 Гончарук - Супрун: Нового секретаря МОЗ виберуть на чесному конкурсі. Трансформація системи триває

Про це він написав у коментарі під постом Супрун, передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, у міністра має бути можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір", - зазначив Гончарук.
Він додав, що розкритикована Супрун Інна Солодка призначена держсекретарем МОЗ тимчасово, і на наступному тижні Кабмін оголосить "чесний" конкурс на її посаду.
Крім того, як зазначив прем'єр, у МОЗ не припиняється "трансформація системи".
"Особисто я підтримую і буду підтримувати багато ініціатив, започаткованих вашою командою. Однак це не означає, що нова команда має утриматися від аналізу їхніх результатів і внесення коректив із метою підвищення ефективності системи", - написав Гончарук.
Також він повідомив, що вивчає ситуацію з "поведінкою окремих нових людей у МОЗ" і незабаром дасть їй оцінку.
Нагадаємо, Уляна Супрун вчора заявила, що на закритому засіданні уряду міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової.
Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства" і вона тепер не знає, як "цю сумну групу осіб" можна називати "урядом технократів".
Для ***....тих:
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»[пастор Мартін Німеллер)
Но для сарказма подходит на 100%...
Собачье сердце - Шариков о ПРАВАХ, - киноцитаты
Источник: https://censor.net.ua/n3153680
В одном вы точно мастера - в отмазках - я не я и хата не моя...
а то як же пояснити, що видатний політичний діяч ********** обсирається на кожному кроці?
Так что, мне это выгодно!
При боризі такого не міг собі дозволити.
Шмара зелёная разрешила жить 😂
Мы к Вам, профессор..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wUwhySOTvaU
Історія продовжується
пропав .....
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/11/22/7162968/
2019-10-11 1
Для прискорення зростання економіки України до 7% в рік, як це запланували в Кабміні, потрібно кожен рік збільшувати інвестиції на 20%. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на слова заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.
"Що потрібно зробити, щоб забезпечити зростання на 7% в рік? За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, на сьогоднішній день в Україні відношення інвестицій до ВВП становить 17-18%, а в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% - досягає 25-30%. "тобто, темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% в рік. А для цього потрібні структурні реформи", - підкреслили в НБУ.
Крім того, центробанк повідомляє, що завдяки зміцненню гривні до кінця року держборг України буде нижче 55% ВВП.
Наголошується, що міцна гривня частково знижує доходи бюджету. "Але, в той же час, уявіть собі інвестора, який дивиться на країну з держборгом до ВВП 60%, і інвестора, який дивиться на країну з держборгом менше 50%. І як це транслюється в його очікування процентної ставки за запозиченнями цієї країни", - зазначив Сологуб.
100% выиграет суд и восстановится.
"Беріть участь у вікторині та отримайте шанс потрапити на круту гру!
Умови прості. 👉Дати відповідь на запитання:
Хто є лідером за всю історію футбольних змагань між національними збірними України та Португалії?
І ще, підписатися на мою сторінку у Фейсбуці Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України "
https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/vb.103967017649885/416107855760685/?type=2&theater