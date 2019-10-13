 Зустріч із Народними героями і сім'ями загиблих Народних героїв України відбудеться сьогодні в Києві

Про це йдеться на сторінці ініціативи у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч розпочнеться о 13:00 у "Мартиролозі загиблих" біля воріт Печерської фортеці XVIII ст. (вул. Лаврська, 24) і продовжиться біля будівлі музею, де буде можливість подивитися новий музейний проєкт "Український Схід" і ознайомитися з виставкою "Україна. Незакінчена війна ..." до 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Після 16:00 у концентному залі музею відбудеться концерт "Свої. Разом" з участю поета Дмитра Лазуткіна, музиканта Бориса Севастьянова (Харків), проекту "Тимчасова назва" Антона Ізмайлова і Володимира Улаховича і музикантів ГО "Музбат".

Також планується чаювання з пиріжками, які печуть співробітники меморіалу.

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