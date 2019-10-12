 Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки"

Цю інформацію Українській службі Голосу Америки підтвердили джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.
Наразі Єльченко обіймає посаду постійного представника України в ООН. На цій посаді досвідчений дипломат Єльченко неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.
Раніше посаду посла України у Сполучених Штатах обіймав Валерій Чалий.
Нагадаємо, під час пресмарафону 10 жовтня президент Україні Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла до США, однак не назвав кого саме він обрав.
"Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом", - заявив тоді Зеленський.
Не назначит. Зебил себе не враг.
Скоріше за все ні...
Кловуни роз"їхались, а шапіто залишилось.
Може все ж таки навпаки?
сизокрылыйзеленый - а ни пошел бы ты чучело в сад вместе со своим - петей, трампом, куйлом и зеленкой ..
То есть, если кого перегавкать - это к ельченко. (не, ну так написано)