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Все про:Мінздоров'я (988) звільнення (686) Супрун Уляна (539) Гончарук_Олексій (156)

 Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відповів на пост колишньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про "рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров'я" після того, як Кабінет Міністрів звільнив державного секретаря МОЗ Артема Янчука.

Про це він написав у коментарі під постом Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, у міністра має бути можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір", - зазначив Гончарук.

Він додав, що розкритикована Супрун Інна Солодка призначена держсекретарем МОЗ тимчасово, і на наступному тижні Кабмін оголосить "чесний" конкурс на її посаду.

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Крім того, як зазначив прем'єр, у МОЗ не припиняється "трансформація системи".

"Особисто я підтримую і буду підтримувати багато ініціатив, започаткованих вашою командою. Однак це не означає, що нова команда має утриматися від аналізу їхніх результатів і внесення коректив із метою підвищення ефективності системи", - написав Гончарук.

Також він повідомив, що вивчає ситуацію з "поведінкою окремих нових людей у МОЗ" і незабаром дасть їй оцінку.

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Нагадаємо, Уляна Супрун вчора заявила, що на закритому засіданні уряду міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової.

Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства" і вона тепер не знає, як "цю сумну групу осіб" можна називати "урядом технократів".

Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153680
 
   
 Топ коментарі
 
Украину захватили подонки и дебилы
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ага все верно, выберут на чАстном конкурсе!
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Кстати Зебилы картошка по 20 гривен шо то не слышу воя ? Почему тишина ? Могу себе представить если бы сейчас был Порох шоб творилось😂😂а так тишина шо у вас закончилась эпоха бедности? Или как раз этого вы ждали ?
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ага все верно, выберут на чАстном конкурсе!
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Правильно, конкурс между друзьями, родственниками, сватами, кумовьями, детьми друзей и прочее. Кто больше предложит.
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Трансформацію потрібно проводити відкрито і чистими руками і не забувати про статтю 43 Конституції України. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 993
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Вибачаюся, Артем і народжував замість дружини ? Дєкрєтнік...
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Декретниками стають з різних причин. Не доведи Боже, щось сталося з дружиною, рідних немає і що ... ? Відмовитись від дитини?
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А що заважало йому раніше піти у декрет? А то якось так раптово...
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почитай законодавство хто має на декретну відпустку. А краще вивчи конституцію.
Для ***....тих:
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»[пастор Мартін Німеллер) Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 5994
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Спорная дата...
Но для сарказма подходит на 100%...
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Каломойша вже «незалежного» кандидата на цю посаду знайшов?
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"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.
Источник: https://censor.net.ua/n3153680

В одном вы точно мастера - в отмазках - я не я и хата не моя...
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Если на следующей неделе объявляется конкурс, то какого ляда увольнять человека в субботу ночью? Там вопрос с законностью увольнения, но это пока вынесем за скобки.
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Старая власть ставит палки в колеса новой.
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точно!
а то як же пояснити, що видатний політичний діяч ********** обсирається на кожному кроці?
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Дайте йому 1000 днів. Бубочка лише вчиться!
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Бачили ми ваші "чесні конкурси" з перемогами баканових, шефірів та іже з ними
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От мене мучить одне питання- на керування авто ти повинен пройти медкоміссію! А на керування державою? Трамп проходив медкоміссію? Про Зе я не питаю, він ще перед виборами обісцявся. Так є чи ні закон про здоров'Я президента? Хоча б довідка від нарколога!?
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Страной может управлять даже стряпуха.(С) Нафіга та довідка.
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Президентом повинна бути просто порядна людина! А наркоман він чи ні, чи обісцяний, чи дибіл - це вже не важливо, просто порядна людина! 😂👍
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А укольчики там, пігулки? Не тільки ж порошки?
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Да мы прям устали уже от этих честных конкурсов -зато все поняли, что у зебобы в друзьях собрались только лучшие люди страны)))
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Кстати Зебилы картошка по 20 гривен шо то не слышу воя ? Почему тишина ? Могу себе представить если бы сейчас был Порох шоб творилось😂😂а так тишина шо у вас закончилась эпоха бедности? Или как раз этого вы ждали ?
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Я картошку продаю!
Так что, мне это выгодно! Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 3022
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Селяни хоч в цьому році зароблять. Це по-перше. А по-друге майже у всіх громадян є рідня в селі чи дачі і відповідно є картопля. А ледарів у нас в країні десь 25% ну може 30...
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Ага. Бачив тут одного родича з села. Прикинь, на Інфініті? Я в осад випав! А він такий: "Картофан продав - осьо купив! Ще жінці шубу норкову, дітей в Гарвард відправляю і на Мальдіви під Різдво."

При боризі такого не міг собі дозволити.
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Угу, навесні на цибулі вже розбагатіли.
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Ага, а тружеников 73%, они в основном бухие на лавках валяются.
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Ты как вроде бриллиантами торгуешь и тебе на все похер
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При "барыге Порохе" лук только подорожать подумал - и хайп поднялся. А тут - "ни крику, ни писку..."(с)
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Петра не любили за брехню. Цинічну брехню. І за те що міг зробити для країни і не зробив...
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Причем в мае месяце,когда старый уже закончился и погнил,а новый еще не вырос
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И при этом был неурожай лука, но Порошенко и в этом, и это очевидно, был виноват, но зрада не додумалась...
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А вон оно шо блин как я не учел этот момент так ещё и пенсионеры коммуналку теперь не оплачивают им бесплатно
Шмара зелёная разрешила жить 😂
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Вой подымали дети Авраама и кацапи, чтобы понизить рейтинг Порошенко, сейчас их команда при власти, потому что малороссы повелись на сказки с телевизора и зачем раскачивать лодку, ведь в ней сидит Зедебилоид президент 73%
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Кстати на россии картошка стоит 5 гривен = 14 рублей, жуйте жуйку и не обляпайтесь умелым руководством Зедебилоида, он сейчас думает за что посадить Порошенко и как лучше продать земельку Украины, смотрите продолжение сериала в новом сезоне
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все будет точно по честноку - в шубе и на самокате Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ выберут на честном конкурсе. Трансформация системы продолжается - Цензор.НЕТ 2936
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і часник - по 50.... китайський. Бабки свій дорожче цінують.
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Китайці його вимочують в якійсь гидоті. Щоб був білий і мав товарний вигляд.
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На власні очі бачив як бабка в маркеті купуваьа часник а потім продавала як свій... таке собі старе брехло чи то суперпідприємець.
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довольно распространённое явление в АТБ покупают через дорогу на рынок и продают . картошку тоже
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За трансформацию системы мы в курсе. Вот уже и Хорошковский вернулся. Надр полагать, что скоро Микила Азиров заявится, а за ним и легитимный страусовод из Енакиево.
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Студия Запад | Безсмертный: Кремль разжигает противостояние в стране.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wUwhySOTvaU
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С таким дебильным лицом, как у Гончарука, только на честной основе и осталось выбирать. Сначала суд восстановит в должности предыдущего госсекретаря МОЗ Янчука, за незаконное увольнение, с бюджета Украины выплатя моральный ущерб и и.д. читай законы херов... руководитель
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Следует ожидать появления очередной одиозной фигуры. Ложь и манипуляции фирменный стиль работы "новой команды".
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Чесний конкурс на посаду секретаря МОЗ виграє той кандидат, хто покаже членам комісії серіал «Слуга палати».
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При чому покаже, зігравши його на роялі.
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Мендель ви вже вибрали, на "чесному конкурсі". Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 3668
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Вы уже провели "честный конкурс" на должность директора ДБР, выбрав одиозного персонажа р.трубу, друга портнова и богдана, прокурора времен яноковича, фабрикующего уголовные дела против активистов евромайдана.
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Протрезвись, трубу назначал еще прости господи порошенко.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
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Собираются наказывать того, кто нагло нарушая законы Украины, держал Супрун столько лет на должности и. о. министра? Или своих не наказывают?
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А тобі чим Супрун завинила? Ти ж ніби то не лобіст наркодилерів , протерміновані та фальсифіковани вакцини для дітей не продавав втридорога ... 😕
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В Британії фсб засосувало газ новічок, в Україні газ дурачок.
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Вони його застосували ще в 2014 ... Зараз газ вже розвіявся і під його дією знаходяться не більше 8% населення України.
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У Нацбанку глузливо відреагували на план Кабміну щодо зростання економіки Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває - Цензор.НЕТ 5463

2019-10-11 1

Для прискорення зростання економіки України до 7% в рік, як це запланували в Кабміні, потрібно кожен рік збільшувати інвестиції на 20%. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.
"Що потрібно зробити, щоб забезпечити зростання на 7% в рік? За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, на сьогоднішній день в Україні відношення інвестицій до ВВП становить 17-18%, а в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% - досягає 25-30%. "тобто, темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% в рік. А для цього потрібні структурні реформи", - підкреслили в НБУ.

Крім того, центробанк повідомляє, що завдяки зміцненню гривні до кінця року держборг України буде нижче 55% ВВП.
Наголошується, що міцна гривня частково знижує доходи бюджету. "Але, в той же час, уявіть собі інвестора, який дивиться на країну з держборгом до ВВП 60%, і інвестора, який дивиться на країну з держборгом менше 50%. І як це транслюється в його очікування процентної ставки за запозиченнями цієї країни", - зазначив Сологуб.
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Дохтор смерть не може успокоїтись, що її від кормушкі відірвали ... Мабудь прийдеться їй повертатись у США і знов працювати санітаркою за $5 на годину, бо ще трохи й всю соєву еліту побачимо за гратами .
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Ви патологічні брехуни , як і вся зе- команда , тільки трипанація поможе
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У хіпі-міністра із приставкою "екс - в.о." ломка по золотим дням, коли сиділа в теплому кріслі? Що, рідні асашаї назад не беруть? Як, омеризі не потрібні потужні рИформатори? Чи волого-мантульна рентгенлаборант строчить постики у мордокнизі, сидячи у штаб-квартирі ВООЗ?
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На сколько помню трудовой кодекс - уволить человека в декретном юридически не возможно.
100% выиграет суд и восстановится.
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Їх , як тільки ловлять на брехні , так зразу заяви про чесні конкурси .патологічні комбінатори. Остап Бендер- відпочиває
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У цього Альоші прості рішення .60 мільярдів податків на рік зникне з тютюновими компаніями ? Фігня ! А давайте проведем вікторину !
"Беріть участь у вікторині та отримайте шанс потрапити на круту гру!
Умови прості. 👉Дати відповідь на запитання:
Хто є лідером за всю історію футбольних змагань між національними збірними України та Португалії?
І ще, підписатися на мою сторінку у Фейсбуці Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України "
https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/vb.103967017649885/416107855760685/?type=2&theater
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