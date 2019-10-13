 Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за мітинг проти капітуляції, - Арахамія

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Факт проплати справді є. Моїм знайомим атовцям пропонували тисячу гривень кожному за участь у мітингу", - розповів нардеп.

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Арахамія впевнений, що участь в акціях оплачується лише малій частині людей, реальних протестувальників набагато більше.

"Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Можливо, росіяни платять, можливо, Петро Олексійович чи хтось іще", - повідомив він, зазначивши, що ці 95% - "україноботи".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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