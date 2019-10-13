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 Документальний фільм "Тато" про дочку загиблого на Донбасі воїна покажуть сьогодні в Києві

Сьогодні о 14:30 у столичному кінотеатрі "Київська Русь" відбудеться показ документальної стрічки "Тато" про дочку загиблого на війні з РФ українського бійця.

Про це повідомляє у фейсбуці куратор проекту "Новий Донбас" Лариса Артюгіна, передає Цензор.НЕТ.

Документальний фільм Тато про дочку загиблого на Донбасі воїна покажуть сьогодні в Києві 01

"У залі будуть захисники і захисниці України, рідні та друзі живих захисників і "вічно живих". Ви зможете особисто висловити їм подяку і підтримку, яких вони дуже потребують!" - написала вона.

За словами Артюгіної, також відбудеться автограф-сесія захисника України, добровольця батальйону "Донбас" Піаніста, автора роману "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас", студента 3-го курсу Глієра, Ігоря Михайлишина.

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Документальний фільм Тато про дочку загиблого на Донбасі воїна покажуть сьогодні в Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153686
 
 
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Я склоняю і на коліна стаю навколишки ..але набридло цей вічний плачь ..ще ющенко почав ..хвати вже займіться економікою і якщо не можете то дійсно копайте вал а ні лунають зондер командер ще пенсії їм платити
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Вічна Пам'ять і Шана загиблим за незалежність України воїнам
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