 Арсеній Яценюк на Ризькій конференції: Підтримка Росією популістів у Європі - це новий тип гібридної війни

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
"Російська влада й російська інформаційна машина підтримують популістські рухи в ЄС. Причина дуже проста: РФ хоче розділити Євросоюз і підірвати трансатлантичну єдність. Росія підкуповує політиків, партії, медіа, неурядові організації. Це новий тип гібридної політичної війни проти вільного світу", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Ризької конференції у суботу, 12 жовтня.
У рамках 14-ї Ризької конференції Арсеній Яценюк взяв участь у дискусійній панелі, присвяченій темі популізму в Європі.
Він наголосив, що проблема популізму вже перестала бути питанням внутрішньої політики держав: "Погляньте, що відбувається у всьому світі. Популісти підтримуються диктаторами як Путін і Росія".
Арсеній Яценюк наголосив, що не підтримує формулювання "конфлікт еліт і народу": "Це боротьба між популізмом і антипопулізмом".
"Усе залежить від прийнятих рішень. Розумні рішення - на боці антипопулізму. А немудрі рішення мають на меті якомога швидше отримати електорат. У довгостроковій перспективі - вони недієві, але в короткостроковій - отримують підтримку більшості", - наголосив він.
Поширення популізму у світі Арсеній Яценюк назвав "надзвичайно небезпечним": "Популісти намагаються "продати" виборцям швидкі й легкі рішення". Він порівняв цю ситуацію із лікуванням пацієнта. Хірург визначає проблему і призначає операцію, аби людина видужала. А інший лікар пропонує прийняти магічну пігулку з опіатами: "Антипопулісти діють, як хірурги. Адже ми хочемо врятувати людину, націю, країну. І ми платимо за це ціну. Популісти не хвилюються за майбутнє".
"Для нас сьогодні на кону не політичне майбутнє. Головне - не занепастити наші країни, держави і нації", - сказав лідер "Народного фронту".
Важливим фактором у протидії популізму Арсеній Яценюк назвав освіту: "Якщо люди неосвічені, ними дуже легко маніпулювати".
"Завдання політиків - дати можливості людям у своїх державах. В такому разі не залишиться жодних шансів для популістів", - додав він.
"Прийде час, коли люди усвідомлять, що популізм не вихід. Маємо бути готові боротися за наші цінності й триматися своїх принципів. Треба вірити в те, що робите. І це єдиний шлях, як досягти результату", - сказав Арсеній Яценюк.
он пролетел все что мог - но правда на фоне гроси он гигант мысли)))
https://newsua.one/news/temnik-dlya-slug-narodu-yak-komentuvati-minsk.html
18:46, 12 октября 2019
«Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС 12 октября сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
«Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом», - сказал Балашов. Ранее в греческих СМИ появилась информация, что Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе представителями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Варфоломей снял анафему с их глав и 6 января 2019 года вручил «новой церкви» томос об автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.»
напомните кто это?
Гоните его от всюду нах! Это брехло и популист.
бакайцынюк не рассказал что там с его стеной плача с на мордовией? ее мыролюбно построили?