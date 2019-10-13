EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  9450  155
Все про:Туреччина (928) Поклонська (109) Бабін (50)

 Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека. ФОТО

Туреччина прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" російських депутатів Наталію Поклонську і Руслана Бальбека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.

"Всі наші турецькі та кримські політики останніх п'яти років сприяли тому, щоб цей чарівний день із фото Бальбека на тлі Ердогана настав. Продовжуємо складати паперові кораблики і ридати над бранцями Кремля, не відволікаємося на навколишню реальність", - зазначив він.

Читайте також: Люди, які вийшли з території посольства Туреччини в Києві, напали на учасників мітингу на підтримку курдів. ВIДЕО

"Дуже цікаво було б почитати заяву Меджлісу щодо цього питання, а ще цікавіше дізнатися про якусь реакцію України на це вищу за рівнем, ніж черговий плач Ярославни, клерка МЗС УРСР", - додав Бабін.

Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека 01
Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека 02

Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153676
 
   
 Топ коментарі
 
Ердоган особисто плюнув в обличчя кримським татарам.
 показати весь коментар
 
Бальбек и Поклонская на фоне Эрдогана? Очень скучно и уныло. Международная политика, кому эта нада. Вот Зеленский на фоне Тома Круза - это другое дело.
 показати весь коментар
 
Не не не, шо вы! Эт усё папередники, начиная с этих - Лыбидь, Кий, Щек, Хорив. А , забыл, Порох же Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека - Цензор.НЕТ 9528
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
пам*ятаєм як ердоган слізно просив у кацапів пробачення за літак
 показати весь коментар
 
 
И начал на лярды баксов закупать рос. вооружение. пригласил Росатом строить у себя АЭС. Про рос. газ и трубопроводы вообще молчу. Ну и навстежь открытые двери для миллионов русских туристов
 показати весь коментар
 
 
Турки як були підерами продажними так і ними залишились!!! Ось і початок формули Штанмаєра...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Один ты Д'Артаньян. За бутылку водяры готов работать и молчать в тряпочку
 показати весь коментар
 
Под новостью с толкотней у пос-ва Турции в Киеве, некоторые визжали что протестующие против Эрдогана, который вторгся в Сирию - "имеют право".
Ну и вот - Эрдоган тоже "имеет право"(в любой позиции).
Может и специально акция была впрочем, шоб сблизиться с Путиным.
 показати весь коментар
 
От Украины переключили внимание на Сирию, теперь вялая внешняя политика Украины ничего не сможет сделать вообще...
 показати весь коментар
 
 
Закрыть воздушное сообщение с Турцией и перекрыть импорт. Высласть всех дипломатов.
Если хотят с кацапами заработать, значит с украинцами должны потерять
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А в чем это они зарабатывают на Украине («на» в правильном контексте)?
 показати весь коментар
 
 
Ни о чем, ну принял Султан кацапскую делегацию, и что? Не мог же он персональных подсрачников надавать этому поцыку бальбеку и долбонутой на всю голову мироточащей натахе. У турков свое на уме и при всех улыбках фиги держат в карманах.
 показати весь коментар
 
 
Не мешало бы про Северный Кипр напомнить туркам
 показати весь коментар
 
Курди від американців кинулись до росіян. А там вже Ердоган побував.
Треба курдам давати в Україні політичний притулок. Зашугали народ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сотни тысяч курдов довольно комфортно себя чувствуют в Стамбуле и как-то рты не открывают. Народ-то «зашугали», конечно, только вот миллионы сирийских беженцев ни Европе, ни Турции не нужны. Долбаный ЕС даже сам себе помочь не в состоянии. Не доверяют они Эрдогану в создании безопасной зоны? Ну, так взяли бы и помогли, или хотя бы наблюдателей отправили
 показати весь коментар
 
 
Навряд сирійські курди будуть тікати в Стамбул. Постріляють, як зайців. Вже кількість вбитих за ці останні дні йде на сотні.
 показати весь коментар
 
 
Треть населения Турции - курды - их там почти 30 млн
 показати весь коментар
 
 
Та да, давайте всех принимать. У нас же своих переселенцев всем обеспечили.
 показати весь коментар
 
 
У Москві заарештували Дениску Пушиліна.
Як виявилось, цей таємний прихильник Бендери і справжній патріот України, завдав ворогові економічних збитків такого розміру, що їм тепер і санкцій не треба.
Думаю їх економіка вже фактично завалилась, просто вони цього ще не побачили і все це, виключно завдяки простому донбаському хлопчині Пушиліну, яким навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився і навіть хоч в чом-то, почав подражати.Йдеться про гроші, які Пушилін в "ліце" такої собі фіктивної фірми, як ДНР, заборгували "Газпрому" за газ, а це не мало не багато, а 1 млрд. доларів США. Так саме США, а не, як ви могли собі подумати - 1 млрд. доларів ДНР, ага фігушкі вам окупанти падлючі. Бо, якщо вже шкодити то - по крупному, так нас вчили в школі СБУ - казав потім на допитах в застєнках ФСБ Пушилін.

Це вам за Іловайськ! - гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля.
Слава Україні! - почули москвичі, вже його придушений крик із закритого воронка...
Анатолий Кравчук12 жовтня 2019
 показати весь коментар
 
Бородатый фейк недельной давности из фейсбука. Пушилин сейчас выступает в Луганске
 показати весь коментар
 
 
какой на хрен миллиард . уже бы хоть немного головой думали перед тем как бред писать. тем более . что кацапы газ им бесплатно шлют . хотят что бы Украина заплатила за долг дырявых
 показати весь коментар
 
та турки завжди були гнилими ..i не тільки по відношенню до України
 показати весь коментар
 
 
Все це марно, москалі. Ну не буде Ердоган мироточити, як наталку не поставити
 показати весь коментар
 
Украина зря в Крым воду и прочее, ребята всю жизнь не знали, чем заняться,
довоевались, или это Сирко на султана напал от екчего делать ....
 показати весь коментар
 
Про те як Сирію ділить,
Загнати курдів в пляшку,
Европу турком заселить,
Розкаже в ліжку няшка.
 показати весь коментар
 
 
И еще раз о Турции и Эрдогане. Эрдоган маленький Путин без атомной бомбы. Это единственное их различие. Поэтому они "братья по крови". А эфемерные надежды на защиту Турцией украинского Крыма и крымских татар, это только выдавать желаемое за действительное. Эрдогану нужны голоса турецких граждан татарского происхождения. Все. Дальше его болтовни дело не пойдет. Авторитаризм, подавление и прямое уничтожение оппозиции, жажда неограниченной власти, вечной, игра на национализме и победных в развязываемых малых войнах, создание эфемерных псевдо республик в Сев. Кипре и на севере Сирии, неприкрытый шантаж ЕС. Помимо этого отход от НАТО и Европы и игра в "свою " игру. Потому что стране с таким руководителем не место ни там ни там. ( какой это военный союз, если один из членов начинает полномасштабную войну не согласовав это со своими союзниками ( одна США это не все члены НАТО) Покупка у РФ средств ПВО не смотря на протесты союзников и т.д. Заигрывание с Путиным. ( Один раз решился сбить самолет РФ нарушивший их воздушное пространство, а потом пополз в Питер на поклон царю севера) В общем и тут, с этой делегацией тоже самое.Западу нужно понимать , что Турция это не Европа и не ЕС, да уже видимо и не НАТО. ( Эрдоган - Путин - Трамп, вот люди одного образа мысли)
 показати весь коментар
 
 
С политикой Зедебилоида который продаёт земли Украины кацапам - это же не его не его дети гибли и кров проливали за украинскую землю, лет через 10 будем читать Турция приняла делегацию ЛНР и ДНР в составе РФ.
 показати весь коментар
 
 
Не неси чушь, гибли и проливали кровь за украинскую землю Донбасса, а Зеля как раз и хочет её вернуть.
 показати весь коментар
 
 
Примет ещё закон о земле в Украине и скупят землю Украины дети Авраама, а украинцы на этой земле будут батраками, изучай историю и выкладывай свои мысли в предложениях, а не чужую мантру
 показати весь коментар
 
Только в трех странах мира нет рынка земли. Украина в их числе
 показати весь коментар
 
После тога как турки обстреляли американских военных в сирии я уже ничему не удивляюсь в их политике, у Эндогана окончательно поехала крыша.
 показати весь коментар
 
 
А почему молчат крымские татары ? Жо чухают ?
 показати весь коментар
 
 
Да их зебанутые уже и в Украине начинают зажимать...
 показати весь коментар
 
Турки что хотят то и делают, только Украина оглядывается кругом, кто где чего скажет. Кто то завоевывает чужие земли, а кто то отводит войска со своей.
 показати весь коментар
 
 
Стривайте,завтра турки заїпашуть ще один кацапській літак.або корабель.Це ж бабаї,їх неможливо зрозуміти.
 показати весь коментар
 
Потом будут просить прощения и закупят у русских оружия еще на несколько лярдов баксов
 показати весь коментар
 
о це зрада зрадная, все реакционные силы мира ополчились супротив украины, странно тока, шо мид до сих пор не заявил сто протестов в час, а то шо то турки слишком вольготно себя ведут и забили по ходу на все украинские протесты
 показати весь коментар
 
 
Турки ще ті засранці... Вчора друг дав мені протестувати свій телефон "Ксяоми редми ноут 8 про". Що хочу сказати... дешевші телефони знімають однаково... Так що не викидайте дурні гроші. Ось яке в мене відео вийшло. Знімав з машини https://www.youtube.com/watch?v=-Uy3UqKCu1I
Якщо є лишня копійка, то купіть собі краще тур в Єгипет чи ще кудись...
 показати весь коментар
 
Имхо, это не значит ничего. Турки обнимаются и целуются со ВСЕМИ, но гнут свою линию.
Эрдоган врядл ли даже знает кто эта мироточивая кукла среди делегации этих урус кассаблары
 показати весь коментар
 
с поклонской в турции просто и понятно. руцкая наташа приехала ).
 показати весь коментар
 
Для того щоб інші народи поважали, спочатку себе треба навчитись себе поважати. Більшість голосувала "за мир". Отже готуйтесь до принижень. Пльовки від турків - це дрібничка, для вас опущених совків-миролюбців - це божа роса.
 показати весь коментар
 
Меджлис крымско-татарского народа срочно обявил конкурс на лучший перевод на турецкий: «Никогда мы не будем братьями...».
 показати весь коментар
 
А чего удивляться? Есть политика, есть экономика, есть военные интересы, есть планы дальнейшего развития сотрудничества - и что противопоставить, любовь по интересам? Так турки уже кладут на мнение США, а там завязка куда как круче, так не имеет значение, главное собственные нужды - что можно сказать - Эрдоган мужик с яйцами!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору