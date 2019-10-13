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Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:Арахамія (68) Формула Штайнмаєра (128)

 Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія

Глава фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмаєра" вийшли з ідеологічних міркувань.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Факт проплати справді є. Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за участь у мітингу", - розповів нардеп.

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Арахамія впевнений, що участь в акціях оплачується лише малій частині людей, реальних протестувальників набагато більше.

"Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, можливо, Петро Олексійович чи хтось іще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153665
 
   
 Топ коментарі
 
А воно справді волонтер? Чи підприємець на волонтерських харчах?
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Люську с апельсинами помним?

Моим знакомым атошникам предлагали по 1 тысяче гривен за митинг против капитуляции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3162
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Ванька, не завидуй, косатая обещала и тебе баблишка подкинуть))
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У овоча був "проплачений" ЄвроМайдан. Мабуть , люди "хотіли" в совок. У зелених "проплачені" мітинги "Ні капітуляції". Мабуть, люди знову таки "хочуть" в совок. У януковича і зеленського все один в оди, і режисер сидить в кремлі. За їх твердженнм, всі протести, проти повернення України до московії- "проплачені"
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Тепер що, чекаємо антимайдан і якогось "Самарагд, Смарагд", дай команду, "Смарагд"
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Так. Навряд чи вони прийдуть з лозунгами "Так капітуляції!", але якусь гидоту зроблять
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Так вони взяли цю тисячу , чи пішли на митинг безкошвтовно ?
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Щас тобі прибіжать і завиють що в окопах 50/50 голосували
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А чего только за Зе или "Пецю"?!Например в первой туре более 800 воинов ООС проголосовали за Бойко!!!!!! Так что 5я пророссийская колона тоже сильна...а так как Арахамия абхаз по национальности и Абхазия сейчас усилено мастурбирует на РФ...то напрашивается мысль,а не засланный он....
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50% атовців голосували за Зєлю(проти Пєці)
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Так ось чим вас заманюють в порохоботи.... Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5544
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Ванька-дурак, это то чего тебе не хватает, не век же тебе на бутылке сидеть, 21-й век на дворе
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Вань, он уже с тобой... Уже почти с полгодика.
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Дружок...)) Насчёт анальных пробок это тебе к твоему *********** ЗЕбуину ЗЕленскому,он тебе как верной шавке выдаст зелёного цвета,чтоб ты наслаждался)))
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Звучить приблизно так : мої знайомі інопланетяни ...
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Так а что ж ты думал,сто ********** сам нюхает??))
Они там на утренних сходках для раздупления по дороге коксу минимум задувают на каждую ноздрю.Так что скорее всего в оригинале оно так и звучало,но решили подкорректировать,чтоб не палить контору)))
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Да за печеньки люди выходят на площадь и протестуют
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Або конкретні прізвища, суми і дати (ти ж захищений всіма), або ти БРЕХЛО, що відмазує ЗЕшмарклю. Між іншим недонесення про злочин - теж злочин
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Так чому цих *злочинців * не відслідковують в інтернеті !?
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Ну вот, теперь все понятно стало.
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Да, все понятно, друзей Арахамии считают продажными людьми. Ну и сам он - скажи кто твой друг и я скажу, кто ты.
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И чего Арахамия против Порошенко гонит? Вот Порошенко наградил волонтера Арахамию орденом "За заслуги" 3 степени. И он принял. Тоже наверно проплаченный?
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Наверное обиделся что только 3й степени!)))Или Зе обещал дать 1й степени!А может как и мулату Беленюку,место в ВР!)))
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Не, мрази вы, при чём шокопарашные, а знаешь почему ?
Потому что поддерживать брехливого ворюгу который посадил 8200 добробатов, прикрыл своим жирным телом свинарчуков от тюряги, платил до 2017 по 8 млн. долл. в год паРаше с помощью рошена, возглавил коррупцию, пытался фальсифицировать выборы могут только МРАЗИ при чём ТУПЫЕ.
Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1365
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Бггг)))) логика где? зебонутые такие... зебанутые
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Наколотые апельсинки и чай с наркотою...😂
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В том что происходит со страной власть не всегда виновата, но всегда виноват народ ибо он основной носитель власти. Если нужен виноватый посмотри в зеркало и улыбнись придурку которого там увидишь.
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Зєля часто «палиться», викриває сам себе, промовляючи різні меседжі. От недавно він нарікав, що складно знайти людей на посаду глав облдержадміністрацій, мовляв, на таку зарплату не погоджуються. А де ж твоя команда, зе? А де ж робота за ідею - заради блага України? На фіга ти йшов у президенти?
А тепер «прем'єр» теж запрошує людей - 7 посад в кабміні вакантні. Знову питання - де команда? Що це за шайка прийшла до керма країни?! Не пригадую, щоб «бариги» так відверто «палились».
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З його слів всі хочуть капітуляції, а против капітуляції навіть за 500 грн не будуть виступати , тільки від тисячі і не меньше !
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По другому быть не могло. Нормальные люди понимают, что зарада это Порошенко, а порохоботы копают в другом месте.
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Игорь Д - это ты сам себя дебилом назвал?
Молодец за самокритичность уважаю!
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Зё власть покатилась в брехню и лож, влияние ***** на зё-команду в действии.
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На таксі Петро не втече-перевірено Майданом.
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Йому ні від кого втікати, бариговігальник мамкин. Перевврено Майданом.
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Пожалуйся Трубе. Он быстро назначит виновных. Он в этом спец!
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Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге Источник: https://censor.net.ua/n3153665
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АраХАМия, поганий сину самки собаки!!! Давай ФАКТИ в студію!!! Хто кому коли і скільки - адрєса, паролі, явкі(С) А без конкретних і підтверджених ФАКТІВ твій висер - ложь, пі3дьож і провокація!!! Ти, скотина безрога, нагло брешеш!!! Ти - лайно Зє!льоне!!!
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арахноїд паскудний!!! от же нехристь неруска!!!! Не може чужинець любити Україну!!! Воно кон'юнктурне падло!!! Волонтьорило, бо то було йому особисто вигідно - бо то в тренді!!! Зараз в тренді Зє!льонка і Зє!льона плєсєнь - тут зараз крутиця бабло і влада - і воно там уже - нос по вєтру!!! арахнід - син арахніда!!!
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Таким образом Арахамия не отрицает сам факт капитуляции, просто доказывает что 5% протестующих против нее выплачивались деньги. Допускаю что и на Майдане такой же процент был не просто так. То уж Бог им судья. Но получается с его слов что КАПИТУЛЯЦИЯ все же как фактор присутствует, для нас это важнее всех прочих издержек .
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А кто платит этой небритой обезьяне чтобы он эту ху@ню озвучивал?
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Хто такий цей ахарамия? Нафіг його слухати! Може хто й давав гроші оплатити дорогу людям. Що це міняє? Це хамія ще не бачив атошніків.
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сучьонок, небрита бібізьяна, безпринципний продажний кон'юнктурщик, безсовісне падло, лайно Зє!льоноє!
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Арахамия, клянётся служить Зеленскому!
Смотрите, пока не удалили!
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg
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я знову ж, в 3020-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, слуги жида!
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Собираю митинг против капитуляции. Плачу миллион за выход. Вы пока собирайтесь, а я сгоняю за баблом.
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Опять бла-бла от зебильной команды!!!
У вас все силовые ведомства на коротком поводке, если есть подобные факты пишите заявления в полицию , но нет же, только голословные заявления кристально чистых особей совершенно не заинтересованных в сливах такого говна богданов, зеленских, арахамий. Хотя зеленый лохторат подобное говно схавает на ура.
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Смотриш свино ТВ?Типо:"Прямой" обнародовал утверждения ветерана АТО Александра Погребиского о том, что Зеленский настаивает на проведении выборов на оккупированной территории без присутствия там украинской армии"?
Что тут сказать?Просто-не смотри.
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Для зебильных лошков есть 1+1, интер и 112 смотри эти каналы, а вата в твоей черепной коробке подгорит.
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А хто сказав на порохобота,що він людина?
Зомбована цукрова вата на паличці.
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А что не так? Так и есть на самом деле. Просто Зе не ожидал, что ЕС, не далее, как вчера,недвусмысленно отвесил путену по рылу в очередной раз, а именно, сначала беспека, потом - Штайнмаер. Вот Зеля, по ходу, вынужден переобуваться. Нормандский формат как бэ, тю тю. А марш будет, пусть зебобики бздят и сцутся. И Зеля тоже. Глядишь, другие требования подкатят, Петя по НАТО, опять таки, вчера, сильно дело подвинул. Какие аналогии напрашиваются, а зеб? Правильно, ВСЁ скоординировано. Ху..ло отсосёт и на пару с беней. Так то. А у Зеленского выбор уже невелик, хош остаться презом, думай и не мешай делать дело тем, кто знает и умеет.
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Нагадує сліпеньких песиків-безпомічних.
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Еще с давних времен появилось понятие - клака, то есть, по нынешнему - проплаченных активистов. Их и не нужно много, они нужны для подогрева остальных людей.
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тут на цензоре этой потрохнявой "клаки" как грязи))
и с галерки все норовят в партер.
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«Ні капітуляції!»
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.
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Ховайся!Зараз з Липецька цукрова вата на паличці налетить-буде плюватися шоколадним дирьмом.
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невже сам **** дав добро воять із ліпецкого матеріалу бузт для себе ? ,брешеш як дихаєш
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Смотри, чтобы горой продукции тебя не придавило. Спасайся.
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Тот случай когда лучше было промолчать, чтоб умней выглядеть...
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Ага, ветераны такие, ... принципиально не возьмем денег, мы за капитуляцию!!!...
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Расчет на зеленую вату: для нее атошники - это кто-то виртуальный.
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Это странные особи, которые вместо того, что бы под пиво смотреть "сватов", берут автоматы и едут куда то отстаивать какую то свободу?!
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Цікаво-чому ж вони так само відмовилися голосувати за Порошенка,як і інші виборці Зеленського? https://www.unian.ua/elections/10500387-armiya-v-zoni-oos-vidmovilasya-golosuvati-za-poroshenka-dani-cvk.html
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Как кое-где говорят : "Эээ, бичо ! За базар надо ответить, да?" КТО, КОМУ , КОГДА, ГДЕ , СКОЛЬКО - предлагал и КТО ВЗЯЛ бабло выйти за то, что они сами добровольно защищали прежде на фронте, а не языком болтая? Документы, записи, факты.... Брехло зелёное
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організатори мітинга, АТОшники повинні звернутись в суд, адже та араХамія не просте гавно, а государствене, і всі його висери мають государствєний вєс
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Мне ни "русские, ни Петр Алексеевич" ничего не заплатил, я за свои деньги купила ж/д билеты из Днепра в Киев (туда и обратно 1076 грн.). Сегодня в 23:44 уезжаю в Киев.
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Это мы уже слышали в 2013. От Янека и Азирова.
И где они? Ошибок повторять не будут.
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Я против политики Зеленского в отношении сепаратистов! Вместо того, чтобы укреплять оборону, когда противник скапливает войска у границы, Зеленский разминирует и строит мосты! Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6182 Там же наши люди? Нет там уже наших людей! Все, кто с мозгами, уже давно здесь, в Украине. Там остались сепаратисты, которых мы снабжаем пенсиями - это есть финансирование терроризма! Я за полноценную блокаду оккупированных территорий, за усиление санкций и прекращение транспортного потока с агрессором! Свободную экономическую зону Крыма на время оккупации надо отменять еще в 2014, т.к. барыги возят туда продукты, а потом претендуют на возмещение НДС, а рашисты рассказывают про потоки украинцев в Крым! Туда ездят только хохлы!
Поэтому я завтра буду на Майдане! Это моя позиция и я не буду молча смотреть, как в тело Украины кто то хочет внедрить раковые опухоли Уйла.
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Каламбурчик- "калбасанія патріот" і до нього такі самі "патріоти" приходили.
Чекеаємо з"їзду партії зелених услуг.
І подивимось чи стане вона дійсно партією.
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Че то не видел конференцию АТО в, которые подтвердили бы твою брехню.
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а мои знакомые атошники говорили, шо арахамия сосёт *** привокзальным бомжам за 5 гривен.
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если мы избежим тотальной катастрофы, то только благодаря Пресвятой Богородице.
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Дуже скоро почуємо, що УПА була проплачена.
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Ну и про ЧТО это гавно?
В толпе нашёлся Вася, которому заплатил Петя - как это характеризует ВЕСЬ митинг?
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