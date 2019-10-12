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 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни

Лідер партії "Народний фронт", експрем'єр України Арсеній Яценюк вважає, що "формула Штайнмаєра" в інтерпретації Росії - це шлях до легітимізації російської присутності на території України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Російська влада й російська інформаційна машина підтримують популістські рухи в ЄС. Причина дуже проста: РФ хоче розділити Євросоюз і підірвати трансатлантичну єдність. Росія підкуповує політиків, партії, медіа, неурядові організації. Це новий тип гібридної політичної війни проти вільного світу", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Ризької конференції у суботу, 12 жовтня.

У рамках 14-ї Ризької конференції Арсеній Яценюк взяв участь у дискусійній панелі, присвяченій темі популізму в Європі.

Він наголосив, що проблема популізму вже перестала бути питанням внутрішньої політики держав: "Погляньте, що відбувається у всьому світі. Популісти підтримуються диктаторами як Путін і Росія".

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Арсеній Яценюк наголосив, що не підтримує формулювання "конфлікт еліт і народу": "Це боротьба між популізмом і антипопулізмом".

"Усе залежить від прийнятих рішень. Розумні рішення - на боці антипопулізму. А немудрі рішення мають на меті якомога швидше отримати електорат. У довгостроковій перспективі - вони недієві, але в короткостроковій - отримують підтримку більшості", - наголосив він.

Поширення популізму у світі Арсеній Яценюк назвав "надзвичайно небезпечним": "Популісти намагаються "продати" виборцям швидкі й легкі рішення". Він порівняв цю ситуацію із лікуванням пацієнта. Хірург визначає проблему і призначає операцію, аби людина видужала. А інший лікар пропонує прийняти магічну пігулку з опіатами: "Антипопулісти діють, як хірурги. Адже ми хочемо врятувати людину, націю, країну. І ми платимо за це ціну. Популісти не хвилюються за майбутнє".

"Для нас сьогодні на кону не політичне майбутнє. Головне - не занепастити наші країни, держави і нації", - сказав лідер "Народного фронту".

Важливим фактором у протидії популізму Арсеній Яценюк назвав освіту: "Якщо люди неосвічені, ними дуже легко маніпулювати".

"Завдання політиків - дати можливості людям у своїх державах. В такому разі не залишиться жодних шансів для популістів", - додав він.

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"Прийде час, коли люди усвідомлять, що популізм не вихід. Маємо бути готові боротися за наші цінності й триматися своїх принципів. Треба вірити в те, що робите. І це єдиний шлях, як досягти результату", - сказав Арсеній Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153651
 
   
 Топ коментарі
 
Ну в нас взагалі нонсенс, Українці самі від гаранта незалежності хочуть зберегти незалежність.
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Сеня уже давно никто,но всегда где то всплывает как лайно
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еще один сбитый летчик не может вспомнить кто он такой. несет лозунги по привычке.
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Ну в нас взагалі нонсенс, Українці самі від гаранта незалежності хочуть зберегти незалежність.
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А що гарант Зєля може зробити, якщо Барін Портнов з Мацкви прилетів і передає забаганки Пуйла.? Та щей грозиться. НЕ поспориш...
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То хай хмиздує у відставку. Нах він такий потрібен.
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Покуда люди будут оставаться примитивным тупицами, ничего не изменится...
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интересно в каком качестве этот чудо-политик на конференциях чалится? ))
он пролетел все что мог - но правда на фоне гроси он гигант мысли)))
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они щас все начнут шарится по заграницам,бо нихто не знает,хто следующий за пашинским.барыга у лондоне,это чмо в прибалтике
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все что построил сеня в реформах и сейчас работает. от дефолта украину отвел, рынок энергоносителей кто ввел? и еще многое другое. в 14м никто не хотел быть премьером, в казне 100 тыщ на всю страну, кредиты нужно платить, раша закрыла свои рынки, война и голая армия. забыли уже 14й?
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Нам би таких, як ти кажеш, "чудо-политиков" та побільше. Але, мабуть, не з нашим щастям.
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ну если б сеня не связывался с рошеном - да было бы хорошо - но увы
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он его закопал - но субсидия при нем была нормальная - не гросина
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Сеня уже давно никто,но всегда где то всплывает как лайно
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там у него еще поддельник имеется по хвамилии Бурбак , который после выборов затихарился и носа не кажет . И Ваня Винник тоже десь заныкался Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 2730
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Да у нас по верху только оно и плавает, традиции, правда сейчас зеленое...
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Кстати да. Рошенка - аналогично, но мы тут регулярно читаем о его высерах.
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Когда "Тевтонский орден" пошёл на "пруссов" - славянское племя, они попросили помощи у "ливов" и "эстов"... Те "посочувствовали"... Князь пруссов ответил - "Когда они "переступят" через нас, они придут к вам...". Они пришли на сотни лет...
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Да, литвины тогда тевтонам знатно ввалили.
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"Дядя", ты дурак? Это было на полтора столетия, До Грюнвальда!!! И при чём здесь "литвины"? Там были, в основном, "ляхи"...
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Ну, все верно.Князь пруссов как в "воду глядел". Вот помощь и была оказана, только не сразу.
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давайте сравним с тезисами зебобиков на цензоре?
Яценюк на Рижской конференции: Поддержка Россией популистов в Европе - это новый тип гибридной войны - Цензор.НЕТ 3153
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давайте пошлем стрелковых гиркиных - на паРашию!!! Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 9895
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чмо читинское,шо ты еще квакаешь? готовся на пэдромайдан "копитуляция".Абонемент твой не действителен.
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ты тупой от рождения или это последствия зебилизации?
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Похоже, у тебя хронический насморк... Теперь я понимаю, почему ты тупишь...Ты мозг высморкал.
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вони і в Україні зеленського підтримали Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 4059
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ПІДАРАШКА, ДАВАЙДОСВІДАНІЯ !!!!
18:46, 12 октября 2019


«Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», - сказал Балашов. Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.»



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супер - гундяйство окончательно стало сектой))) Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни - Цензор.НЕТ 1266
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А что там глава партии любителей пива, с кем встречался и о чем говорили?
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еще один сбитый летчик не может вспомнить кто он такой. несет лозунги по привычке.
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Сеня, походу, в юности, популизмом, перебаловался. Теперя, видать, кризис среднего возраста затянулся, опять, о популизме вспомнил)))
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ты хоть понимаешь что такое популизм?))) он просто говорит что раша скупает всех популистов. а вот вся предвыборная программа зели вот это популизм с большой буквы))
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хоспааадиии...да откуда, же,Вы, такие вумные беретесь?))))
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это все, что ты смог на клаве набить? Слабак!))
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Свободный мир, это те самые советы Обер-бургомистра Кельна Генриетте Рекер, о том как немкам как надо себя вести на улице, чтобы новые либералы из Африки и арабских стран их не изнасиловали и не ограбили?
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там тетка наверное будет рада новым арабским пацанчикам)))
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Да, просто это понятие "Свободный мир", вдруг в реальности все сильнее начинает смахивать на Министерство Правды от уже давно известных тоталитарных систем.
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С Россией ведут переговоры, накладывают санкции, и не знают что о российском присутствии в Украине. Я правильно понял смысл этого политика из Украины или он в первый раз узнал, что происходит в Украине .
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Чеченський головоріз кролик Сєня знову виліз з нори?
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Арсеній помиляється, рашисти підтримують не тільки європейських толерастів - німецьких фріців ,французських- жабоїдів і італійських любителів шпагетті ,але і американського популіста трамплінового,котрому заплачено за те,щоб перевести стрілки за втручання рабсеї в американські вибори на Україну...
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Давайте называть вещи своими именами. "Популисты" это кто против бесконтрольной миграции, а мифические русские это просто пугало, грязный прием, который европейские власти используют против своих противников.
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да, руцкие основном грязные, ну это из за тазика в котором моется и туалете на улице, брррр.
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Яценюк, яйценюк, яйценьюк.....
напомните кто это?
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это особь щироукраинской реформаторской национальности, мыролюбный бакайцынюк.
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В Украине эту брехливую гниду уже нихто не слушает, то оно теперь западным политикам уши лапшой загружает...
Гоните его от всюду нах! Это брехло и популист.
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Раздался голос из руин и ударил резкий запах нафталина на пополам с ружейным маслом - до зубов награждённый (6 стволов) Кролик Сеня для запоминающегося ребрендинга выкатил бы из личного арсенала "Максим" или "Томми-Ган", потешил бы публику - показал бы как и чем надо награждать. А то подумаешь - выступил. Эка невидаль.
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здесь он прав. бабла в жирные нулевые, влило ***** в подкуп евролидеров и закладку консервов точно, шо мама не горюй. да и сегодня не жалеет.
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а что ему жалеть, это же не его а пенсионеров, учителей медработников ... на расеике.
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это кулявлобное ничтощество еще живо и чтото попискивает?
бакайцынюк не рассказал что там с его стеной плача с на мордовией? ее мыролюбно построили?
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а Яценюк дело говорит или как у нас говорит, знает материал (о тех кто шёт одежду, не знаю как по руски называеться)
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