 Немає сенсу затівати дострокові місцеві вибори, якщо ми на них не переможемо, - Арахамія

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"На порядку денному немає виборів. До 8 грудня встигнути було спочатку нереально", - сказав Арахамія.
За його словами, з точки зору політтехнологій зима не була б підходящим часом для виборчої кампанії, як і наступна весна.
"Між навесні і восени невелика різниця. З точки зору політтехнологій - зима не підходить, краще все ж осінь (люди повернуться з відпусток, їм захочеться нового життя). Навесні нам не на руку. Місцеві вибори - це 149 тисяч людей. З таким зусиллям був зібраний список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч! Ви повинні розуміти, що немає сенсу затівати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія на місцевих виборах буде сприяти оновленню політичного класу на місцях. "Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії" Слуга народу "на місцеві вибори. Насамперед, в тому, що ми змогли завести у Верховну Раду абсолютно нових людей", - сказав нардеп.
По этой логике у нас и следующих президентских не будет.
не стесняйся быть Зебилом!
Ринат!.. у тебя мозг в тумбочке лежит?!.. какой нормальный человек назовет Зеленскавага адекватным?!.. это просто пипец какой-то!!!
Ага, размечтался, не будет больше ЕС у власти. Люди до сих пор помнят как страшный сон правление ЕС, когда убрали гос. регулирование цен, тарифов, когда каждый год повышали тарифы и цены.
И Слуги урода в этом плане тоже недалеко ушли от ЕС.
зеЛеная нечисть
Тупизна неизлечима!
ги
********* лучше осенью)))
ну ну
в Украине обычно зимой вешают власть
дольше жмуры не заваниваются
Цей жовторотий комсомолець Арахамія навіть не зрозумів, що він сказав