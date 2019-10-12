EN|RU|UK
Теми дня: Пресмарафон Зеленського Формула Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  4018  106
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1013) США (5635) Трамп (2143) Джуліані (50)

 Бізнесмена українського походження Кукушкіна, пов'язаного з партнерами Джуліані Парнасом і Фруманом, заарештували в США

У Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує в справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа - Лева Парнаса й Ігоря Фрумана.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кукушкіна разом із Парнасом та Фруманом звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній двох кандидатів на політичні посади в американському штаті Невада. Внески по 10 000 доларів робили в інтересах російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес з розповсюдження марихуани. Фінансування політичних кампаній у США в інтересах іноземних діячів заборонене.

Кукушкіну, на відміну від Парнаса і Фрумана, не висувають звинувачень у діях в інтересах неназваного українського посадовця.

За інформацією NBC News, неназваний чиновник — це колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який імовірно закликав пов'язаних з адвокатом Дональда Трампа бізнесменів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана сприяти відстороненню колишньої послині США в Україні Марі Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парнас і Фруман діяли в інтересах Луценка, домагаючись відставки Йованович, - NBC

У тексті обвинувачення йдеться, що у липні 2018 року Парнас, Фруман, Кукушкін та ще один американець Девід Коррея домовились заснувати бізнес із рекреаційної марихуани, який фінансував іноземний громадянин. При цьому вони приховували ім’я інвестора, через "його російське походження і параною навколо цього".

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йованович вимагала, щоб Джуліані офіційно просив відкрити справу проти Байдена. За це її звільнили, - АР

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153659
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро выйдут на Луценка, а там и до потужного сывочолого рукой подать.
 показати весь коментар
 
ФБР потянуло всю цепочку агентов влияния завязанных на коррупционных политических схемах. США это вам не РФ и не Украина. Это у нас все говорят, что мол тот и тот политик агенты Кремля или вон тот олигарх ворует на схемах Амстердам+ - и при этом ни СБУ ни Прокуратура не заводит дела.
Сейчас эти арестанты начнут "колоться" в ФБР и идти на сговор со следствием чтобы не сесть на 50 лет в тюрягу. Видимо кто-то в верхах силовых структур США окончательно принял решение потопить Трампа.
Он стал просто неуправляем и опасен для элиты США.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Мог ли подумать Луценко, когда получал ******** на Майдане, что закончит дни в американской тюрьме? Вот это поворот.
 показати весь коментар
 
 
Кукушкин украинского происхождения?
 показати весь коментар
 
Послюнишь и отстегнешь.
Опетачка однако
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору