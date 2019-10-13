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 Противник учора 23 рази порушив перемир'я, поранено бійця, ще одну людину травмовано

За минулу добу російські окупанти 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено українського воїна, ще один зазнав бойової травми.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав легкого поранення, а один - бойової травми", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці в неділю вранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 17 обстрілів. Зокрема, шість разів поблизу Водяного - з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі поблизу Новогнатівки - зі станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу, двічі неподалік від Тарамчука - зі станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Пищевика і Широкиного - зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, неподалік Мар'їнки, Богданівки і Славного - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції українських військових. Зокрема, двічі поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, двічі в районі Золотого - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, поблизу Майорська та Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Упродовж цього періоду унаслідок ворожих обстрілів втрат із нашого боку не було", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріли в районі Новолуганського з міномета калібру 82 мм і автоматичних гранатометів, поблизу Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Противник учора 23 рази порушив перемиря, поранено бійця, ще одну людину травмовано 01
Противник учора 23 рази порушив перемиря, поранено бійця, ще одну людину травмовано 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153673
 
 
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Найшвидшого одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!!!!!
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Противник вчера 23 раза нарушил перемирие: ранен украинский боец, остальные 22 раненных бойца- россияне.
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Ні. Нашим заборонили відповідати, слава Великому ЗЕ.
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Одужання хлопцям..
Завтра буде свято, певно орки теж вітатимуть...
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"Противник"???? Может уже пора переименовать ресурс в ЗЕнзор.нет. То срашистских оккупантов "Противниками" только ЗеЧМО называет.
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Одужання пораненним воїнам України!!! А расіянсько-масковським окупантам скорішої зустрічі у пеклі з кабздоном та іншими виродками!!!!
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