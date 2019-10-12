 Один із будинків на Хрещатику почали надбудовувати, насамперед має прореагувати ДАБІ, - екснардеп Білоцерковець. ФОТО

На це звернув увагу нардеп VIII скликання Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи з поділу повноважень між містами і державою, орган, який насамперед має реагуватиу таких випадках - це ДАБІ України, який підпорядковується Кабміну. Вони набагато оперативніше й ефективніше можуть відпрацювати це питання, ніж профільний департамент міста. Сподіваюся, підлеглі прем'єра Олексія Гончарука разом з відповідальними в місті оперативно відреагують", - зазначив він.
За його словами, є два варіанти дій влади: штрафи від ДАБІ України, які примусять власника одуматися і знести надбудову. Якщо ні, ДАБІ за підтримки з боку міста ініціює позов до суду.
А при условии, ежели таки да,то ещё бы за счёт налогоплательщиков и документы оформили?
клоун есть клоун
😂😂
- О чём ты говоришь, Сёма? Сейчас у нас в моде гопак на граблях.
(C)
@Anakoyher
🤔
Хуже на Земле наверное только в Африке.