 Документальний фільм "Тато" про дочку загиблого на Донбасі воїна покажуть сьогодні в Києві

Про це повідомляє у фейсбуці куратор проекту "Новий Донбас" Лариса Артюгіна, передає Цензор.НЕТ.

"У залі будуть захисники і захисниці України, рідні та друзі живих захисників і "вічно живих". Ви зможете особисто висловити їм подяку і підтримку, яких вони дуже потребують!" - написала вона.

За словами Артюгіної, також відбудеться автограф-сесія захисника України, добровольця батальйону "Донбас" Піаніста, автора роману "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас", студента 3-го курсу Глієра, Ігоря Михайлишина.

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