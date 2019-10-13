 Росія розбомбила лікарні в Сирії, - The New York Times. ВIДЕО

Докази того, що росіяни прицільно бомбили сирійські лікарні, зібрали журналісти The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Вони проаналізували записи про вильоти російської авіації, аудіозаписи переговорів пілотів із командуванням, відео ударів і провели інтерв'ю зі співробітниками лікарень. Співставивши дані з цих джерел, журналісти змогли відтворити повну картину бомбардування лікарень росіянами.
Атаки, як стверджує газета, було здійснено на північному заході Сирії упродовж 12 годин 5-6 травня під час придушення осередків опору урядовим військам.
У серпні розслідування атак розпочала Організа́ція Об'єднаних Націй. Як стверджує NYT, одна з цілей - з'ясувати, чому бомбардуванню піддалися лікарні, які було внесено до списку установ, які отримують допомогу від ООН. Сирійські медики, пише газета, вважають, що цей список нібито вказав цілі для російських і сирійських ВПС.
У російському МЗС у відповідь на запитання про ці бомбардування послалися на попередні заяви про те, що ВПС Росії завдають у Сирії точкових ударів по "точно підтверджених цілях".
Это разве в первый раз.
(от рукож*пые п*длы!!!)
Но с годами тянет в тайгу.
Всё не так и всё не то,
Когда твоя девушка Шойгу.
(взято из тырнета)
На такие вещи они стыдливо закрывают глаза за то прививают на европкйские ценности.
Животных в цирке нельзя использовать это не гуманно.
Этим детям не надо бы было ехать в города Запада если бы их города не были разрушены.
Посмотри какими были Сирийские города?
Это грандиозное преступление против всего человечества когда то жившего и тех кто еще не родился и будет жить в будущем.
Это уничтожение памятников древнейшей культуры.
Мир безучастно смотрит, как русские зверьки сеют смерть в Сирии и Украине.
Тогда оно будет за 12 часов бомбить не 4 больницы, а 2.
на все договора им срать