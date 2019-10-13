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 Зустріч із Народними героями і сім'ями загиблих Народних героїв України відбудеться сьогодні в Києві

13 жовтня, в неділю, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться щорічна зустріч із родинами загиблих Народних героїв, Народними героями України та друзями місії.

Про це йдеться на сторінці ініціативи у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч із Народними героями і сімями загиблих Народних героїв України відбудеться сьогодні в Києві 01

Зустріч розпочнеться о 13:00 у "Мартиролозі загиблих" біля воріт Печерської фортеці XVIII ст. (вул. Лаврська, 24) і продовжиться біля будівлі музею, де буде можливість подивитися новий музейний проєкт "Український Схід" і ознайомитися з виставкою "Україна. Незакінчена війна ..." до 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Після 16:00 у концентному залі музею відбудеться концерт "Свої. Разом" з участю поета Дмитра Лазуткіна, музиканта Бориса Севастьянова (Харків), проекту "Тимчасова назва" Антона Ізмайлова і Володимира Улаховича і музикантів ГО "Музбат".

Також планується чаювання з пиріжками, які печуть співробітники меморіалу.

Дивіться також: На похороні комвзводу батальйону 24-ї ОМБр Олександра Бардалима мер міста говорив про "братовбивчу війну" і необхідність "домовлятися". Ветерани та громадськість вимагають вибачень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж.(оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153681
 
   
 Топ коментарі
 
Мы не признаём никаких "выборов" в ОРДЛО. Если Зеленскому это интересно, пусть готовится к особому статусу - кандидату на жильё в Ростове.
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И не признаешь того, что Святой Пэтро Рошенко в своих минских договоряках написал, как и не признаешь закон о "особом статусе Домбаса"(с 2014-го ежегодно продлеваемый БПП-ПЭС) , где прописаны выборы и "наротная милиция Домбаса" из числа орков-наваросав?
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я думаю що Авяккян теж не дурний адже памятає Віталій Захарченко міністра МВС який прешкоджав при владі Януковича не пускав автобуси, погрожував, смс приходило людям, що прийдется відповідати що виходять на мітинг відео тут метро майдан хрещатик перекривав відео пускав де погрожував не віходити на майдан на ТБ-авякян знає, що якщо народ виходить на майдан і хоч одного поліція пальцем тронить мирних людей, буде кінець його карєрі
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Мы не признаём никаких "выборов" в ОРДЛО. Если Зеленскому это интересно, пусть готовится к особому статусу - кандидату на жильё в Ростове.
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И не признаешь того, что Святой Пэтро Рошенко в своих минских договоряках написал, как и не признаешь закон о "особом статусе Домбаса"(с 2014-го ежегодно продлеваемый БПП-ПЭС) , где прописаны выборы и "наротная милиция Домбаса" из числа орков-наваросав?
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Ежегодно продлеваемый - это конечно более зреново, нежели постоянный, как собираются сделать слуги урода, да?

И ещё. А найди ка мне в подписанных борыгой минских где там про отвод ВСУ с позиций?
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О як?!
після розведення сил на трьох визначених ділянках у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській,

Так а що там щебил розводить, якщо борига вме розвів ще в 2016-му? Чи не розвів? А от зебіл в Станиці вже. І в Золотому та Петрівському йому поки що пиндюліна від людей не дозволила це зробити.
Тому, бостууга, вилазь вже з бронепоїзду і вмикай критичне мислення.
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Зебіл, а нині вже війська відвели, що ти від істерики вже твій бойовий диван порвав?
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Відвели. В Станиці ВЖЕ!!!відвели. Вилазь з бронкпоїзду, кажу ж.
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ботяра, там говорится о выводе российских войск из Дебальцево .
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та ему уже в рожу этим макали . но оно кацапьё от методички не может отойти их за нарушения .пригожин анально наказывает . жаловался один на тяжёлую жизнь лахты . что там у них и комната для наказаний есть.
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Ты его читал, бот пригожинский? Он касается выборов лишь судей и прокуроров.А органы правопорядка должны состоять исключительно из граждан Украины(статья 9), а не из РАСЕЙСКИХ лохоВ "ОБСЕ".
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не находиш разницу подписать и реализовать на практике? Петро подписал но не исполняет и ничего Украина не должна никому, так как та же росийская сторона, не выполняет эти соглашения, обстреливает, где в минских между прочим прописано, Дебальцево должно быть отдано под контроль Украины, и что выполнили кацапы? таже россия, сша, и европа подписали будапешсткий договор-они его выполняют включая россию?так чего вы ищите отмазку оправдание что Зе не причем -он как раз рвется реализовать не смотря что европа россия и сша наплевали на более весомый договор(Будапешсткий) не говоря про этц филькину грамоту Минск
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Підбарижники ховають язики в дупу коли їх запитуєш, чому Барига зробив все, щоб добровольці, які врятували країну, ніколи не були визнані учасниками бойових дій.
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Всіх визнають, а "барига" на арго той, що перепродає крадене.
І що перепродавав Порошенко?
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