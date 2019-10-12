 Кава, шоколад, дитячі малюнки: волонтер Юсупова розповіла, що найкраще принести воїнам у госпіталь на День захисника України

Список того, чим можна порадувати воїнів, вона опублікувала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, малюнки та листи від дітей, так! Вони завжди потрібні. Далі, нам завжди потрібні цукерки, шоколад, печиво. Фактично всі хлопці ласуни. Кава, чай, три в одному. Ковбаса, сир. Потрібно багато кави, більшість кавомани, кава підходить будь-яка, але в госпітальних умовах краще розчинна. З фруктів - банани, яблука, але небагато. Соки, йогурти, вода, так! З ліків можна протизастудні, можна нурофен. Шампуні, гель душ, так!" - написала Юсупова.
При цьому волонтер просить не приносити торти - їх "буває 20-30 штук, ніхто не з'їсть".
"Будь ласка, не приносите пиріжки з магазину, їх не встигають з'їдати. Мед погано їдять, консервація є, кефір погано п'ють. Спиртне не можна!!! Здається, все", - написала вона.
Подарунки та продукти захисникам України, що перебувають на лікуванні, приймають за адресою вул. Госпітальна 18 (відділення травматології), їдальня.
а про привітання хлопчаків зі святом, до якого вони не мають жодного стосунку.
Йому шкарпеток точно нема.
но тебе это не знакомо
на сафари ездят фраера ущербные, навроди тебя
50 лет назад охота помогала выжить людям
сейчас - удел чертей и папуасов
так что папуаская лугандонию
так как раньше - не будет
и никого не просят, насколько я понял
тетя советует
хотя боевые 100 по любому за пацанов нужно...
а ты себе думай
бобики в госпиталях лежат или зебобики
а может всетаки войны???
я про другое вообще то
в госпиталях лежат те кто решил что клоун лучше чем порох. извини это их решение и пусть выгребают. не нравится - нахер. я не мать тереза. я готов на все если это для страны. если против - без меня
Уляна Супрун
@usuprun
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Щойно на закритому засіданні уряду було з голосу винесено питання про звільнення держсекретаря МОЗУ Артема Янчука і покладання його обов'язків на Інну Солодку. Зробили це без жодного попередження як боягузи. Це явне повернення МОЗУ корупціонерам.