 Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Факт проплати справді є. Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за участь у мітингу", - розповів нардеп.
Арахамія впевнений, що участь в акціях оплачується лише малій частині людей, реальних протестувальників набагато більше.
"Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, можливо, Петро Олексійович чи хтось іще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
Они там на утренних сходках для раздупления по дороге коксу минимум задувают на каждую ноздрю.Так что скорее всего в оригинале оно так и звучало,но решили подкорректировать,чтоб не палить контору)))
Потому что поддерживать брехливого ворюгу который посадил 8200 добробатов, прикрыл своим жирным телом свинарчуков от тюряги, платил до 2017 по 8 млн. долл. в год паРаше с помощью рошена, возглавил коррупцию, пытался фальсифицировать выборы могут только МРАЗИ при чём ТУПЫЕ.
А тепер «прем'єр» теж запрошує людей - 7 посад в кабміні вакантні. Знову питання - де команда? Що це за шайка прийшла до керма країни?! Не пригадую, щоб «бариги» так відверто «палились».
Молодец за самокритичность уважаю!
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АраХАМия, поганий сину самки собаки!!! Давай ФАКТИ в студію!!! Хто кому коли і скільки - адрєса, паролі, явкі(С) А без конкретних і підтверджених ФАКТІВ твій висер - ложь, пі3дьож і провокація!!! Ти, скотина безрога, нагло брешеш!!! Ти - лайно Зє!льоне!!!
Смотрите, пока не удалили!
https://www.youtube.com/watch?v=0Rv5sFPq7Pg
У вас все силовые ведомства на коротком поводке, если есть подобные факты пишите заявления в полицию , но нет же, только голословные заявления кристально чистых особей совершенно не заинтересованных в сливах такого говна богданов, зеленских, арахамий. Хотя зеленый лохторат подобное говно схавает на ура.
Что тут сказать?Просто-не смотри.
Зомбована цукрова вата на паличці.
и с галерки все норовят в партер.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.
И где они? Ошибок повторять не будут.
Поэтому я завтра буду на Майдане! Это моя позиция и я не буду молча смотреть, как в тело Украины кто то хочет внедрить раковые опухоли Уйла.
Чекеаємо з"їзду партії зелених услуг.
І подивимось чи стане вона дійсно партією.
В толпе нашёлся Вася, которому заплатил Петя - как это характеризует ВЕСЬ митинг?