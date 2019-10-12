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 Політика України
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 Порошенко на комітетах ПА НАТО закликав до початку предметної дискусії щодо перспектив надання Україні ПДЧ

П’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Повідомляється, що Петро Порошенко подякував за надійну підтримку України з боку союзників Північноатлантичного альянсу у питанні протидії триваючій агресії Кремля проти нашої держави.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення пастки Кремля для України на Донбасі.

"Формула Штайнмаєра", в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від "дорожньої карти" виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України".

Підкреслено, що вже сьогодні Україна де-факто захищає східний кордон Північноатлантичного альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки в рамках Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні

Закликано до початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі у світлі Саміту НАТО у Лондоні у грудні 2019 року.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що його партія буде і надалі надійно стоятиме насторожі ефективного втілення курсу євроатлантичної інтеграції держави, пріоритетність якого є вимогою Конституції України.

Члени комітетів відзначили значний внесок п’ятого президента Петра Порошенка у процесі реформування України та інтеграції країни з Європейським Союзом та НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153653
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец, зебилье уже уходит, а работу надо продолжать
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Петя забыл что ПДЧ уже давно мы подали, еще при Ющенко. Ждемс....
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Какого народа , проплаченных 8% - ных порохоботов.
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Сепарок ты уже утомил своими картинками. Двуличный...сейчас в соседней теме прибежишь картинки за своего клоуна постить
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