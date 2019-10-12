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Все про:місцеві вибори (103) Арахамія (68) Слуга народу (344)

 Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія

Проведення місцевих виборів немає в найближчих планах "Слуги народу".

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На порядку денному немає виборів. До 8 грудня встигнути було спочатку нереально", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК призначила перші місцеві вибори в 86 територіальних громадах

За його словами, з точки зору політтехнологій зима не була б підходящим часом для виборчої кампанії, як і наступна весна.

"Між навесні і восени невелика різниця. З точки зору політтехнологій - зима не підходить, краще все ж осінь (люди повернуться з відпусток, їм захочеться нового життя). Навесні нам не на руку. Місцеві вибори - це 149 тисяч людей. З таким зусиллям був зібраний список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч! Ви повинні розуміти, що немає сенсу затівати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія на місцевих виборах буде сприяти оновленню політичного класу на місцях. "Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії" Слуга народу "на місцеві вибори. Насамперед, в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - сказав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153661
 
 
 Топ коментарі
 
Молодец хоть признался. Вы почти и так уже в прошлом
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Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим, - Арахамия

По этой логике у нас и следующих президентских не будет.
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Это хорошо, что до зебилов начинает что-то доходить.
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Молодец хоть признался. Вы почти и так уже в прошлом
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Так... А ну не мешай соевой публике мастурбировать на сывочолого гетьмана!
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Зеб, тебе в открытую говорят, что с тобой играют в игру - политтехнология и ты в ней - болванчик.
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Вони не те, що в минулому - вони із минулого. Це антимайдан. Є надія, що це остання його передсмертна конвульсія, яка може бути навіть достатньо тривалою. Але повернення до життя цих младрригианалів точно не буде.
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А кто же по вашему будет, если опять барыга, то Украине полный пипец придет. После его правления остается только одна разруха и нищета.
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Чоловіче, для вас світ звузився лише до двох претендентів. А ви спитайте у юлеботфв, вони вам ще й третю підкинуть. Щодо "розрухи і нвщєти", то як любила казати моя покійна бабця, нехай з Богом спочиває, чому ст бідний? - Бо дурний! А чому дурний? - Бо бідний! І доки "зубожілий" нарід буде тинчтися між трьох сосен, то вийти з того зачарованого кола у нього не вийде. Щодо Зєлєнского, то вангую - його преЗедентство з Богданом і Коломойським буде не довгим. Хіба якщо буде вчасно і швидко робити висновки і покине цю нечесну і токсичну компанію.
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Господи,кого эта зеленая плесень собирается победить...? Самих себя разве что.
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У природі є такі субстанції, які поїдають самі себе. Але можна згадати більш відомий приклад організмів-паразитіа, які хоч і не їдять самих себе, але знищують того, хто їх годує і після смерті організму- донора гинуть самі. Серед рослин це омела, наприклад. І що характерно - теж зелена. Навіть вічнозелена. Дерева, які заражені омелою, чазнут і сохнуть буквально на очах.
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Это хорошо, что до зебилов начинает что-то доходить.
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Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим, - Арахамия

По этой логике у нас и следующих президентских не будет.
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Маю підозру, що таки будуть "мутити". Вангую, що для початку спробують збільшити термін преЗеденту. Все, як Вітя вчив.
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Збільшити могуть , але тільки для наступного президента
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Це Ви так думаєте. Але ці хлопці так не думають. Ви їхнього фетиша слухали днями? Він прямо зізнався, що для швидкості прийняття потрібних їм рішень вони "клали" на закон про регламент, наприклад, а при підборі кадрів - на закон про люстрацію, а при продавлюванні дочасних виборів - на Конституцію. От лише закон бумеранга ніхто не відміняв. " Не клади на когось, бо покладуть на тебе" - закон карми.
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😂😂😂😂зачётно все понимают шо фсе обосрались и главное шо успели выборы в Раду провести мразота
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Когда вычистим всю сепарскую нечисть с неньки Украины, тогда только выборы можно делать.
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73% украинцев за Зеленского, это примерно 3/4 населения Украины. И по твоей логике они все сепары, тогда ты полный даун.
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Не, ну это, в общем-то, неважный аргумент. До этого они петю выбрали, а ещё раньше яныка...
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Что умных всегда меньше, чем глупых.
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ага... тока 55% из 73% голосовали тупо против Пороха, и Зеленский им был глубоко безразличен.. а сейчас 53% начинают прозревать и точить вилы против Зеленой Шмаркли и Зебилов.. Так что ты далеко не прячься!.. ты нам будешь нужен в качестве мишени!
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Да я за Зеленского, ты что то имеешь против.
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татуху себе на лоб сделай: 73% (в зеленом цвете).. бесплатный проезд в транспорте дадут..
не стесняйся быть Зебилом!
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"песык" Зеленскавага это МендельШнауцер из пресс службы.. новая порода противной собачки, которая громка лает и хватает людей за руки..
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Всегда хотел понять аргументацию людей кто за зе Хоть вы мне объясните почему вы за него
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Почему, да потому что больше некого было выбирать, это самый адекватный был кандидат в президенты из всех. Да не все у него получается, но он старается. Думаю после Нового Года увидим его реальные реформы для улучшения жизни украинцев.
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цитата: "это самый адекватный был кандидат в президенты из всех.."..
Ринат!.. у тебя мозг в тумбочке лежит?!.. какой нормальный человек назовет Зеленскавага адекватным?!.. это просто пипец какой-то!!!
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Это пипец и полное дно Вы хоть сами поняли , что написали Значит объяснить не можете , где то , когда то в будущем может быть какие-то реформы Где открытые конкурсы на должности или опять развод , где не ставить на должность друзей , где референдумы по любому вопросу
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Та пусть он хоть всех своих родственников поставит,но если никагого улучшения для народа не будет в ближайшие пол года-год,то пойдет за петей,а может и за витей
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Какое нах улучшение , если он будучи кандидатом не выполнил то о чём говорил , ставши президентом А Богдана вообще классически скрывал У него журналист с программы Бигус инфо спрашивает - кто это , а зе да какой-то чел мимо просто проходил и вы думаете этот пинокио , что то сделает для реформирования страны
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И кстати , что у вас за флаг , а то я не могу понять для какого народа в какой стране ему улучшения делать
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Если бьі вправду бьіло бьі 73%, то никто бьі на каждом углу не кричал что 73 ,73, 73. Чем больше кричите, тем больше сомнений. ЦВК, кстати, разогнали за недостоверньіе результатьі, и они согласньі, никто из них, НИ ОДИН не подал в суд
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глупость пишите.. ЦВК разогнали, что бы провести в следующем году референдумы по языку, по автономии, и другим сепарским вопросам.. А закон о референдуме в новой редакции сейчас готовят вынести на рассмотрение.. Это оккупация, дружок!
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они бы результаты по референдумам не пропустили.. и Зеля бы обкакался публично!
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И какой же процент поддержки у Порошенко в Донецкой и Луганской областях? Там совсем нет сепаров? А может быть все значительно проще? Зеля получил максимальную поддержку на Юге и Востоке. Тебе, придурку, это о чем-то говорит?
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Навіть не намагайся зрозуміти. Стладно це для зелених.
Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6149
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Конечно нет смысла, потому, что такие партии, как Слуга народа, ЕС и им подобные, пролетают как фанера над Парижем.
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И побеждает жопоблок и баба Юля да Иван ? ЕС наберёт отличный результат можешь не сомневаться а вот слуга урода это вопрос лохи будут мстить за развод 🙋🙋🙋
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Ясен хрен, сепарская партия чтобы не прошла, было бы удивительно.
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ЕС наберёт отличный результат
Ага, размечтался, не будет больше ЕС у власти. Люди до сих пор помнят как страшный сон правление ЕС, когда убрали гос. регулирование цен, тарифов, когда каждый год повышали тарифы и цены.
И Слуги урода в этом плане тоже недалеко ушли от ЕС.
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Из твоего комментария следует только одно ты полный 100% олигофен и вот почему . Убрали гос регулирование цен . Именно в этой фразе и кроется всё твоё скудоумие дальше я так понимаю в мечтах таких как ты плановая экономика и колбаса по 2.20. бывай ✋
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Это ты полный олигофрен и такие как ты, раз таких свиней большинство украинцев ненавидят и выбрали клоуна, потому, что даже клоун лучше вас.
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😂😂😂😂давай настоящий украинец шлепай ✋
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war3 - крысчанин, не знаю только бывший или там живёт...
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Так порохоботы практически все от туда с лугандона, то за песыких проголосуют.
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Пей зелёнку и смотри Скоты по Г+Г то как раз твой уровень
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хочешь встреть клинического дебила, которому порохоботы каждый день в штаны писают, почитай Ринатку Амедова..
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до осені, до чергових - в них рейтинги попустить, попустить...
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Этот дурачек от интервью к интервью все тупее и тупее
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Шош таке? 73% вже накрились мідним тазом?

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А зачем тогда по формуле штангециркуля проводить местные выборы, если мы проиграем, а выиграют сепары?
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"По его словам, с точки зрения политтехнологий зима не была бы подходящим временем для избирательной кампании", - воно і не дивно. Зараз людям почнуть приходити квитанції за опалення, то населення трохи протверезіє. Звону почнуть знімати роліки з квитанціями у руках: "Я дико извиняюсь, а шо тут думать-то?". Як виявилося, то є про що думати.
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через 6 месяцев у вас будет рейтинг 5% максимум!
зеЛеная нечисть
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Но при этом, к сожалению, у Рабиновича и Бойко взлетит до 40%

Тупизна неизлечима!
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в рядах порохоботов пополнение - Рябошапка и Богдан.
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Правельно дуже скоро і НІдострокові відмінять.
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А кто же тогда над порохоботами будет издеватся, если еще и я спать лягу.
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так ніхто ж і не сумнівався, що дострокові вибори в Раду вам були потрібні, щоб хайпонути, поки зюзя ще не обкакенився по вуха
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Что случилось,турбину заклинило? Надо было вначале мозги включать, а не турборежим.
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Как можно включить то, чего нет. Ну там на рояле хером вальс сыграть, без штанов на сцену выйти, камеру обнюхать тут же ума не нужно. Или эта власть хоть раз что-то делала головой?
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Что -то досрочно они стали в позу :,,...а не пора ли нам подумать ?...,,
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все по технологии
********* лучше осенью)))
ну ну
в Украине обычно зимой вешают власть
дольше жмуры не заваниваются
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Тобто якщо до весни рейтинг "Слуги урода" впаде виборів взагалі не буде? Просто проведуть закон, що мерів може призначати президент?
Цей жовторотий комсомолець Арахамія навіть не зрозумів, що він сказав Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8295
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Подозреваю весной рейтинг будет в районе плинтуса. Причем не важно что делать или не делать. Это уже судьба. Зеленский говорил про 2 года, так вот он погорячился. 2-х лет у него нет...
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