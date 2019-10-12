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Все про:Єльченко (171) посол (560) США (5635) Чалий (141)

 Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки"

Новим послом України в США може стати Володимир Єльченко.

Цю інформацію Українській службі Голосу Америки підтвердили джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

Наразі Єльченко обіймає посаду постійного представника України в ООН. На цій посаді досвідчений дипломат Єльченко неодноразово рішуче відстоював позицію України часто в запеклих обмінах репліками з російською делегацією під час засідань організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворила ОДКБ на один зі своїх політичних інструментів, - Єльченко

Раніше посаду посла України у Сполучених Штатах обіймав Валерій Чалий.

Нагадаємо, під час пресмарафону 10 жовтня президент Україні Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою посла до США, однак не назвав кого саме він обрав.

"Людина обрана, людина з досвідом, дипломат, який дуже добре знає Сполучені Штати. Я думаю, буде призначений найближчим часом", - заявив тоді Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк і Єрмак відсторонили посольство від підготовки візиту Зеленського в США, - Чалий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153662
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 6774 Olga A 6130c05e
Не назначит. Зебил себе не враг.
Скоріше за все ні...
Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 3403

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Кловуни роз"їхались, а шапіто залишилось.
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Не назначит. Зебил себе не враг.
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Olga A 6130c05e
Не назначит. Зебил себе не враг.
Скоріше за все ні...


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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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«Главное у человеке не деньги, а натурально - хформа, вечность.»
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там весь фильм можно на цитаты разбирать - не устаю ржать с него и каждый раз шо новое нахожу
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Че, ***, в 95 квартале кадры закончились? .."новые лица" епт.. это капец .. слов нет...
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Кловуни роз"їхались, а шапіто залишилось.
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5 копійок
Кловуни роз"їхались, а шапіто залишилось.
Може все ж таки навпаки? Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 7069

Зеленський може призначити Єльченка послом у США, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 8935

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Да ну нафиг какой Ельченко нужно либо юзика либо лысого на самый край сойдёт Димка Комаров он многое повидал 🙋🙋🙋
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ага.. Госдеп прямо Зеленскому сказал: "Клоунов и Зебилов не присылай!.. "Они Агреман не получат!".. А потом Госдеп прямо указал на вменяемого дипломата-порохобота Ельченко.. Потому что с дипломатами-Зебилами разговора не будет!
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А. Богдана туда послать - на перевоспитание. Ну и свой English подтянет.
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У меня такое чувство что "сывый хряк" и дальше президент и никакого Зеленого поца не было и нет ...
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Прикинь Кац какая фигня да ? Напоминаю если шо Трамп ваш 😂😂😂
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сокол ты сизокрылый зеленый - а ни пошел бы ты чучело в сад вместе со своим - петей, трампом, куйлом и зеленкой ..
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Мы то есть яИгорь Монахов с Саша Соколенко срёмся на форуме и хамим друг другу поэтому идём в спам
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Мы то есть я Саша Соколенко с Игорь Монахов срёмся на форуме и хамим друг другу поэтому идём в спам
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Прям сюр какой-то - клован назначает кого-то, кого-то снимает... А зебы все ждут, когда ж он, клован, научится и начнет, наконец, благами зебов осыпать. Зеб=наивный инфантильный идиёт, никак иначе.
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после шмаклиного визита сюда - ето приговор
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На этом посту опытный дипломат неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации.

То есть, если кого перегавкать - это к ельченко. (не, ну так написано)
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а шо, всім іншим, (але зебільним) кандидатурам держдеповий агреман підняти не під силу?
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Если назначат Ельченко То вроде бы хорошо, но кто будет послом в ООН?? данилюк??? Не уверен что ето хорошая мысль.
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