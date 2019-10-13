 "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський

Про це пише в колонці для "Радіо Свобода" російський опозиційний політичний експерт Андрій Піонтковський, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, в Україні існують лише 2 партії: партія опору агресії і партія капітуляції. "Викриваючи попередню владу як "партію війни", капітулянти представили світовій спільноті саму українську державу як "партію війни" і тим самим зняли з Путіна відповідальність за агресію", - наголошує політолог.
Піонтковський вважає, що під час зустрічі в "нормандські форматі" проти України будуть 3 світові лідери.
"Зеленському приготована там партнерами по зустрічі незавидна роль українського експерта на російському телебаченні. Щоб отримати цей сумнівний ангажемент для свого президента, Україні довелося підписати нав'язану в ультимативному порядку "формулу Штайнмаєра", - пише він.
"Після провалу" проєкту Новоросії "Кремль обрав витонченіший сценарій підпорядкування сусідньої держави: вштовхування ракової пухлини контрольованих сепаратистами з допомогою Кремля територій (нічого в ній не змінюючи) в політичне тіло України", - стверджує експерт.
На його думку, ключовим елементом втілення мають стати "вибори" на території, яку Україна не контролює.
"У 1946-1948 роках у державах Центральної Європи, окупованих або тих, що перебували під контролем СРСР, радянські спецслужби провели "вибори", унаслідок яких народи цих країн наступні пів століття перебували в таборі. Соціалістичному. Наглядачами в ньому було призначено "на виборах" місцевих агентів Кремля", - нагадує Піонтковський.
Як альтернативу такому розвитку подій експерт називає створення на лінії зіткнення демілітаризованої зони з міжнародними спостерігачами.
"Мир, якого вимагає народ країни, який втомився від війни, - це перемир'я на лінії розмежування сторін. Там майже щодня гинуть люди. Викривачі "партії війни" запевняли своїх виборців, що для цього нам треба просто перестати стріляти. Вони спробували і вже не повторюють цієї нісенітниці", - додає Піонтковський.
"Справжня, а не міфічна партія війни розташована в Москві", - підсумував він.
розведення військ;
ухвалення Верховною радою закону про амністію бойовиків;
проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Википедия
где здесь выборы по укрзаконам
на Нашей оккупированной территории собираются проводить выборы
Предатель зе и его надстмотрщик по распродаже украины от коломойского похтан под видом незрады проталкивают капитуляцию, обставляя все для украины так, чтобы никто не заметил зрады и требует таких условий у путла. А ко требует у путла ярды долларов за здачу украины. Вся операция коломойского по имитации запросов общества по поводу всех новых в политике протолкнул зе с куратором похтаном, мол пол года поработаешь и все больше не надо. Полгода выходит и по задумке коломойского зе уже все сделал для поднятия рейтинга для того чтобы на высоком рейтинге проскочить с распродажей украины земель и предприятий, что не делали 5 президентов, но коломойский решил всех жестко обмануть - ну так работает мозх каломойши- он же лучший имитатор современности всего мира.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.
Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.
......
Турбомен!
Сколько людей убили, скольких выжили, и, когда остались только все свои,
среди них теперь проводить "выборы" ?
Потому что слово "выбоы" придаёт происходящему вид законности, как и "референдум" ?
А лет 20 подождать не хотите (после перекрытия границы Украина-Московия) ?
Конфуци
Пусть это не формула это письмо.
И что там?
А то потом будешь жаловаться на агрессивность порохоботов.
Потому что я могу разговаривать по разному.
Могу корректно а могу в вашей манере поощряемой цензором.
Главное что бы ты потом не строил из себя жертву....
Сами то вы мнения по существу не имеете?
Поэтому не один из зеботов ничего толком и сказать не может...
Может от нас что то скрывают?
Что бы не было таких вопросов как у тебя что оно поддельное существует АП которая и должна была его распространить.
От нас же ничего не скрывают?
Правильно?
Пример : Люди тут зрада , сами читайте ……. И всё, все вопросы сняты.
Решил по-майданить?
...
О чем там?
А то зеботы на гавно исходят когда спрашиваешь.
Может быть вы расскажете?
Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается"
- Станислав Белковский
"...Endless Wars/ бесконечные войны - замороженные конфликты, на которых паразитирует мировая бюрократия.
Например, Кипр. Ведь давно можно было решить проблему Кипра. Ясно, что объединить Южный Кипр, то есть греческий Кипр (основную Республику Кипр, которая является официальным членом Евросоюза), и турецкий Кипр, который как бы «серая зона», нельзя. Ну, нельзя, потому что нельзя никогда. Это результат войны 1974 года, и мира между греками и турками быть не может.
Кроме того, турки отказываются вступать в альянс с Южным Кипром, Республикой Кипр, потому что если греческие деньги хлынут на Северный Кипр, то вся турецкая собственность будет поглощена этими деньгами. Ибо Кипр очень богат. При этом надо понимать, что все лучшие пляжи и курортные места острова Кипр находятся на Северном Кипре. Вот нет лучшего места, чем Фамагуста, находящаяся на Северном Кипре. Сейчас она закрыта и там ничего не происходит. Это просто абсолютно оставленное, покинутое место. По-английски это называется devastated. Дерения, которая является официальной столицей Северного Кипра, тоже полностью покинута.
Но всё равно ничего сделать нельзя. Нельзя примирить эту ситуацию. Поэтому единственный сценарий примирения, единственный сценарий окончания бесконечной войны, о чём, собственно, и говорит Дональд Джонович Трамп, состоит в том, чтобы передать Южному Кипру Фамагусту и взлётно-посадочную полосу аэропорта в Никосии, столице Кипра. После чего признать Северный Кипр территорией Турции или, по крайней мере, независимым государством. Это решение вопроса.
Возможный пакт, который планирует Россия с Западом (вернее, Запад планирует с Россией) и модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, состоит в том, чтобы урегулировать замороженные конфликты в постсоветском пространстве.
Конфликт в Приднестровье регулируется достаточно просто - путём передачи Приднестровской Молдавской Республики (при сохранении определённой автономии) Республике Молдова. И уже заявлено. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, когда приезжал в Кишинёв, заявил, что Россия будет выводить войска из Приднестровья и утилизировать боеприпасы на станции Колбасная. А это были ключевые вопросы, которые обсуждались ещё на саммите ОБСЕ в 1999 году Борисом Ельциным, когда он обещал это сделать. Но потом это всё зависло, и Россия никак не подтверждала, что она собирается это сделать. И вот сейчас, спустя 20 лет, она собирается это сделать.
Также передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. В обмен на что президент Украины Владимир Александрович Зеленский согласился поддержать так называемую «формулу Штайнмайера», что является чистой формальностью.
Поэтому все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований (Державне бюро розслідувань) Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово. Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается.
Потому что никакой сдачи национальных интересов нет. Речь идёт о возвращении отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Возвращение Крыма в состав Украины невозможно - мы должны это признать. Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас я сказал крамольную мысль с точки зрения украинского законодательства, и мне могут снова, 3-й раз за этот год запретить въезд в Украину."
Полностью
https://echo.msk.ru/guests/8025/
1993 год. Россия дала гарантии безопасности, если Грузия выведет свои
войска из Сухуми. Когда последний грузинский танк уехал, началась бойня.
Коренное население города - грузины были растерзаны. Кремль поспешил
заявить, что он здесь ни при чем
А карабахский конфликт это самый первый который они замутили и до сих пор ничего из подписанного не выполнено.
30 лет штанмайеры ссут в глаза.
Я против уступок РФ и отведения войск. Но если партия Коломойского с ЗЕ настаивают на этом, то можно дать им "развести войска" и все украинцы вдруг увидят, что разведение формально вроде свершилось, а бои продолжаются и гибнут наши солдаты.
И тогда ВСЕ украинцы скажут - И ради чего вы нам морочили голову? Мир так и не наступил и обстрелы продолжаются и станет всем ОЧЕВИДНО, что Путин опять надурил Киев. Это обрушит рейтинг ЗЕ.
Ну так дайте же Зеленскому упасть если он так настаивает.