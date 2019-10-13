 Туреччина прийняла у складі делегації РФ маріонеток Кремля Поклонську і Бальбека. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін.
"Всі наші турецькі та кримські політики останніх п'яти років сприяли тому, щоб цей чарівний день із фото Бальбека на тлі Ердогана настав. Продовжуємо складати паперові кораблики і ридати над бранцями Кремля, не відволікаємося на навколишню реальність", - зазначив він.
"Дуже цікаво було б почитати заяву Меджлісу щодо цього питання, а ще цікавіше дізнатися про якусь реакцію України на це вищу за рівнем, ніж черговий плач Ярославни, клерка МЗС УРСР", - додав Бабін.
Ну и вот - Эрдоган тоже "имеет право"(в любой позиции).
Может и специально акция была впрочем, шоб сблизиться с Путиным.
Если хотят с кацапами заработать, значит с украинцами должны потерять
Треба курдам давати в Україні політичний притулок. Зашугали народ.
Як виявилось, цей таємний прихильник Бендери і справжній патріот України, завдав ворогові економічних збитків такого розміру, що їм тепер і санкцій не треба.
Думаю їх економіка вже фактично завалилась, просто вони цього ще не побачили і все це, виключно завдяки простому донбаському хлопчині Пушиліну, яким навіть бувалий слідчий комітет Росії щиро захопився і навіть хоч в чом-то, почав подражати.Йдеться про гроші, які Пушилін в "ліце" такої собі фіктивної фірми, як ДНР, заборгували "Газпрому" за газ, а це не мало не багато, а 1 млрд. доларів США. Так саме США, а не, як ви могли собі подумати - 1 млрд. доларів ДНР, ага фігушкі вам окупанти падлючі. Бо, якщо вже шкодити то - по крупному, так нас вчили в школі СБУ - казав потім на допитах в застєнках ФСБ Пушилін.
Це вам за Іловайськ! - гучно з явним западенським акцентом викрикнув Пушилін при затриманні його ФСБешніками в Москві, куди він поїхав аби заложити взривчатку під башню Кремля.
Слава Україні! - почули москвичі, вже його придушений крик із закритого воронка...
Анатолий Кравчук12 жовтня 2019
Тебя посодют, а ты не воруй!
довоевались, или это Сирко на султана напал от екчего делать ....
Загнати курдів в пляшку,
Европу турком заселить,
Розкаже в ліжку няшка.
Якщо є лишня копійка, то купіть собі краще тур в Єгипет чи ще кудись...
Эрдоган врядл ли даже знает кто эта мироточивая кукла среди делегации этих урус кассаблары