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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6583) забудова (202) Білоцерковець (39)

 Один із будинків на Хрещатику почали надбудовувати, насамперед має прореагувати ДАБІ, - екснардеп Білоцерковець. ФОТО

Будинок №19 на Хрещатику почали надбудовувати.

 На це звернув увагу нардеп VIII скликання Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з поділу повноважень між містами і державою, орган, який насамперед має реагуватиу таких випадках - це ДАБІ України, який підпорядковується Кабміну. ​​Вони набагато оперативніше й ефективніше можуть відпрацювати це питання, ніж профільний департамент міста. Сподіваюся, підлеглі прем'єра Олексія Гончарука разом з відповідальними в місті оперативно відреагують", - зазначив він.

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За його словами, є два варіанти дій влади: штрафи від ДАБІ України, які примусять власника одуматися і знести надбудову. Якщо ні, ДАБІ за підтримки з боку міста ініціює позов до суду.

Один із будинків на Хрещатику почали надбудовувати, насамперед має прореагувати ДАБІ, - екснардеп Білоцерковець 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153656
 
   
 Топ коментарі
 
Что за дебил? Так может изуродовать здание лишь полный даун. Хотелось узнать детали о "строителе".
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Ну просто скоти якісь. "Понаехавшие" не хочуть бути просто киянами, а хочуть бути кияністішими за всіх киян. Обов'язково центр міста, бажано щось історичне, і обов'язково обгидить. Це розквітло при овочі, і ось знову ...
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Це який малий і середній бізнес в Києві він знищив? Торгаші на базарах нікуди не ділися, ІТ-шники теж (вони ж всі ФОПи), пересувні кав'ярні теж є.... так який бізнес він знищив? Знищив значну частину бізнесу Яник в 2010 своїм тупим податковим кодексом (відмінивши єдиний податок часів Юща), а зараз Зе добити хоче тупими законами про касові апарати!
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Что за дебил? Так может изуродовать здание лишь полный даун. Хотелось узнать детали о "строителе".
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Какой то, Махмуд, решил конкуренцию Маку сделать, будет шаурму нарезать.
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Ну просто скоти якісь. "Понаехавшие" не хочуть бути просто киянами, а хочуть бути кияністішими за всіх киян. Обов'язково центр міста, бажано щось історичне, і обов'язково обгидить. Це розквітло при овочі, і ось знову ...
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Экснардеп белоцерковец за уничтожение малого и среднего бизнеса в Киеве должен тварь сидеть пожизненно, а не рот свой огткрывать.
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Це який малий і середній бізнес в Києві він знищив? Торгаші на базарах нікуди не ділися, ІТ-шники теж (вони ж всі ФОПи), пересувні кав'ярні теж є.... так який бізнес він знищив? Знищив значну частину бізнесу Яник в 2010 своїм тупим податковим кодексом (відмінивши єдиний податок часів Юща), а зараз Зе добити хоче тупими законами про касові апарати!
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Кличко напоследок бабки рубит) Мало ему видимо.
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Кличко дебил изуродовал весь Киев,как можно было его выбирать второй раз,он уже себя в 14 году показал!!!
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Он больше по дерибану парков, скверов, берегов рек.
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вінторогій, ти Київ хоча б на мапі знайдеш? я тебе здивую, але ми всі за Кличка!
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Наказать самим жестоким образом. Наглость зашкаливает. За такое можно паять полную конфискацию и срок не менее десятки-тогда прекратится, тут десять неоп. Минимумов пожалуй маловато будет.
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а мне нравится. очень точно иллюстрирует ситуацию в стране.
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пацаны, заканчивайте уже смешилово... - гаси
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У Києві одна знайома зебілка вже не розуміє чому не знижують тарифи🐸
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Она ещё не додумалась, что не в ту урну вкинула свой бюллетень?
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У неї просто була ненависть до Пороха за тарифи, а нова влада зробила ще гірше😯
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Подогревать ненависть было кому и она, т.е. они никогда не говорили, что война приносит ущерб экономике...
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Я тут неодноразово писав що нова влада буде ще гіршою, так ніхто ж не слухав.
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Мда, на историческом здании реклама(во весь рост).
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У нас в Москве снесли бы это чудо в течении получаса, владелец здания выплатил бы для начала чудовищных размеров штраф и потом еще годами бы отбивался в судах от разных общественных организаций, доказывая что он не верблюд. Про Питер вообще молчу
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Сложно у вас. У нас бы и в голову не пришло такое злодеяние.
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У нього все впереді, а як нагньотся - ззаді.
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В Украине тюрьмы заслуживают 70% населения. Вот, что. Не имеют они права делать то, чего не должны.
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У вас порядок, и вообще. Бываю в Минске часто, город преобразился за последние 10 лет. И становится все краше и краше. Кемпинский в центре подкачал правда, не запустят никак, а так отлично вообще
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Это при условии, ежели подрядчик не собянинский или там ротенберговский?

А при условии, ежели таки да,то ещё бы за счёт налогоплательщиков и документы оформили?
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Это даже при условии, что владельцем будет Путин, гендиректором Кабаева а исполнительным Шойгу. Строительство без выдачи разрешения на строительство, да тем более в историческом центре, в здании культурного наследия... без шансов, поверь, я точно знаю о чем говорю
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Еще раз, для изменения облика исторических зданий, относящихся к зданиям культурного наследия и включенных в список, и при условии, что это не реконструкция (а здесь явно речь не об этом) требуется такое количество разрешений, что игра просто не стоит свеч. Если строить БЕЗ разрешений- смотри мой комментарий выше. Для примера- Лахта центр раньше планировался строится в СПб, на Охте, в центре города. Разрешение на строительство так и не выдали, как раз таки из за изменения исторического облика города. Выделили участок на Лахте, на окраине города. Погугли. Газпром не смог продавить, понимаешь? Так о чем ты вообще говоришь?
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Ага, а в історичному центрі Єкатеринбурга хто забудовує сквер?))
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Там мутная история, я пытался разрбраться, так и не понял на чей стороне правда...
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так у вас в москве и хрущовок уже поди нет, снесли, о чём тут даже не задумываются.
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Есть еще, есть... Идут программы реновации, но это пока процентов на 30 запущено, то есть достаточно много расселили, но и осталось немало, просто по закону больших чисел
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Павел b9a7a5f3 Вот и доказательство что ты Москвич, сам признался, прячешься под флагом Нидерландов. Вот такие вы патриоты россии и ихтамнеты.
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Я этого никогда и не скрывал вообще то... да и флаг Нидерландов выбрал из за сочетания цветов, цензор запрещен в РФ, так что только впн, знаешь ли
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Не стыдно тебе тут появляться на украинском сайте, не стыдно тебе за десятки тысяч убитых вами украинцев в Украине, за горе матерей которое вы принесли в Украину, За оккупированные вами Крым и Донбасс?
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Да при Зеленском началась полная анархия в стране...
клоун есть клоун
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Развели цыганский табор. В Европе даже балконы и окна должны быть одинаковыми и одинакового цвета тогда и выглядит все прилично и безопасно.
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Класссная тема для "вумных" 🐕🐖!!

😂😂
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Весь остальной Крещатик, центр и массивы давно обезображены народом, куча дикой рекламы, остекленные подиумы кабаков, курятники на балконах , запрещенные реконструкции, огороженные общественные дворы - наше все, народу закон не нужен, ему нужны только революции и власть активистов, не подчиненных никакому закону. Гаити - наше светлое будущее.
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- Изя, а какой твой любимый танец? Семь сорок, наверное?
- О чём ты говоришь, Сёма? Сейчас у нас в моде гопак на граблях.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Это европейский капитализм в худшем виде, где богатые ублюдки творят что хотят.

Хуже на Земле наверное только в Африке.
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