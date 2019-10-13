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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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 "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський

Вибори на території, яку контролює Росія, будуть схожі на вибори 1946-1948 рроків у країнах Центральної Європи, які перебували під контролем СРСР. Наступні пів століття народи цих країн унаслідок "виборів" перебували в соціалістичному таборі.

Про це пише в колонці для "Радіо Свобода" російський опозиційний політичний експерт Андрій Піонтковський, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, в Україні існують лише 2 партії: партія опору агресії і партія капітуляції. "Викриваючи попередню владу як "партію війни", капітулянти представили світовій спільноті саму українську державу як "партію війни" і тим самим зняли з Путіна відповідальність за агресію", - наголошує політолог.

Піонтковський вважає, що під час зустрічі в "нормандські форматі" проти України будуть 3 світові лідери.

"Зеленському приготована ​​там партнерами по зустрічі незавидна роль українського експерта на російському телебаченні. Щоб отримати цей сумнівний ангажемент для свого президента, Україні довелося підписати нав'язану в ультимативному порядку "формулу Штайнмаєра", - пише він.

Читайте також: На реалізацію "формули Штайнмаєра" потрібні роки, - колишній представник України в ТКГ Марчук

"Після провалу" проєкту Новоросії "Кремль обрав витонченіший сценарій підпорядкування сусідньої держави: вштовхування ракової пухлини контрольованих сепаратистами з допомогою Кремля територій (нічого в ній не змінюючи) в політичне тіло України", - стверджує експерт.

На його думку, ключовим елементом втілення мають стати "вибори" на території, яку Україна не контролює.

"У 1946-1948 роках у державах Центральної Європи, окупованих або тих, що перебували під контролем СРСР, радянські спецслужби провели "вибори", унаслідок яких народи цих країн наступні пів століття перебували в таборі. Соціалістичному. Наглядачами в ньому було призначено "на виборах" місцевих агентів Кремля", - нагадує Піонтковський.

Читайте також: Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС

Як альтернативу такому розвитку подій експерт називає створення на лінії зіткнення демілітаризованої зони з міжнародними спостерігачами.

"Мир, якого вимагає народ країни, який втомився від війни, - це перемир'я на лінії розмежування сторін. Там майже щодня гинуть люди. Викривачі "партії війни" запевняли своїх виборців, що для цього нам треба просто перестати стріляти. Вони спробували і вже не повторюють цієї нісенітниці", - додає Піонтковський.

"Справжня, а не міфічна партія війни розташована в Москві", - підсумував він.

Дивіться також: "Окуповані території Донбасу мають отримати більше повноважень, щоби що? Ще більше воювати і вбивати?" - Безсмертний. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153685
 
   
 Топ коментарі
 
"Злочинный барига Порошенко сделал вам безвиз с Европой. А солнцеликий бубочка Зеленский сделает вам безвиз с Лугандоном" (стырено из интернетов)..
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Одно мурло легализовало по сути дела клоаку ОРДЛО, а теперь воду колотит само и с помощью всяких "экспертов".
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Одне мурло підписало а інше пробує втілити в життя. Обоє " рябоє"...
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Этот тип разосрался со всеми российскими политиками включая оппозицию и свалил из России под уголовным делом об экстремизме и антисемитизме. Эксперт куев.
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козломордый,ты **@нулся здесь эту дичь втуливать,эксперт некуев
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Порохоботы постоянно подтверждают, что у порошенко нет поддержки у населения, только матюкающееся подзаборное дно, которое без мата и ненависти два слова связать может.
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Козломордый, ты же опарыш, о чем с тобой говорить, если у тебя с двух сторон жопа?
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Теперь в США его ОДИН раз посадт и очень на долго.
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Скоріше ти на пляшку сядеш ніж його посадять.
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А чому не сам Додон його звинуватив?
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що кацапам, що зєлєбобам поперек горла стоїть Порошенко. Чому так?
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и наживался на крови))зеопарыши неисправимы
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Д-дебилоид, и это не лечится, не переводи зря, деньги и время
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Все эти аналитики, особенно с паРаши, путают круглое с горячим. Они не знают, что в этой формуле, по крайней мере в нашем варианте, есть одна очень важная переменная - выборы по Укринским законам.
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припинення вогню;
розведення військ;
ухвалення Верховною радою закону про амністію бойовиків;
проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ. Википедия
где здесь выборы по укрзаконам
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ну и где там выборы на территории врага?
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Украина не ведет боевых действий на территории врага,
на Нашей оккупированной территории собираются проводить выборы
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ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.

Предатель зе и его надстмотрщик по распродаже украины от коломойского похтан под видом незрады проталкивают капитуляцию, обставляя все для украины так, чтобы никто не заметил зрады и требует таких условий у путла. А ко требует у путла ярды долларов за здачу украины. Вся операция коломойского по имитации запросов общества по поводу всех новых в политике протолкнул зе с куратором похтаном, мол пол года поработаешь и все больше не надо. Полгода выходит и по задумке коломойского зе уже все сделал для поднятия рейтинга для того чтобы на высоком рейтинге проскочить с распродажей украины земель и предприятий, что не делали 5 президентов, но коломойский решил всех жестко обмануть - ну так работает мозх каломойши- он же лучший имитатор современности всего мира.
Даже из германии он бы оставил одни обуглиши от своих имитаций.
Потому этот фейкопомет "слуга народа" нужно валить и чем быстрее тум лучше. Все кто будет сотрудничать с нелегитимной хунтой коломойского в распродаже земель и предприятий на госкарманы коломойского есть преступники и должны будут погребены вместе с этим остапом бендером коломойским.
по итогам коксовой конференции, где зе после перерывов чесал нос от действия кокса продукт может обходиться без коломойши и его надсмотрщика за зелепугой похтана, зе должнен на конкурсной основе выбрать нового главу ап и отдать приказ к ползучему наступлению. Если тварь с капитуляцией официально без перевербованной украинской прокладки заведет реальных чекистов и ватных палачей в украину, то он должен быть уже в ростове уже вчера.
Армия держит восток пока расстрелянных зе и похтана будут хоронить. Добробаты с джавелинами держат рашистов и их гибридов со стороны ватного лукашенка, крыма и приднестровья. Чтобы не заехали агенты и не кричали "путенвведивойска".Пока предателей не заменит порошенко как главнокомандующий.Коломойский тоже должен быть гдето рядом с зе и бо.Нужно сделать возвращение власти порошенко максимально быстро до одного дня, чтобы путло с чекистами не успели разчехнится,все их информгонцы должны быть деинформированы наоборот-это работа грыцака.
ПОХТАН ДОЛЖЕН СТОХН\/ТЬ.
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Обстрелов стало больше, но в ОРДЛО сигнализируют, что готовы к разведению - ОБСЕ

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.
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прекращение огня должно быть в местах разведения.
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Пусть померяются ростом (без ботинок на каблуках) - босиком.
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не раскачивай лодку, пропагандист сайтов ДНР и РФ.Сам же пугал многократно :*...а то фуйло нападе * 21.03.2019 11:35

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теперь столько же отсидит, если не больше.
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Та оно малость дЭбильное, копирастит с методички не читая
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приехал городской чел в село за колхоз агитировать два часа распинался с трибуны , а никто не записывается. он к местному - что делать ? тот вышел и говорит " все знают что баба Домна своей внучке на её свадьбе сказала ?" и все сельчане поголовно записались. городской к местному - " а что там было ?" местный -" когда внучка выходила замуж то спросила у бабы как ей в кровать ложиться раздетой или одетой ? а та ответила - как не ложись, всё равно вы...бут !"
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Какие ещё выіборы - среди кого ?
Сколько людей убили, скольких выжили, и, когда остались только все свои,
среди них теперь проводить "выборы" ?
Потому что слово "выбоы" придаёт происходящему вид законности, как и "референдум" ?
А лет 20 подождать не хотите (после перекрытия границы Украина-Московия) ?
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Очередная зрада от Паниковского ….. Все ссылаются на формулу какого то немца и волают про зраду всего и вся . Почему конкретно каждый выступающий не ссылается на конкретный пункт этой самой формулы ? Такое впечатление что только Паниковские и иже с ними её читали , а потом решили свои выводы обществу предоставить. Где эта самая формула, где полный текст что бы каждый мог её сам почитать ? Нет ? Тогда сидите и не #издите .
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"Очень турдно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (с)
Конфуци
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А что подписал Кучма?
Пусть это не формула это письмо.
И что там?
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тебе барану 14 часов Зеля вдалбивал в башку, ты так и не понял?
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Ты не хами быдло.
А то потом будешь жаловаться на агрессивность порохоботов.
Потому что я могу разговаривать по разному.
Могу корректно а могу в вашей манере поощряемой цензором.
Главное что бы ты потом не строил из себя жертву....
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я не Кучма что бы ответить на этот вопрос. Но и Паниковского там рядом не стояло что бы утверждать то, что он преподносит как зраду.
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Зачем рядом стоять если есть текст письма?
Сами то вы мнения по существу не имеете?
Поэтому не один из зеботов ничего толком и сказать не может...
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где полный текст оригинального письма, что подписал Кучма ? Давай начинай скринами забрасывать … ты же умный порохобот, толк в письмах сечёшь .
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Что АП не выложила текст письма?
Может от нас что то скрывают?
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может и так ….. у тебя другая инфа ? Только я привык утверждать то, где сам принимал участие и видел всё своими глазами . А если наоборот, то так и говорю …. что со слов того то и того то, а вы услышанное мной принимайте всё на свое усмотрение . Так понятно ?
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Я читал скрины и думал это и есть текст письма.
Что бы не было таких вопросов как у тебя что оно поддельное существует АП которая и должна была его распространить.
От нас же ничего не скрывают?
Правильно?
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я не знаю, скрывают или нет . Но мне интерес был в другом, почему все говорят о неком эфемерном и не ссылаются конкретно на какой либо из пунктов этой самой формулы или письма .
Пример : Люди тут зрада , сами читайте ……. И всё, все вопросы сняты.
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Це робот пітро-запрограмований на зраду в нього замість мозгу-вата.
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Человек, который найдет способ, чтоб волки были сыты и овцы целы, войдёт в историю.
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Пете скучно?
Решил по-майданить? "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 958
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Мені вже просто цікаво, а до чого тут Петро, йог вже півроку нема. Що тільки його прихильники вийдуть марш?
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Чому не в лагєрях він такий опозіційний як я .. борт інженер наса це все для потрошенкохороботів
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Афоня, ты таким сразу уродился, или мамка часто пи..ла по голове тяжелым?
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І з цим бидлом нам пропонують жити в одній країні?
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П'ятий президент України, голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення розставленої Кремлем пастки для України на Донбасі. ... Підкреслено, що "Формула Штайнмаєра", в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України.
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ЄС схвалив цю формулу. Навіть НАТО схвалило. Тому решта - йдуть лісом. "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 7614
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"Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию", -Источник: https://censor.net.ua/n3153685
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Понятно, что Зеленский не знает кто такой Пионтковский и его статей конечно не читает. Но хоть Бутусов то читает? Или только Воениздат СССР?
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Але, дурачьё платное, хоть почитайте матчасть кто такой Пионтковский, коммуняка, ненавистник даже Навального и шестерка Каспарова живущая не его деньги. Или вы блин даже говно по приказу порошенко жрать готовы?
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Але, дурачьё платное, хоть почитайте матчасть кто такой Пионтковский, коммуняка, ненавистник даже Навального и шестерка Каспарова.-Радостно гадит раша тудэй на украинцев и друзей Украины./Гениальный шахматист и российский оппозиционер объяснил, почему диктатура Путина опаснее советской. Каспаров посетил Украину и дал оценку действиям президента своего государства. Путина он называл диктатором, маньяком и фюрером.- Путин умрет в Кремле, вопрос только когда - Каспаров. Политика 5 декабря 2014/За месяц до проведения крымского референдума Пионтковский заявил, что «Кремль стремится разделить Украину и аннексировать Крым, а Запад не может сдержать Россию, так как политика президента США Обамы такая же бесхребетная, как и политика Европейского Союза»./ Просто перестать стрелять. Андрей Пионтковский - предупреждая Зеленского.
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Цензор переписує це вже декілька разів,мов порохоботна помийниця.Цікаво за сkільки продав Україну глав.ред,аби розпалювати "Зраду"на листі з підписом Кучми до Сайдика,бо я відпочивав у Трускавці і один пяненький блохер там хвалився,що за одну статтю про львівський мусор йому платили 1700 гривень.
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Так что там за письмо Кучмы Сайдику?
О чем там?
А то зеботы на гавно исходят когда спрашиваешь.
Может быть вы расскажете?
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Твій зебіл часом не поросенко,бо тільки вони разом з опоблоком голосують "ЗА"
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http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/20190904-26-0-4.pdf?fbclid=IwAR3xdDMQIUqjYXeKjYJnJy-FDCgbuvjc1hV55s_5l8u8I76eun16Ck47qn0
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Старая крыса Пионтковский никак не успокоится...
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"Все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово.
Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается"
- Станислав Белковский
"...Endless Wars/ бесконечные войны - замороженные конфликты, на которых паразитирует мировая бюрократия.
Например, Кипр. Ведь давно можно было решить проблему Кипра. Ясно, что объединить Южный Кипр, то есть греческий Кипр (основную Республику Кипр, которая является официальным членом Евросоюза), и турецкий Кипр, который как бы «серая зона», нельзя. Ну, нельзя, потому что нельзя никогда. Это результат войны 1974 года, и мира между греками и турками быть не может.
Кроме того, турки отказываются вступать в альянс с Южным Кипром, Республикой Кипр, потому что если греческие деньги хлынут на Северный Кипр, то вся турецкая собственность будет поглощена этими деньгами. Ибо Кипр очень богат. При этом надо понимать, что все лучшие пляжи и курортные места острова Кипр находятся на Северном Кипре. Вот нет лучшего места, чем Фамагуста, находящаяся на Северном Кипре. Сейчас она закрыта и там ничего не происходит. Это просто абсолютно оставленное, покинутое место. По-английски это называется devastated. Дерения, которая является официальной столицей Северного Кипра, тоже полностью покинута.
Но всё равно ничего сделать нельзя. Нельзя примирить эту ситуацию. Поэтому единственный сценарий примирения, единственный сценарий окончания бесконечной войны, о чём, собственно, и говорит Дональд Джонович Трамп, состоит в том, чтобы передать Южному Кипру Фамагусту и взлётно-посадочную полосу аэропорта в Никосии, столице Кипра. После чего признать Северный Кипр территорией Турции или, по крайней мере, независимым государством. Это решение вопроса.
Возможный пакт, который планирует Россия с Западом (вернее, Запад планирует с Россией) и модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, состоит в том, чтобы урегулировать замороженные конфликты в постсоветском пространстве.
Конфликт в Приднестровье регулируется достаточно просто - путём передачи Приднестровской Молдавской Республики (при сохранении определённой автономии) Республике Молдова. И уже заявлено. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, когда приезжал в Кишинёв, заявил, что Россия будет выводить войска из Приднестровья и утилизировать боеприпасы на станции Колбасная. А это были ключевые вопросы, которые обсуждались ещё на саммите ОБСЕ в 1999 году Борисом Ельциным, когда он обещал это сделать. Но потом это всё зависло, и Россия никак не подтверждала, что она собирается это сделать. И вот сейчас, спустя 20 лет, она собирается это сделать.
Также передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. В обмен на что президент Украины Владимир Александрович Зеленский согласился поддержать так называемую «формулу Штайнмайера», что является чистой формальностью.
Поэтому все эти вопли и истерики по поводу того, что это сдача национальных интересов Украины, связаны только с одним - с желанием Петра Алексеевича Порошенко задержаться в украинской политике перед тем, как Государственное бюро расследований (Державне бюро розслідувань) Украины предъявит ему обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса, что уже полностью готово. Он должен уехать в Испанию, но перед этим надо же как-то выпендриться. Вот он таким образом и выпендривается.
Потому что никакой сдачи национальных интересов нет. Речь идёт о возвращении отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Возвращение Крыма в состав Украины невозможно - мы должны это признать. Я отдаю себе отчёт в том, что сейчас я сказал крамольную мысль с точки зрения украинского законодательства, и мне могут снова, 3-й раз за этот год запретить въезд в Украину."
Полностью
https://echo.msk.ru/guests/8025/
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Федераст, нах ты тут гавно своего полового партнера постишь?
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"Формула Штайнмайера" по грузински.
1993 год. Россия дала гарантии безопасности, если Грузия выведет свои
войска из Сухуми. Когда последний грузинский танк уехал, началась бойня.
Коренное население города - грузины были растерзаны. Кремль поспешил
заявить, что он здесь ни при чем
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Вы будете смеяться но есть формула выведения рашистстких ВФ из Грузии и Молдовы.
А карабахский конфликт это самый первый который они замутили и до сих пор ничего из подписанного не выполнено.
30 лет штанмайеры ссут в глаза.
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пьёнтиковский - ну прямо как кривошипно-шатунный украинский канал ПРЯМИЙ... желчью исходит... лучше бы кровью... да и ПРЯМИЙ - насобирал сброшенных в помойку прогнивших хомо советикус ганапольских и всякую прочую вонь, рассуждающую о новом майдане, плюющую в душу Зеленскому, стараясь найти изъяны... вместо того, чтобы хоть что-то помочь, рассуждают о такой херне, что диву даешься - дохтуры околовсяческих науков (правда, в основном украинских) настолько тупы и такой же тупой вид имеют, что даже за показ этих уродов на прямом анале этот анал надо закрывать... потому что пропагандируют не красоту, а труху древесную...
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Нужен прием АЙКИДО - когда противник напирает на вас, то нужно резко уйти с линии атаки и враг провалиться сам.
Я против уступок РФ и отведения войск. Но если партия Коломойского с ЗЕ настаивают на этом, то можно дать им "развести войска" и все украинцы вдруг увидят, что разведение формально вроде свершилось, а бои продолжаются и гибнут наши солдаты.
И тогда ВСЕ украинцы скажут - И ради чего вы нам морочили голову? Мир так и не наступил и обстрелы продолжаются и станет всем ОЧЕВИДНО, что Путин опять надурил Киев. Это обрушит рейтинг ЗЕ.
Ну так дайте же Зеленскому упасть если он так настаивает.
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Порохоскоты осавели и опсавели полностью. Володя , пора эту мразь выжигать .
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Чмонька, ты готов принять спереди и сзади как твой вазелин? Вижу, жить без трубки уже не можешь)))
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А Піонтковський - це Маяковський, Жванецький, чи стець-опозиціонер, який роками відважно виступав проти підписання у Мінську угоди про встановлення гібридного миру з терористами?
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Кто то на форуме предлагал хорошую формулу мира "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 6981 Обстреляли наши люди ,ВСУ , Украина перекрывает пункты пропусков , пока не наступит тишина , ранили ,убили , Украинского война , перекрывать воду , электричество , газ , на неопределенное время , пока не выдадут виновного "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 6981 Как то так , но для этого нужны яйца у Киевского руководства "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 6981 Ну по крайней мере, можно попробовать , это лучше чем пресловутая формула с отводом войск "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 6981
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Нина ,это конечно можно , если бы речь шла об оплате обычными деньгами , но оплачено человеческими жизнями и кровью Так шо не канает , ВСУ остается там где есть , ну разве что , Параша возвращает Дебальцево "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 8353
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Да с Под)(уйлишком наверное придется прощаться "Формула Штайнмаєра" для України - це формула Сталіна, - Піонтковський - Цензор.НЕТ 1506 Есть большая вероятность , что потянет он Украину в Таежный союз
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