 Один із будинків на Хрещатику почали надбудовувати, насамперед має прореагувати ДАБІ, - екснардеп Білоцерковець. ФОТО

На це звернув увагу нардеп VIII скликання Дмитро Білоцерковець, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи з поділу повноважень між містами і державою, орган, який насамперед має реагуватиу таких випадках - це ДАБІ України, який підпорядковується Кабміну. ​​Вони набагато оперативніше й ефективніше можуть відпрацювати це питання, ніж профільний департамент міста. Сподіваюся, підлеглі прем'єра Олексія Гончарука разом з відповідальними в місті оперативно відреагують", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій

За його словами, є два варіанти дій влади: штрафи від ДАБІ України, які примусять власника одуматися і знести надбудову. Якщо ні, ДАБІ за підтримки з боку міста ініціює позов до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА. СХЕМА ОБ'ЇЗДУ