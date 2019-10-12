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 Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України

Волонтер Наталія Юсупова просить тих, хто хоче привітати пацієнтів Київського військового госпіталю з Днем захисника України, не нести туди спиртне, торти і магазинні пиріжки.

Список того, чим можна порадувати воїнів, вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, малюнки та листи від дітей, так! Вони завжди потрібні. Далі, нам завжди потрібні цукерки, шоколад, печиво. Фактично всі хлопці ласуни. Кава, чай, три в одному. Ковбаса, сир. Потрібно багато кави, більшість кавомани, кава підходить будь-яка, але в госпітальних умовах краще розчинна. З фруктів - банани, яблука, але небагато. Соки, йогурти, вода, так! З ліків можна протизастудні, можна нурофен. Шампуні, гель душ, так!" - написала Юсупова.

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При цьому волонтер просить не приносити торти - їх "буває 20-30 штук, ніхто не з'їсть".

"Будь ласка, не приносите пиріжки з магазину, їх не встигають з'їдати. Мед погано їдять, консервація є, кефір погано п'ють. Спиртне не можна!!! Здається, все", - написала вона.

Подарунки та продукти захисникам України, що перебувають  на лікуванні, приймають за адресою вул. Госпітальна 18 (відділення травматології), їдальня.

Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153654
 
   
 Топ коментарі
 
а между прочим от носков и шлепанцев, от одноразовых салфеток-полотенец, от бритв и всяких там "до и после бритья" - никогда не отказываются))) это всегда на ура!
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Вони тільки на форумі такі. А в житті рошенки трощать не ховаючись, аж за вухами шоколад проступає)
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Шоколад? Пистец, зебилы на говно изойдут Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 8902
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а между прочим от носков и шлепанцев, от одноразовых салфеток-полотенец, от бритв и всяких там "до и после бритья" - никогда не отказываются))) это всегда на ура!
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ОБОВ'ЯЗКОВО принесемо нашим Героям смачненьке!
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йшлось не про це.
а про привітання хлопчаків зі святом, до якого вони не мають жодного стосунку.
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Наприклад, як можна вітати Зелю з днем захисника при живих атовцях, якщо воно втікало від повісток ?
Йому шкарпеток точно нема.
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А ты его порохоботка сцаная ловила. Ти видать шавка тупая за батончик и родину просреш. Видать ума ни на что больше нету кроме как гадидь-долбаные обыватели собачьих будок.
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Какой изверг тебя с таким ником сюда выгнал?
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Деньги дарите, сорри за такое, но это так.
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Деньги конечно не заменят детские рисунки, но дайте право людям самим выбирать что им нужнее, кофе или чай. Сухарики или сигареты. Они не нищие.
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интересно - хорошо - приятно помогать иездить на сафари против ихтамнетов Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 9077 Кофе, шоколад, детские рисунки: волонтер рассказала, что лучше принести воинам в госпиталь на День защитника Украины - Цензор.НЕТ 5314
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есть такое призвание у мужчин - Родину защищать
но тебе это не знакомо
на сафари ездят фраера ущербные, навроди тебя
50 лет назад охота помогала выжить людям
сейчас - удел чертей и папуасов
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ты бы дослушал с какой стороны - от всу - прикинь да
так что папуаская лугандонию Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 9940
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простите, но после апреля я полностью прекратил помощь. пусть помогает тот за кого проголосовали. бо задрало.
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Вся суть порохобота в одном предложении.
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а что? что то не нравится тебе лично? я помогал все пять лет. теперь ваша очередь зебилы. гортуйтесь. вперед и с песней. точечно отдельным бойцам лично - я всегда помогу. нашему "городскому" подразделению - велкам. а вот так - пусть вазелин и его бобики помогают. еще вопросы есть?
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сразу уточню - обратятся - подумаю - помогу.

так как раньше - не будет
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так тебя никто не просит
и никого не просят, насколько я понял
тетя советует
хотя боевые 100 по любому за пацанов нужно...
а ты себе думай
бобики в госпиталях лежат или зебобики
а может всетаки войны???
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при чем тут 100 боевые?

я про другое вообще то
в госпиталях лежат те кто решил что клоун лучше чем порох. извини это их решение и пусть выгребают. не нравится - нахер. я не мать тереза. я готов на все если это для страны. если против - без меня
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Шоколад? Пистец, зебилы на говно изойдут Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 8902
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Вони тільки на форумі такі. А в житті рошенки трощать не ховаючись, аж за вухами шоколад проступає)
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Так и даунбасята для картинки топтали леденцы Рошен, а шоколадных конфет там, почему-то, не было... наверно соя в них...
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Чего то вспомнился 14-15 год когда в супермаркетах была акцию в поддержку наших воинов. Были созданы уголки где стояли тележки в которые люди, делая себе покупки продуктов, покупали ребятам кто шоколад, кто макароны, кто консервы, короче все, все и складывали в эти тележки. И они к обеду стояли полностю забиты с горой. Прям гордость была за наших людей...
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А я во вторник поеду,когда праздничный ажиотаж спадет.Всегда стараюсь в будни ездить.
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Уляна Супрун

@usuprun

·14 мин

Щойно на закритому засіданні уряду було з голосу винесено питання про звільнення держсекретаря МОЗУ Артема Янчука і покладання його обов'язків на Інну Солодку. Зробили це без жодного попередження як боягузи. Це явне повернення МОЗУ корупціонерам.Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України - Цензор.НЕТ 2289
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