Сирийские города?
Это грандиозное преступление против всего человечества когда то жившего и тех кто еще не родился и будет жить в будущем.
Это уничтожение памятников древнейшей культуры.
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Как известно, жиды распяли Хреста, надо бы было их напалмом, да и сейчас не поздно
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Кто с Вовой Пукиным поручкается-тот закантачен!
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Мені один зебіл заявив що Кремль ніколи не допустить антиконституційного перевороту в Україні. Всім хто сподівається на те що кацапи не дадуть злим націоналістам скривдити їхнього Вовочку- читати тему уважно.
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кацахол, здрисни звідси. Твої глюки нікому не цікаві.
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Вы всё врёте-ихтамнет,а координаты из интернета прилетели и больницы сами рухнули.
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Обычное лицо русского фашизма.
Мир безучастно смотрит, как русские зверьки сеют смерть в Сирии и Украине.
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С Ху*лом надо "договариваться посередине".
Тогда оно будет за 12 часов бомбить не 4 больницы, а 2.
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А чого сирійці не куплять системи ппо в воєнторзі. Чо амери і європа сцякають... інакше такі вбивства з літаків триватимуть вічно.
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Чого? Тому що президент Америки таке ж *****, як и його товарищ, а за Європу я краще промовчу...
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Трамп: "Это не Путин. Я ему верю. Это все Порошенко и Байден".
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Голос за кадром: - "до сих пор не было доказательств как русские бомбят госпитали, до сегодняшнего дня..." и кадры съемки на очень хорошую камеру как разносят госпиталь... Причем голос утверждает что при этом был ранен один человек... потому что госпиталь находился под землей. Судя по видео там вообще никто не должен был выжить.
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кацапо-фашисты понимают только силу
на все договора им срать
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ну вот, еще на одно слушанье в Гаагском суде поднасобрали материал... на расии должны радоваться, что скоро их педофил ********* путенин будет сидеть в тюремной робе...
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Братский народ зебилов он такой. Меня эта новость не удивляет
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Ніяких розмов з міжнародним злочінцем проти людяності, тількі в Гаазі і щоб, тількі спец. прокурори задавали йому питання.
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Первая реакция среднего россиянина на эту новость будет: "Это не мы!", но если всё таки припереть его к стенке доказательствами, то увидим наглую ухмылку: "Ну и чё?".
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